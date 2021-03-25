«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В период пандемии многие стали закупаться дезинфицирующими средствами впрок. Теперь же встал вопрос, сколько можно хранить санитайзеры и что происходит с ними после окончания срока годности.

За последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице России стабильна. Однако стоит обратить внимание на рост заболеваемости среди пожилых россиян.

Доцент кафедры факультетской хирургии 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заявил, что у переболевших коронавирусом довольно часто проявляются проблемы с пищеварительной системой.