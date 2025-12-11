Стало известно, что возраст делает с лицом

С возрастом лицо выглядит иначе не только из-за морщин. Меняется костная опора, по-другому распределяется жировая ткань, слабеют мышцы, кожа теряет упругость. Разобрались, какие типы старения лица выделяют и чем они отличаются друг от друга.

© Рамблер

Факторы старения лица

Современная модель, описанная в обзоре журнала Aesthetic Surgery Journal, рассматривает лицо как единую систему: костную основу, жировую ткань, мышцы и кожу. Изменения на глубоком уровне постепенно нарушают привычные пропорции и контуры, а кожные признаки становятся их видимым отражением.

Генетика

Наследственные особенности задают исходную анатомию лица и влияют на то, какие возрастные изменения проявятся раньше. Генетика влияет на плотность костей, распределение жировых пакетов и реакцию кожи на внешние факторы.

Возрастные изменения

Со временем костная опора лица уменьшается и меняет форму, из-за этого снижается поддержка мягких тканей. Одновременно меняется распределение жировой ткани. Глубокий жир у костей постепенно уменьшается, а более поверхностные слои, расположенные ближе к коже, опускаются вниз. Эти закономерности подтверждены трёхмерным исследованием, опубликованным в Oxford University Press. Авторы показали, что многие возрастные признаки связаны с действием силы тяжести, а не только с утратой объёма.

Внешняя среда

Ультрафиолет ускоряет разрушение коллагена и эластина, усиливает пигментацию и меняет текстуру кожи. Курение и загрязнение воздуха усиливают повреждение кожи и делают возрастные изменения более заметными.

Образ жизни

Состояние кожи и скорость старения зависят от сна, физической активности и питания. По данным Harvard Health, дефицит питательных веществ и хронический стресс ухудшают восстановление тканей, а защита от солнца остаётся самым действенным способом смягчить внешние проявления возраста.

Содрать кожу и помолодеть — три самые агрессивные процедуры у косметолога

Типы старения лица

В косметологии и эстетической медицине часто говорят о морфотипах старения. Эта классификация удобна для описания внешних признаков, но её не используют как точный медицинский инструмент.

В доказательной литературе исследователи применяют другой подход. Вместо жёсткого деления на типы они оценивают измеряемые параметры старения: степень опущения тканей, глубину складок, изменение углов и объёма жировых пакетов.

Гравитационное старение

© Рамблер

Этот тип старения связан прежде всего со смещением мягких тканей лица вниз под действием силы тяжести. Объём при этом чаще сохраняется, но меняет положение.

Для него характерны:

потеря чёткости овала лица и изменение контура щёк;

углубление носогубных складок;

появление брылей;

перераспределение объёма из верхней части лица в нижнюю.

Методы коррекции

Ключевая задача — вернуть тканям более высокое и устойчивое положение. Хирургические способы действуют на глубокие слои и дают самый выраженный эффект. Аппаратные и инъекционные методики используют как вспомогательные, чтобы улучшить контуры и состояние кожи.

Авторы исследования Gravity in Midfacial Aging подчёркивают: при таком типе старения добавление объёма может усиливать тяжесть нижней части лица. Поэтому коррекция строится вокруг перераспределения тканей, а не их утяжеления.

Дефляционное старение

© Рамблер

В первую очередь уменьшаются жировые слои, расположенные рядом с костями, а вместе с ними ослабевает опора для мягких тканей. Кожа при этом может долго выглядеть относительно плотной, но лицо становится более впалым.

Для этого типа характерны:

западение щёк;

выраженные впадины под глазами и слёзные борозды;

резкие переходы между зонами лица;

общее ощущение «уставшего» вида.

Методы коррекции

Главная цель — вернуть утраченный объём там, где он формирует опору лица. Инъекционные методики используют точечно и в глубоких слоях, чтобы сохранить естественные пропорции. При этом избыточное восполнение объёма может нарушить баланс лица. Поэтому коррекцию подбирают с учётом анатомических особенностей, а не ради максимально заметного эффекта.

Что помогает сохранить красоту и свежесть после 60

Смешанное старение

© Рамблер

Это самый распространённый вариант, при котором ткани опускаются, а лицо теряет объём изнутри. Выраженность этих процессов может различаться: у одних людей доминирует потеря чёткости овала, у других — впалость отдельных зон.

Для этого типа характерны:

потеря объёма в средней части лица и изменение контура щёк;

неравномерное распределение возрастных изменений;

изменение пропорций лица без одного ведущего признака.

Методы коррекции

При смешанном старении нет универсального решения. Подход подбирают индивидуально, с учётом того, какие изменения выражены сильнее. Чаще используют комбинацию методов: одни воздействуют на положение тканей, другие — на объём и качество кожи.

Другие типы

© Рамблер

Помимо этих вариантов, в косметологии также описывают мускульный, мелкоморщинистый и деформационный типы старения. Мускульный чаще связывают с выраженной мимической активностью и плотной кожей. Мелкоморщинистый — с сухостью кожи и ранним появлением тонких морщин. Деформационный — с изменением формы лица из-за смещения тканей и склонности к отёкам.

Профилактика преждевременного старения

Уход не меняет анатомические процессы, которые происходят с возрастом, но помогает замедлить их внешние проявления и сохранить качество кожи.

Защита от солнца

Ультрафиолет — главный внешний фактор, который ускоряет старение кожи. Регулярное использование солнцезащитных средств остаётся самым эффективным способом профилактики фотостарения. Harvard Health подчёркивает, что защита от солнца работает в любом возрасте и даёт накопительный эффект.

Поддержка кожного барьера

С возрастом кожа хуже удерживает влагу и становится более уязвимой к внешним воздействиям. Поэтому в уходе используют глицерин, гиалуроновую кислоту, церамиды и мочевину — компоненты, которые помогают удерживать влагу и поддерживать кожный барьер.

Средства с доказанным действием

Ретиноиды и антиоксиданты могут улучшать текстуру кожи и выравнивать тон. Они не останавливают возрастные изменения, но помогают дольше сохранять свежий вид.

Образ жизни

Полноценный сон поддерживает восстановление тканей, а сбалансированный рацион обеспечивает кожу строительным материалом. Хронический стресс и вредные привычки ускоряют появление возрастных изменений.

Учёные создали антивозрастной крем, который реально работает

Главное — старение не остановить, но его проявления можно корректировать

Популярные типы старения помогают описать преобладающие черты внешности, но это ориентир, а не медицинский диагноз. В научных исследованиях используют количественные методы, которые оценивают конкретные изменения формы, объёма и положения тканей. Понимание механизмов старения важно для разумного ухода и правильного выбора процедур. Уход за кожей и профилактика не отменяют возрастные изменения, но помогают дольше сохранить ровный тон, упругость и комфорт кожи. Самыми эффективными мерами остаются защита от солнца, поддержка кожного барьера и осторожный взвешенный подход к эстетическим вмешательствам.

Важные исследования