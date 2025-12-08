Названы три процедуры красоты, во время которых сдирают кожу

Некоторые косметологические процедуры выглядят устрашающе, но красота требует жертв, и многие на них идут. Врач-дерматолог, косметолог Юдина Надежда Владимировна рассказала «Рамблеру» о самых агрессивных методах в арсенале косметолога и оценила потенциальные риски и пользу.

© HBO

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Феноловый пилинг

Это процедура из категории глубоких химических пилингов. В состав раствора входит карболовая кислота (фенол), которая сжигает эпидермис (верхний слой кожи) и затрагивает дерму. На лице остаётся контролируемый химический ожог II степени. Постепенно верхний слой кожи восстанавливается, но уже без морщин, рубцов и следов акне.

«Феноловый пилинг — процедура „тяжелой артиллерии“ с пожизненным результатом, но и с самыми высокими рисками. Её выбирают, когда менее агрессивные методы уже неэффективны. Это не косметология в бытовом понимании, а полноценная операция. Она требует серьёзного обезболивания, часто — премедикации и седации — и наблюдения врача. Результатом может быть омоложение на 10-15 лет. Однако реабилитация крайне тяжёлая. Первые две недели сохраняется болезненный отёк, образуются плотные корки. Покраснение (эритема) может быть до 3-4 месяцев». Юдина Надежда Владимировна Дерматолог-косметолог сети клиник "Семейная".

После такой процедуры сохраняется риск инфекций, гипо- и гиперпигментации (когда на коже появляются тёмные или светлые пятна) и рубцов. К тому же действие фенола не ограничивается кожей, он работает системно и особенно токсичен для сердца. Во время процедуры может начаться аритмия, поэтому выполнять её должен только врач в стационаре под седацией. Некоторые дерматологи вообще рекомендуют делать такой пилинг в операционной в качестве дополнения к хирургическим процедурам омоложения.

«Игра стоит свеч только для узкой группы пациентов: с глубокими морщинами и выраженным солнечным старением, грубой гиперпигментацией, светлой кожей, без проблем с сердцем и почками и психологически готовых к долгой и сложной реабилитации», — предупреждает врач.

Пилинг — какого эффекта ждать и когда нельзя делать

Абляционная лазерная шлифовка

Это аппаратная процедура, когда с помощью CO₂-лазера выпаривают (разрушают и удаляют) верхний слой кожи. Пациенту наносят контролируемую термическую травму, чтобы стимулировать выработку коллагена и обновление эпидермиса. Это позволяет разгладить глубокие морщины, убрать рубцы после акне и шрамы, подтянуть и выровнять кожу. Это агрессивная и травматичная процедура, после которой возможны осложнения: ожоги, рубцы, отёки, пигментация, инфекции кожи. Период восстановления обычно занимает около двух недель, но краснота может сохраняться дольше. В отличие от фенолового пилинга, лазерная абляционная шлифовка системно не влияет на организм, поэтому считается более безопасной альтернативой.

«Лазерная шлифовка — болезненная процедура, проводится только под анестезией или даже седацией. После процедуры появляется ощущение сильного жжения, как при ожоге, — комментирует косметолог. — Первые 3-7 дней наблюдаются активная экссудация (мокнутие), отёк, корочки. Нужны специальные повязки и мази. Через 1-2 недели отходят корочки, кожа под ними требует защиты от солнца. Покраснение может сохраняться до 3-4 месяцев, а конечный результат можно увидеть через 4-6 месяцев».

© wavebreakmedia_micro/Freepik

Дермабразия

Это механическая шлифовка кожи алмазной, стальной и абразивной фрезой. Нужно буквально стереть верхний слой кожи, чтобы запустить выработку нового слоя эпидермиса. Это не совсем омолаживающая процедура, дермабразию используют точечно для удаления глубоких следов после акне, оспы, шрамов и пятен витилиго (заболевание, при котором кожа теряет пигмент). Иногда с её помощью удаляют татуировки, но постепенно этот метод вытесняют лазеры.

Самое частое осложнение после процедуры — рубцы и инфекции, также возможна пигментация, стойкая эритема (покраснение) и утолщение или истончение кожи на месте процедуры. Несмотря на это, дермабразию всё ещё используют как крайнюю меру, если лазер и химические пилинги не помогли.

© Freepik

Главное

Некоторые омолаживающие процедуры выглядят устрашающе. Феноловый пилинг буквально сжигает верхний слой кожи, а вместе с ним морщины и рубцы. Лазерная шлифовка тоже воздействует на эпидермис, но не сжигает, а испаряет его, чтобы запустить обновление кожи. При дермабразии кожу со шрамами или пятнами стирают механически. Эти процедуры хотя и выглядят агрессивными, но эффективны, если выполнять их по показаниям. Чтобы не было осложнений, важно, чтобы все манипуляции с кожей проводил врач-дерматолог в клинике.

«Смысл в агрессивных процедурах, безусловно, есть: они решают проблемы, которые нельзя решить щадящими методами. Однако это инструмент не для профилактики или лёгкой коррекции, а для радикального решения выраженных эстетических проблем. Начинать нужно всегда с менее травматичных процедур и переходить к агрессивным только если есть чёткие показания и после консультации с опытным врачом-дерматокосметологом, который оценит все риски и состояние именно вашей кожи», — говорит врач.

Важные исследования