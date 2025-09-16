Учёные создали антивозрастной крем, который реально работает

Новое средство, созданное китайскими дерматологами, повысило эластичность кожи и разгладило мелкие морщины. Разработчики полагают, что их крем с птеростильбеном изменит подходы к антивозрастному уходу за кожей.

© gpointstudio/Freepik

Птеростильбен — полифенольное соединение, которое синтезируется в растениях, например в чернике и винограде. Это вещество обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, поэтому его исследуют как потенциальное терапевтическое средство против сахарного диабета, рака, болезней сердца и мозга. Авторы статьи, опубликованной в журнале Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology, решили проверить, как птеростильбен действует на кожу. Исследование финансировала косметологическая компания Guangzhou Luanying Cosmetics Co.

В эксперименте участвовал 31 доброволец в возрасте от 32 до 53 лет. Им выдавали два крема: базовый состоял из воды, глицерида, каприлового триглицерида, алкилглюкозида и смеси спиртов, а второй, помимо этих компонентов, содержал ещё 0,1% птеростильбена. Испытуемые на одну половину лица наносили обычный крем, а на вторую — с птеростильбеном. Через 28 дней дерматологи оценивали состояние их кожи с помощью инструментов и систем визуализации.

После крема с птеростильбеном площадь морщин под глазами (гусиные лапки) уменьшилась на 7%, а общий объём морщин — на 15,4%. При этом кожа стала эластичнее на 32%, а индекс старения улучшился почти на 48%.

Базовый крем показал более скромные результаты: эластичность увеличилась всего на 2,17%, а площадь морщин уменьшилось на 3,25%.

При этом побочных эффектов и нежелательных реакций не возникало, а сами испытуемые описывали крем как мягкий и не вызывающий раздражения.

В дальнейшем авторы хотят изучить антивозрастное действие других концентраций птеростильбена и оценить его долгосрочную эффективность в уходе за кожей.