Хроники коронавируса: российская вакцина удивила Европу

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«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Высокая эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» удивила Европу так же, как запуск ее космического тезки в 1957 году. Об этом сообщила австрийская газета Wiener Zeitung.

Невозможно исключить риск новой пандемии на сто процентов, потому что COVID-19 продолжает изменяться, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов

14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни.

Доктор Комаровский / YouTube

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в своем Instagram-аккаунте.

Исследователи из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ спрогнозировали открытие границ.