Врачи предупредили о «ложном коронавирусе» у детей

Ранее главный врач детской больницы 1 Санкт-Петербурга Елена Плотникова
сообщила, что коронавирус может нести опасные последствия для детей. По ее словам, иностранные врачи начали описывать тяжелые клинические случаи у детей, такие как поражение органов кроветворения, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Она добавила, что у детей диагностировали миокардиты, нарушения сократительной способности сердца, тяжелые аритмии, проблемы с желудком и кишечником, у них наблюдались судороги, боли в животе, интоксикация.