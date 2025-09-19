Что помогает сохранить красоту и свежесть после 60

Забота о себе не только через здоровые привычки, но и через внимание к внешности способствует общему благополучию. Разобрались, как современная косметология и правильный уход могут смягчить возрастные изменения и помочь сохранить ухоженный вид.

© karlyukav/Freepik

Кожа и волосы — самые заметные маркеры возраста. Их состояние формирует первое впечатление, поэтому забота о них становится важной частью сохранения уверенности и привлекательности.

Кожа

Что происходит с кожей с возрастом

Изменения происходят из-за естественного уменьшения выработки коллагена и эластина. Эти белки отвечают за упругость и эластичность. По мере их разрушения кожа становится более дряблой, появляются морщины. Кроме того, с годами активность сальных желез снижается, это приводит к сухости и огрубению кожи. Она становится более тонкой и чувствительной, а значит, и более уязвимой. Замедление процесса обновления клеток и многолетнее воздействие солнца также влияют на внешний вид кожи: она может потускнеть, появляются пигментные пятна.

Основной уход

Используйте мягкое средство один раз в день, чтобы очистить кожу, не лишая её естественной влаги. Избегайте агрессивного мыла, которое может пересушивать.

Наносите увлажняющий крем без отдушек ежедневно после душа и каждый раз, когда кожа кажется сухой. Особенно полезен увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой или маслами.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом каждый день. Воздействие ультрафиолетовых лучей ускоряет разрушение коллагена и эластина. Они также вызывают повреждение ДНК, что может привести к раку кожи. Наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30 каждое утро, даже в пасмурные дни и зимой.

Мягкое отшелушивание один или два раза в неделю поможет удалить омертвевшие клетки кожи и сделает её более свежей. Для борьбы с признаками старения лучше использовать химическое отшелушивание (с помощью косметики), а не физическое (например, с помощью скраба с твёрдыми частицами). Ретиноиды, альфа- и бета-гидроксикислоты, а также салициловая кислота — всё это химические отшелушивающие средства.

Пигментные пятна

Это плоские коричневые, чёрные или серые пятна, которые часто появляются на открытых участках тела, чаще на лице и руках. Они часто встречаются у людей старше 50 лет, но могут появиться и раньше при длительном пребывании на солнце.

Хотя пигментные пятна не опасны, они могут стать причиной эстетического дискомфорта. Вот несколько способов уменьшить их выраженность.

Средства для местного применения. Кремы и лосьоны с такими ингредиентами, как гидрохинон, ретиноиды или витамин С, со временем помогут осветлить пигментные пятна. Средства с более высокой концентрацией этих ингредиентов назначает врач-дерматолог.

Химический пилинг. Дерматолог или косметолог наносят на кожу химический раствор, содержащий альфа-гидроксикислоты для местного применения, трихлоруксусную, гликолевую или молочную кислоту. Такой пилинг удаляет верхний слой кожи, уменьшая выраженность пигментных пятен.

Лазерная терапия воздействует на пигментные клетки, помогая избавиться от пятен. Это более интенсивная процедура, которая может потребовать нескольких сеансов.

Пятна, имеющие какие-либо отклонения от нормы, в том числе изменения формы, цвета и размера, нужно обязательно показать специалисту, чтобы исключить меланому.

Морщины

Ретиноиды — одно из самых эффективных средств от морщин, на основе витамина А. Они стимулируют выработку коллагена, увеличивают толщину кожи и разглаживают внешний слой. Уходовая косметика с ретинолом или ретиналем (разновидностью ретиноидов) доступна без рецепта.

Для борьбы с морщинами можно попробовать инвазивные методы. К ним относятся инъекции ботулотоксина, филлеры, например гели на основе гиалуроновой кислоты и микроигольчатый лифтинг.

Волосы

Они состоят из белковых нитей, каждая из которых живёт от двух до семи лет. Волосы растут примерно на 1,27 см в месяц. С возрастом жизненный цикл волос сокращается, они истончаются и укорачиваются. Ухудшение внешнего вида волос связано с изменениями в пигментации (поседение), диаметра, кривизны, структурных свойств (растяжимость, изгиб, жёсткость) и их липидного состава. Именно поэтому важно вовремя скорректировать уход и более внимательно подбирать средства.

Питайте и защищайте кожу головы

Поддержание здорового состояния кожи головы может способствовать росту волос и быть частью антивозрастного ухода. Важно вовремя устранять и лечить любые заболевания кожи головы, такие как перхоть или себорейный дерматит. Очищайте кожу головы с помощью шампуней с ингредиентами, которые способствуют поддержанию здорового микробиома, такими как пиритион цинка, циклопироксоламин и салициловая кислота.

Выбирайте подходящие средства по уходу за волосами

Хотя они не могут физически обратить вспять процесс старения волос, тем не менее помогают смягчить последствия возрастного истончения волос и улучшить состояние прядей. Для тонких или редеющие волос лучше выбирать более лёгкие средства, которые не утяжеляют и не делают возрастные изменения более заметными.

Соблюдайте режим питания

Полноценное и сбалансированное питание важно для здорового старения, в том числе для волос. Хотя есть множество добавок, которые якобы ускоряют рост волос и уменьшают их выпадение, дерматологи рекомендуют получать большинство необходимых витаминов из еды, если только речь не идёт о реальном дефиците питательных веществ.

Что важно знать:

Биотин (витамин H или B7), который поддерживает здоровье волос и кожи головы. Продукты, содержащие наибольшее количество биотина, — это мясные субпродукты, яйца, рыба, мясо, семена, орехи и некоторые овощи (например, сладкий картофель).

Дефицит железа и белка может вызывать выпадение волос. Эти питательные вещества содержатся в нежирном мясе, молочных продуктах, орехах, шпинате, злаках и бобовых.

Коллаген — белок, который помогает укрепить волосы, предотвращая их ломкость и выпадение, — содержится в костном бульоне, яйцах, говядине, рыбе и молочных продуктах. В желудке он распадается до аминокислот и используется для нужд всего организма, в том числе и волос. Однако на какие именно нужды пойдёт коллаген из еды, неизвестно — это могут быть и волосы, и кости, и суставы.

Прежде чем начинать принимать добавки для здоровья волос или кардинально менять рацион, проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть сопутствующие заболевания.

Главное

С возрастом кожа и волосы становятся главными маркерами изменений: снижается выработка коллагена и эластина, появляются сухость, морщины, пигментные пятна, а волосы истончаются и теряют пигмент. Правильный уход помогает смягчить эти проявления: мягкое очищение, ежедневное увлажнение, солнцезащита, деликатное отшелушивание и средства с ретиноидами поддерживают кожу, а питание кожи головы, подходящие лёгкие средства для волос и сбалансированный рацион укрепляют волосы и сохраняют их жизненный цикл. В комплексе такие меры позволяют дольше поддерживать ухоженный и свежий внешний вид после 60 лет.

Важные исследования