Инфекционист назвал людей, которые провоцируют новые штаммы COVID-19

По словам эксперта, зачастую мутации вируса образуются в организмах пациентов с хроническими болезнями, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Врач объяснил, что у таких пациентов вирус сохраняется на протяжении длительного времени, циркулируя внутри в поисках способа обойти иммунитет.

Тимаков также подчеркнул, что те мутации, которые в итоге иммунитет не видит, являются жизнеспособными и при распространении во внешнюю среду могут стать источником нового штамма. Вместе с тем вероятность заражения окружающих зависит от того, какое количество вируса выделяет человек.