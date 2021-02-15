14 207 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровело 3 607 036 человек.