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Инфекционист назвал людей, в организме которых появляются новые штаммы COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Инфекционист назвал людей, которые провоцируют новые штаммы COVID-19
Фото: depositphotos.com
Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости назвал группы людей, в организме которых с наибольшей вероятностью могут возникать новые штаммы коронавируса.
По словам эксперта, зачастую мутации вируса образуются в организмах пациентов с хроническими болезнями, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Врач объяснил, что у таких пациентов вирус сохраняется на протяжении длительного времени, циркулируя внутри в поисках способа обойти иммунитет.
Тимаков также подчеркнул, что те мутации, которые в итоге иммунитет не видит, являются жизнеспособными и при распространении во внешнюю среду могут стать источником нового штамма. Вместе с тем вероятность заражения окружающих зависит от того, какое количество вируса выделяет человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыта особая опасность коронавируса весной.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , РИА Новости
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