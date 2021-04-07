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Исследование выявило нервные расстройства у переболевших COVID-19

Даня Виттиг
32 минуты назад
Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства. Об это сообщает исследование британских и американских ученых, которое опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry.
Ученые проверяли наличие у 236 тысяч пациентов последствий в виде нервных или психических расстройств. Выяснилось, что у людей возникали нарушения мозговой деятельности.
"Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%", - говорится в публикации.
Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт - у 2%, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ - у 6,5%, бессонница - у 5%, деменция - у 0,7%.
Однако эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации. Для 13% исследованных диагнозы ставились впервые.
"Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимации или имели энцефалопатию во время заболевания COVID-19", - отмечается в исследовании.
Коронавирус,Видео,
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