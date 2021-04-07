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Инфекционист рассказал, когда наступит спад заболеваемости COVID-19

Даня Виттиг
4 часа назад
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что благодаря вакцинации Россия вышла на плато по коронавирусу. Если прививочная кампания продолжит набирать обороты, то улучшение обстановки произойти уже к концу апреля.
Показатель суточного прироста заболевших в стране колеблется в пределах 8–9 тысяч на протяжении уже двух недель.
"Это плато. Самый главный момент, почему это так, — потому что далеко не 100 процентов населения являются резистентными к коронавирусной инфекции"
По мнению Вознесенского, постепенное снижение будет происходить до тех пор, пока у россиян не выработается иммунитет — естественный или созданный с помощью вакцинации.
Однако негативный сценарий возможен, если новые штаммы COVID-19 будут слишком отличаться от предыдущих, но вероятность этого невысока.
Коронавирус,Сергей Вознесенский,РУДН,
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