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Какие симптомы возникают спустя месяцы после заражения COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Какие симптомы возникают спустя месяцы после заражения COVID-19
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина в беседе с РИА "Воронеж" назвала симптомы, которые проявляются спустя месяцы после заражения коронавирусом.
По словам эксперта, в данный момент российские медики относятся к коронавирусу не как к респираторной инфекции, поражающей легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Такой подход объясняется тем, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах. Поражения, как в легочной ткани, есть также в почках, печени и коже.
Костина подчеркнула, что острая фаза с осложнениями может длиться до четырех недель после выписки. После этого в срок от четырех до 12 недель идет подострая фаза. В это время симптомы то регрессируют, то прогрессируют.
Спустя три месяца после появления первых признаков COVID-19 начинается так называемый "чистый постковид". Этот период характеризуется симптомами, схожими с системным васкулитом, который сопровождается симптомами со стороны ЖКТ, а также неврологическими и постреанимационными симптомами.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые доказали особую опасность коронавируса весной.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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