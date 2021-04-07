Доцент кафедры инфекционных болезней РУДНСергей Вознесенский сообщил, что благодаря вакцинации Россия вышла на плато по коронавирусу. Если прививочная кампания продолжит набирать обороты, то улучшение обстановки произойти уже к концу апреля.
Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства. Ученые проверяли наличие у 236 тысяч пациентов последствий в виде нервных или психических расстройств. Выяснилось, что у людей возникали нарушения мозговой деятельности.