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Хроники коронавируса: главные новости за 25 марта

Мария Грибова
5 часов назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Врач рассказал о сроках годности антисептиков

В период пандемии многие стали закупаться дезинфицирующими средствами впрок. Теперь же встал вопрос, сколько можно хранить санитайзеры и что происходит с ними после окончания срока годности.

Опубликованы новые данные по коронавирусу в РФ

За последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек.

Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице России стабильна. Однако стоит обратить внимание на рост заболеваемости среди пожилых россиян.

Проблемы с органами пищеварения назвали проблемой после COVID-19

Доцент кафедры факультетской хирургии 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заявил, что у переболевших коронавирусом довольно часто проявляются проблемы с пищеварительной системой.

С апреля Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Коронавирус,COVID-19,Сергей Собянин,РИА Новости,
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