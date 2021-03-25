Доцент кафедры факультетской хирургии 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заявил, что у переболевших коронавирусом довольно часто проявляются проблемы с пищеварительной системой. Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".

Часто расстройства пищеварения проявляются в виде диареи и вздутия живота.

Он пояснил, что речь идет о пациентах, которым несвойственны проблемы такого характера, а появились они именно после COVID-19.

"У пациента начинается резкая боль в животе, которая обычно свойственна для острого аппендицита, острого холецистита, прободной язвы желудка. Возникает доскообразный живот",