Ученые выяснили, что уровень цинка влияет на риск смерти при COVID-19

Уменьшить риск смерти и ускорить выздоровление пациентов с COVID-19 может потребление пищевых добавок цинка. Об этом сообщил портал Eurekalert, согласно докладу специалистов Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра.

Так, ученые проанализировали уровни цинка у 249 зараженных коронавирусной инфекцией людей, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.

Оказалось, что в среднем пациенты с низким уровнем цинка проходили лечение в больнице в три раза дольше, чем пациенты с нормальным показателем.

Кроме того, содержание цинка в крови было на 20% выше у людей, выздоровевших после инфекции.

Ученые отмечают, что сложность протекания болезни у пациентов с низкими концентрациями цинка объясняется его влиянием на иммунный дисбаланс. Кроме того, низкий уровень цинка ускоряет распространение патогена в организме в связи повышением вирусной нагрузки.