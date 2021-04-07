«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

На портале Госуслуг появилась услуга по автоматическому формированию сертификатов о вакцинации от коронавируса на английском языке.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что благодаря вакцинации Россия вышла на плато по коронавирусу. Если прививочная кампания продолжит набирать обороты, то улучшение обстановки произойти уже к концу апреля.

Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства. Ученые проверяли наличие у 236 тысяч пациентов последствий в виде нервных или психических расстройств. Выяснилось, что у людей возникали нарушения мозговой деятельности.