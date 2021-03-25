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Опубликованы новые данные по коронавирусу в РФ

Стелла Шмель
2 часа назад
Опубликованы новые данные по распространению коронавирусной инфекции в России, актуальные на 25 марта 2021 года.
В России выявлен 9 221 случай коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.
За последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек.
По регионам статистика распределилась так:
стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 4 109 281 человек.
Коронавирус,
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