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Врач рассказал о сроках годности антисептиков

Стелла Шмель
5 часов назад
В период пандемии многие стали закупаться дезинфицирующими средствами впрок. Теперь же встал вопрос, сколько можно хранить санитайзеры и что происходит с ними после окончания срока годности. Свое экспертное мнение в интервью радио Sputnik высказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.
Он рассказал, что любое дезинфицирующее средство проходит процедуру государственной регистрации, в результате чего выдается свидетельство и утверждается инструкция по применению. Как правило, срок годности прописывается с даты изготовления и составляет три-четыре года.
"Если вы закупались в начале пандемии, весной 2020 года, практически наверняка срок годности еще далеко не вышел, продуктом можно вполне пользоваться",
- сказал врач.
Также он рассказал, что происходит с антисептиками после истечения срока годности и можно ли их использовать.
"Само понятие срок годности вводится для того, чтобы гарантировать качество продукта и надлежащие его свойства в течение всего срока годности и не гарантировать после его истечения. Это не значит, что продукт сразу становится некачественным".
Специалист рекомендует придерживаться сроков годности, обозначенных на упаковке.
"Но если у геля или лосьона для рук высокое содержание спирта и прошло несколько месяцев после окончания срока годности, таким продуктом еще можно пользоваться, он, скорее всего, еще не потеряет свои свойства",
- заключил он.
Коронавирус,Николай Крючков,ИА Sputnik,
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