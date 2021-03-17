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Доктор Мясников перечислил ослабляющие эффект вакцины типы болезней 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Мясников перечислил ослабляющие эффект вакцины типы болезней
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие болезни способны ослабить эффект вакцины от коронавируса. Все возможные недуги он перечислил в эфире шоу «Соловьев LIVE». Выпуск доступен на YouTube.

«Больные с хроническими заболеваниями, с онкологией — у них мы не можем ожидать 90-процентный эффект от вакцины», — заявил Мясников.

По словам доктора, с такими типами заболеваний даже 50 процентов — это «очень приличная защита», потому что человек, страдающей от рака, имеет мало шансов пережить тяжелое течение COVID-19.
Мясников также уточнил, что если пациенту проводят химиотерапию, то эффект от вакцины можно ожидать только в 20 процентах случаев. Однако даже такой результат дает больному шанс прожить дольше, чем он мог бы без прививки, заключил специалист.
Ранее Мясников назвал способ пережить весну. Он заявил, что нужно не думать о прошлом и не переживать о будущем, а также людям необходимо обратить внимание на здоровый образ жизни: не переедать и много двигаться.
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Коронавирус , Александр Мясников
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