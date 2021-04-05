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Что известно о вакцине против COVID-19, которую можно растворить в пиве

Мира Маркина
1 час назад
В 2021 году с каждым месяцем появляется все больше вакцин против COVID-19, некоторые из которых поражают своей изобретательностью. Так, филиппинкский молекулярный биолог и священник работает над вакциной от коронавируса, которую можно будет растворять в любой жидкости, в том числе в вине и пиве. Подробнее о разработке филиппинца - в материале "Рамблера".
По словам изобретателя Никанора Аустриако уникальная вакцина будет основана на дрожжах Saccharomyces boulardii, применяющихся в качестве пробиотиков.
«Мы разрабатываем две версии: одну против исходного штамма, другую против южноафриканского и бразильского штаммов»,
- подчеркнул ученый.
Исследователи генетически модифицировали дрожжи для того, чтобы они синтезировали в организме человека спайковый белок и создавали иммунный ответ на коронавирус.
В данный момент проводятся испытания, чтобы понять, насколько эффективна будет подобная вакцина.
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