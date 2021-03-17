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Хроники коронавируса: главные новости за 17 марта

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Для каких людей вакцина против COVID-19 будет наименее эффективна

По словам доктора, к таким пациентам относятся люди с хроническими и онкологическими заболеваниями. Это связано с ослабленной иммунной системой, не способной вырабатывать достаточное количество антител.

Ученые определили, какие мутации делают COVID-19 неуязвимым

Американские ученые отследили эволюционный путь, который прошел вирус SARS-CoV-2 в организме человека с ослабленным иммунитетом за пять месяцев, и установили, какие именно мутации, позволяют коронавирусу уклоняться от иммунной защиты.

Ученые: темп ходьбы влияет на риск смерти от COVID-19

Британские ученые из Университета Лестера назвали фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса. По данным экспертов, люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы.

Польша переходит в режим локдауна из-за COVID-19

Вся территория Польши переходит в режим локдауна. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский на пресс-конференции.

Мясников перечислил ослабляющие эффект вакцины типы болезней

РИА Новости
По словам доктора, с такими типами заболеваний даже 50 процентов — это «очень приличная защита», потому что человек, страдающей от рака, имеет мало шансов пережить тяжелое течение COVID-19.
Коронавирус,РИА Новости,
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