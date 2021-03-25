Опубликованы новые данные по коронавирусу в РФ

Опубликованы новые данные по распространению коронавирусной инфекции в России, актуальные на 25 марта 2021 года.

В России выявлен 9 221 случай коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.

За последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек.

По регионам статистика распределилась так:

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