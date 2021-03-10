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Хроники коронавируса: главные новости за 10 марта 

Диана Товсепова 1 час назад
Хроники коронавируса: какие люди провоцируют новые штаммы COVID-19
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Иностранцам предложили туры в Россию ради вакцинации

Иностранным туристам предложили поехать в Россию, чтобы привиться от COVID-19. О турах "для здоровья" стало известно итальянской газете La Nazione.
За последнее время, согласно информации издания, появилось несколько туристических агентств, предлагающих путешественникам 20-дневные поездки в Россию. В турпакет войдут полная вакцинация и посещение различных достопримечательностей.
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Ученые выяснили, что уровень цинка влияет на риск смерти при COVID-19

Уменьшить риск смерти и ускорить выздоровление пациентов с COVID-19 может потребление пищевых добавок цинка. Об этом сообщил портал Eurekalert, согласно докладу специалистов Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра.
Так, ученые проанализировали уровни цинка у 249 зараженных коронавирусной инфекцией людей, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.
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Проблемы по-женски: назван фактор, увеличивающий риск заражения коронавирусом

Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) гораздо больше рискуют заразиться коронавирусом. К такому выводу пришли исследователи из Бирмингемского университета, отчет которых опубликовало издание European Journal of Endocrinology.
Ученые проанализировали данные 21 тысячи женщин с СПКЯ и более 78 тысяч пациенток без этого синдрома.
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Инфекционист назвал людей, которые провоцируют новые штаммы COVID-19

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости назвал группы людей, в организме которых с наибольшей вероятностью могут возникать новые штаммы коронавируса.
По словам эксперта, зачастую мутации вируса образуются в организмах пациентов с хроническими болезнями, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Врач объяснил, что у таких пациентов вирус сохраняется на протяжении длительного времени, циркулируя внутри в поисках способа обойти иммунитет.
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Какие симптомы возникают спустя месяцы после заражения COVID-19

Главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина в беседе с РИА "Воронеж" назвала симптомы, которые проявляются спустя месяцы после заражения коронавирусом.
По словам эксперта, в данный момент российские медики относятся к коронавирусу не как к респираторной инфекции, поражающей легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Такой подход объясняется тем, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах. Поражения, как в легочной ткани, есть также в почках, печени и коже.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , РИА Новости
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