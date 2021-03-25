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Проблемы с органами пищеварения назвали частой проблемой после COVID-19

Стелла Шмель
2 часа назад
Доцент кафедры факультетской хирургии 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заявил, что у переболевших коронавирусом довольно часто проявляются проблемы с пищеварительной системой. Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".
Часто расстройства пищеварения проявляются в виде диареи и вздутия живота.
Он пояснил, что речь идет о пациентах, которым несвойственны проблемы такого характера, а появились они именно после COVID-19.
"У пациента начинается резкая боль в животе, которая обычно свойственна для острого аппендицита, острого холецистита, прободной язвы желудка. Возникает доскообразный живот",
- рассказал врач.
Коронавирус,АГН "Москва",
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