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Российская вакцина удивила Европу 

Lenta.ru и ещё 10 5 часов назад
Российская вакцина удивила Европу
Фото: depositphotos.com
Высокая эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» удивила Европу так же, как запуск ее космического тезки в 1957 году. Об этом австрийская газета Wiener Zeitung сообщила ещё 12 февраля, но российские СМИ обратили внимание на заметку только сейчас.
Автор статьи отметил, что страна-преемница «Верхней Вольты с ракетами», как некогда пренебрежительно назвал СССР экс-канцлер Германии Гельмут Шмидт, преподносит все больше сюрпризов, разрушая представление о себе как об отсталой стране.

«И речь не только в области вооружений, где президент Путин постоянно представляет новое высокотехнологичное оружие, такое как сверхзвуковые ракеты. Но также и в других областях, таких как медицина», — отмечает газета.

По словам колумниста, изначально страны Европы были настроены скептично к российскому препарату. «Тот факт, что Запад вынужден был признать, что российская вакцина высокоэффективна и в то же время хорошо переносится, является для Путина более чем желанным успехом», — пишет издание.
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Коронавирус , Гельмут Шмидт
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