Что известно о вакцине против COVID-19, которую можно растворить в пиве

В 2021 году с каждым месяцем появляется все больше вакцин против COVID-19, некоторые из которых поражают своей изобретательностью. Так, филиппинкский молекулярный биолог и священник работает над вакциной от коронавируса, которую можно будет растворять в любой жидкости, в том числе в вине и пиве. Подробнее о разработке филиппинца - в материале "Рамблера".