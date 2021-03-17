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Ученые: Темп ходьбы влияет на риск смерти от COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Ученые: Темп ходьбы влияет на риск смерти от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Британские ученые из Университета Лестера назвали фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса. Об этом сообщает Leicestershire Live.
По данным экспертов, люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы. Исследователи проанализировали показатели более 412 тысяч людей из британского биобанка (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан в возрасте от 40 до 69 лет). Эксперты изучили взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.
В ходе исследования выяснилось, что люди с неспешным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Вдобавок к этому, среди людей с нормальным весом и предпочитающих медленную ходьбу в 2,5 выше риск развития тяжелой формы коронавируса, чем у пациентов с избыточной массой тела, но быстрым шагом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Минздраве оценили опасность южноафриканского штамма коронавируса.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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