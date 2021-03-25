Врач рассказал о сроках годности антисептиков

"Если вы закупались в начале пандемии, весной 2020 года, практически наверняка срок годности еще далеко не вышел, продуктом можно вполне пользоваться",
"Само понятие срок годности вводится для того, чтобы гарантировать качество продукта и надлежащие его свойства в течение всего срока годности и не гарантировать после его истечения. Это не значит, что продукт сразу становится некачественным".
"Но если у геля или лосьона для рук высокое содержание спирта и прошло несколько месяцев после окончания срока годности, таким продуктом еще можно пользоваться, он, скорее всего, еще не потеряет свои свойства",