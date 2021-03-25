За последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек.
Доцент кафедры факультетской хирургии 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заявил, что у переболевших коронавирусом довольно часто проявляются проблемы с пищеварительной системой.
С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.