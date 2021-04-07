Исследование выявило нервные расстройства у переболевших COVID-19

Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства. Об это сообщает исследование британских и американских ученых, которое опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry.

Ученые проверяли наличие у 236 тысяч пациентов последствий в виде нервных или психических расстройств. Выяснилось, что у людей возникали нарушения мозговой деятельности.

"Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%", - говорится в публикации.

Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт - у 2%, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ - у 6,5%, бессонница - у 5%, деменция - у 0,7%.

Однако эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации. Для 13% исследованных диагнозы ставились впервые.