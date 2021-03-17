Мясников перечислил ослабляющие эффект вакцины типы болезней

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие болезни способны ослабить эффект вакцины от коронавируса. Все возможные недуги он перечислил в эфире шоу «Соловьев LIVE». Выпуск доступен на YouTube

«Больные с хроническими заболеваниями, с онкологией — у них мы не можем ожидать 90-процентный эффект от вакцины», — заявил Мясников.

По словам доктора, с такими типами заболеваний даже 50 процентов — это «очень приличная защита», потому что человек, страдающей от рака, имеет мало шансов пережить тяжелое течение COVID-19.

Мясников также уточнил, что если пациенту проводят химиотерапию, то эффект от вакцины можно ожидать только в 20 процентах случаев. Однако даже такой результат дает больному шанс прожить дольше, чем он мог бы без прививки, заключил специалист.