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14 207 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 2 часа назад
14 207 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровело 3 607 036 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа причина высокой смертности диабетиков при COVID-19.
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