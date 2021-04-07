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Хроники коронавируса: главные новости за 7 апреля

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В российские COVID-сертификаты внесли данные о загранпаспорте

На портале Госуслуг появилась услуга по автоматическому формированию сертификатов о вакцинации от коронавируса на английском языке.

Инфекционист рассказал, когда наступит спад заболеваемости COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что благодаря вакцинации Россия вышла на плато по коронавирусу. Если прививочная кампания продолжит набирать обороты, то улучшение обстановки произойти уже к концу апреля.

Исследование выявило нервные расстройства у переболевших COVID-19

Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства. Ученые проверяли наличие у 236 тысяч пациентов последствий в виде нервных или психических расстройств. Выяснилось, что у людей возникали нарушения мозговой деятельности.

Врачи предупредили о «ложном коронавирусе» у детей

С приходом весны родители начали путать симптомы ранней аллергии у детей с коронавирусной инфекцией. Речь идет о так называемой грибковой аллергии, а также о раннем поллинозе.
Коронавирус,Сергей Вознесенский,РУДН,РИА Новости,
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