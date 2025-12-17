Врачи предупредили, когда отёки на лице опасны

Утренние отёки на лице знакомы многим. Иногда дело в привычках и режиме, иногда — в работе внутренних органов. Дерматовенеролог Алла Юрьевна Ветрова и кардиолог Елизавета Геннадьевна Скородумова рассказали «Рамблеру», как бороться с отёками и когда нужна помощь врача.

Как появляется отёк

Припухлость возникает из-за скопления лишней воды в тканях. На лице она формируется, когда нарушается равновесие между поступлением жидкости из сосудов и её отводом по венозным и лимфатическим путям.

Лимфатическая система отвечает за выведение воды, продуктов обмена и иммунных клеток. Когда этот процесс замедляется, в тканях накапливается влага. В области лица такие изменения заметны быстрее всего: кожа здесь тонкая, а подкожный слой более рыхлый.

Локальные отёки

Они появляются утром и затрагивают веки, область под глазами или всё лицо. Кожа остаётся мягкой, при надавливании может оставаться неглубокий след. В течение дня припухлость обычно уменьшается, если встать и подвигаться.

Системные отёки

Они более плотные, а цвет кожи может казаться сероватым или тусклым. Такие изменения часто сочетаются с тяжестью в ногах, быстрым набором массы, одышкой или выраженной усталостью.

«Стойкость и распространённость отёков помогают отличить косметическую проблему от сигнала со стороны организма. Если отёчность не зависит от режима дня и привычек, а к вечеру появляются другие симптомы, домашний уход уже не работает. В такой ситуации нужна медицинская оценка причины». Алла Юрьевна Ветрова врач-дерматовенеролог, косметолог

Что влияет на отёчность лица

Аллергические реакции

В ответ на контакт с аллергеном сосуды расширяются, их стенки становятся более проницаемыми. Из-за этого жидкость быстрее выходит в ткани, появляется отёк.

Аллергическая припухлость сочетается с зудом кожи, покраснением, слезотечением, насморком или высыпаниями. Если отёк затрагивает губы, язык или горло и сопровождается нарушением дыхания, нужна срочная медицинская помощь.

Употребление соли и алкоголя

Натрий удерживает жидкость в тканях, поэтому после солёной еды вечером лицо утром может выглядеть припухшим. Особенно это заметно в области век и под глазами.

Алкоголь влияет сразу по двум направлениям. Он расширяет сосуды и усиливает обезвоживание. В ответ организм начинает удерживать воду, что приводит к отёчности, в том числе на лице.

Плохой сон и стресс

Во время сна жидкость перераспределяется и скапливается в верхней части тела. При коротком или прерывистом сне нарушается работа сосудов и лимфатического оттока, поэтому припухлость дольше сохраняется после пробуждения.

Стресс также усиливает этот эффект. Повышенный уровень кортизола влияет на сосудистый тонус и водный баланс, из-за этого организм удерживает больше жидкости.

Медицинские причины

Иногда припухлость лица связана не с образом жизни, а с состоянием здоровья. Одна из возможных причин — проблемы с сердцем. В этом случае кровь и жидкость хуже циркулируют и задерживаются в тканях. Лицо выглядит одутловатым, а отёки держатся весь день.

«Регулярные симметричные отёки лица с плотной текстурой, сероватым оттенком кожи и сочетанием с одышкой или быстрым набором массы могут указывать на сердечную недостаточность. Если такие изменения не связаны с образом жизни, важно пройти обследование». Елизавета Геннадьевна Скородумова кардиолог, кандидат медицинских наук

При заболеваниях щитовидной железы, особенно при снижении её функции, обменные процессы замедляются. Это может приводить к задержке жидкости и изменению внешнего вида лица.

Отёчность также возникает при инфекциях носовых пазух. В этом случае она часто сопровождается болью в области лица, заложенностью носа и ощущением давления.

Как уменьшить отёки на лице

Количество соли в рационе и режим сна определяют, насколько легко жидкость задерживается в тканях. Когда не хватает воды, организм начинает удерживать её про запас, из-за этого припухлость становится более выраженной. Эти факторы не убирают припухлость сразу, но влияют на то, как часто она появляется и насколько заметной становится.

Холод помогает уменьшить отёчность за счёт сужения сосудов. Прохладные компрессы или умывание холодной водой дают кратковременный эффект и подходят для утреннего ухода.

Мягкий массаж лица улучшает отток жидкости и делает припухлость менее заметной. Лёгкие упражнения для лица улучшают кровообращение и помогают быстрее убрать утреннюю отёчность.

Косметические средства могут дополнить уход, но здесь важны состав и текстура.

«Плотные питательные кремы, особенно на ночь, могут усиливать отёки. Средства с гиалуроновой кислотой притягивают воду, и утром припухлость становится заметнее. Для вечернего ухода лучше выбирать лёгкие формулы, а утром смывать их прохладной водой», — говорит врач-дерматовенеролог Алла Юрьевна Ветрова.

Когда нужна помощь врача

Иногда припухлость лица выходит за рамки косметической проблемы. В таких случаях домашний уход и изменения привычек не дают результата, потому что причина кроется глубже.

Сигналы, которые нельзя игнорировать

Кардиолог Скородумова Елизавета Геннадьевна предупреждает, что обратиться к врачу стоит, если отёки:

появляются регулярно и сохраняются в течение дня;

становятся плотными и не уменьшаются после сна;

сочетаются с одышкой, быстрой утомляемостью или резким набором массы;

сопровождаются болью, повышением температуры или ухудшением самочувствия;

затрагивают губы, язык или область горла.

Главное: отёки могут быть признаком проблем со здоровьем

Отёки на лице часто связаны со сном, питанием и водным балансом и хорошо поддаются коррекции. В таких случаях достаточно пересмотреть привычки и уход. Если припухлость становится стойкой, плотной или сопровождается другими симптомами, важно найти её причину. Домашние меры здесь не помогают. Нужна консультация врача, чтобы понять, что происходит с организмом.

