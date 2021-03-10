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Назван элемент, снижающий риск смерти при COVID-19 

Диана Товсепова 3 часа назад
Ученые выяснили, что уровень цинка влияет на риск смерти при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Уменьшить риск смерти и ускорить выздоровление пациентов с COVID-19 может потребление пищевых добавок цинка. Об этом сообщил портал Eurekalert, согласно докладу специалистов Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра.
Так, ученые проанализировали уровни цинка у 249 зараженных коронавирусной инфекцией людей, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.
Оказалось, что в среднем пациенты с низким уровнем цинка проходили лечение в больнице в три раза дольше, чем пациенты с нормальным показателем.
Кроме того, содержание цинка в крови было на 20% выше у людей, выздоровевших после инфекции.
Ученые отмечают, что сложность протекания болезни у пациентов с низкими концентрациями цинка объясняется его влиянием на иммунный дисбаланс. Кроме того, низкий уровень цинка ускоряет распространение патогена в организме в связи повышением вирусной нагрузки.
Ранее "Рамблер" сообщал о новом "женском" факторе, влияющем на риск заражения инфекцией.
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