Дерматолог указал на ошибки в самом популярном антивозрастном уходе

Ретиноиды — одни из самых изученных ингредиентов в уходе за кожей. Они помогают при акне, пигментации и возрастных изменениях, но вокруг них много страхов и противоречивых советов. Врач-дерматолог и косметолог Никита Александрович Перекотин рассказал «Рамблеру», как выбрать ретиноид, снизить риск раздражения и получить пользу для кожи.

Средства с витамином А действуют одинаково

Большинство из них начинают действовать только после превращения в ретиноевую кислоту. По данным обзора журнала Advances in Dermatology and Allergology, эта активная форма взаимодействует с внутриклеточными рецепторами и регулирует процессы обновления клеток, синтез коллагена и работу сальных желёз. В итоге кожа становится ровной, плотной, и воспаления появляются реже.

Последовательность выглядит так: ретиниловые эфиры → ретинол → ретинальдегид → ретиноевая кислота. Чем длиннее этот путь, тем ниже риск раздражения и тем больше времени нужно, чтобы заметить эффект.

Ретиниловые эфиры чаще выбирают при чувствительной коже и для знакомства с ретиноидами. Ретинол применяют в средствах против возрастных изменений и пигментации. Ретинальдегид даёт более быстрый эффект, но на старте может усиливать сухость и покраснение. Эти формы входят в состав косметических средств — кремов, сывороток и лосьонов.

© Freepik

Третиноин — это ретиноевая кислота, уже активная форма ретиноидов. Ему не нужен процесс превращений, поэтому эффект более быстрый и выраженный. Из-за высокой активности препарат отпускают по рецепту.

Адапален относят к синтетическим ретиноидам. Он не переходит в ретиноевую кислоту, но воздействует на те же рецепторы в коже. При этом он в первую очередь снижает закупорку пор и воспаление, поэтому его часто выбирают при акне.

Отдельно выделяют системные ретиноиды — препараты в таблетках, например изотретиноин. Их назначают при акне средней и тяжёлой степени и других кожных заболеваниях. Средства используют только под наблюдением врача.

Средства с витамином А делают кожу тоньше

Многие думают, что ретиноиды истончают кожу, потому что после начала ухода она часто краснеет, сохнет и шелушится. Эти признаки выглядят тревожно, но они не говорят о повреждениях кожи.

Никита Александрович Перекотин объясняет, что ретиноиды ускоряют обновление поверхностного слоя кожи и на время ослабляют защитный слой. Поэтому она может сохнуть и краснеть. При правильно подобранном уходе эта реакция проходит.

По данным клинических обзоров, ретиноиды не истончают кожу, а, наоборот, помогают сохранять плотность. Они стимулируют синтез коллагена в дерме — глубоком слое кожи, который отвечает за упругость и эластичность.

Нужны только для антивозрастного ухода

Ретиноиды начали применять в дерматологии не для борьбы с морщинами, а для лечения акне. Эти средства уменьшают закупорку пор, снижают воспаление и улучшают внешний вид кожи. Поэтому их назначают подросткам и молодым людям.

© Freepik

«Акне — это хроническое заболевание, и одной системной терапии без дальнейшего сопровождения часто недостаточно. Местные ретиноиды используют и после лечения для контроля саловыделения и гиперкератоза (утолщения рогового слоя кожи)», — говорит Никита Александрович.

Со временем стало понятно, что ретиноиды влияют не только на высыпания. Они улучшают текстуру кожи, поэтому их стали применять и для профилактики возрастных изменений.

Результат появляется за несколько недель

Ретиноиды не действуют мгновенно. Кожа меняется постепенно. На средствах с ретинолом заметные изменения обычно появляются через несколько месяцев. Препараты с третиноином дают результат быстрее, но всё равно не за пару недель.

«Первые два-три месяца всегда самые сложные. Жжение и сухость выражены сильнее, но потом кожа реагирует спокойнее. Начинать лучше с низкой концентрации. Увлажняющий крем снижает сухость и стянутость. В этом случае отменять ретиноид обычно не нужно», — уточняет врач.

Чем выше концентрация, тем лучше результат

Высокая концентрация не делает уход более эффективным. Чаще она приводит к сухости, покраснению и жжению, из-за чего многие бросают его.

«Если говорить о местных формах (кремах, гелях и мазях), то любой ретиноид лучше вводить постепенно — один-два раза в неделю вечером. Мягкое и последовательное применение даёт более предсказуемый результат», — говорит врач-дерматолог Никита Александрович Перекотин.

Обычно хватает средства размером с горошину на всё лицо и нанесения два-три раза в неделю. Более частые попытки не усиливают эффект и приводят к раздражению.

© Freepik

Работают только препараты по рецепту

Рецептурные ретиноиды действительно действуют сильнее, но это не значит, что безрецептурные средства бесполезны. Формы с ретинолом, ретинальдегидом и адапаленом тоже улучшают состояние кожи, если использовать их регулярно.

Безрецептурные ретиноиды работают медленнее, зато кожа переносит их лучше. Поэтому именно с них обычно начинают уход, особенно при чувствительной коже или знакомстве с ретиноидами.

Никита Перекотин отмечает, что местные ретиноиды используют и после курсовой терапии системными препаратами. Они поддерживают результат и снижают риск новых высыпаний.

Главное

Ретиноиды помогают при акне, пигментации и возрастных изменениях, но важно использовать их правильно. Большинство мифов связано не с самими ретиноидами, а с ошибками в применении. Безрецептурные формы подходят для первого применения и чувствительной кожи. Более активные препараты используют при выраженных проблемах и только под контролем врача. Важна не высокая концентрация и частота нанесения, а постепенный старт и регулярность. При правильном уходе ретиноиды безопасны и дают заметный результат. Именно поэтому их уже много десятилетий используют в дерматологии.

Текст проверил Перекотин Никита Александрович, врач-дерматолог, косметолог, стаж 7 лет.

