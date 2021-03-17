«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

По словам доктора, к таким пациентам относятся люди с хроническими и онкологическими заболеваниями. Это связано с ослабленной иммунной системой, не способной вырабатывать достаточное количество антител.

Американские ученые отследили эволюционный путь, который прошел вирус SARS-CoV-2 в организме человека с ослабленным иммунитетом за пять месяцев, и установили, какие именно мутации, позволяют коронавирусу уклоняться от иммунной защиты.

Британские ученые из Университета Лестера назвали фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса. По данным экспертов, люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы.

Вся территория Польши переходит в режим локдауна. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский на пресс-конференции.

РИА Новости