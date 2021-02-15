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Комаровский дал переболевшим совет насчет вакцинации 

Lenta.ru и ещё 5 5 часов назад
Комаровский дал переболевшим совет насчет вакцинации
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в своем Instagram-аккаунте.

«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», — отметил эксперт.

По словам Комаровского, после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.
Ранее Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом. По его словам, «отследить» увеличение риска заражения в закрытых помещениях можно при помощи приборов, измеряющих концентрацию углекислого газа.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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