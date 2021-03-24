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Мясников возмутился нежеланию россиян прививаться

Диана Товсепова
3 часа назад
Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что создать вакцину от коронавируса было легче, чем привлечь россиян к записи на прививку.
"Самым трудным оказалось убедить их. Мы с тобой сколько говорили про антивакцинаторов. Но сейчас я не очень понимаю, что происходит, особенно не понимаю бездействие людей из группы риска", — отметил он в беседе с ведущим Владимиром Соловьевым на YouTube.
По словам медика, общаясь с гражданами по поводу вакцинации, он встретил достаточно сильную негативную позицию в отношении прививки.
"Там была женщина 65 лет. Говорила, что ни разу в жизни не делала ни одной вакцины, не будет, боится...
Понимаешь, вот стена. Сказал, что ее близкий родственник с онкологией умер от ковида, ее возраста. Разве не понимает рисков, чего конкретно бояться? Ответа от нее не было, а в глазах недопонимание", — объяснил он.
Мясников рассказал, что некоторые врачи рекомендуют избегать прививки, несмотря на наличие хронических заболеваний, которые усложнить течение коронавирусной инфекции COVID-19.
"Еще меня, конечно, убивает, как делают многие врачи. Говорят, что лучше не делать [прививку от коронавируса], если хроническое заболевание. Если у тебя ревматоидный артрит или онкология нефатальная или еще что-то подобное, то надо делать. И в первую очередь", — отметил он.
Коронавирус,Александр Мясников,Владимир Соловьев,
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