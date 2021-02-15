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Хроники коронавируса: главные новости за 15 февраля 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Хроники коронавируса: российская вакцина удивила Европу
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Российская вакцина удивила Европу

Высокая эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» удивила Европу так же, как запуск ее космического тезки в 1957 году. Об этом сообщила австрийская газета Wiener Zeitung.
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Врач рассказал о риске возникновения новой пандемии

Невозможно исключить риск новой пандемии на сто процентов, потому что COVID-19 продолжает изменяться, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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14 207 новых случаев коронавируса выявлено в России

14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни.
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Комаровский дал переболевшим совет насчет вакцинации

Доктор Комаровский / YouTube
Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в своем Instagram-аккаунте.
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Эксперты прогнозируют открытие границ в России в начале лета

Исследователи из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ спрогнозировали открытие границ.
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Видео дня. Что будет, если пить воду с куркумой по утрам
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Коронавирус , Евгений Комаровский , Владислав Жемчугов
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