Названы топ-10 кремов для сухой кожи зимой

Топ-10 кремов, которые спасут кожу зимой от сухости и зуда
Зимой обладателям сухой кожи советуют добавить в уход эмоленты. Врач-дерматолог Логунова Ольга Алексеевна рассказала «Рамблеру», чем они отличаются от обычных кремов и как их выбирать.
Кожу снаружи защищает липидная мантия. Это тонкая плёнка-барьер, которая состоит из себума (кожного сала), пота и межклеточных липидов рогового слоя. Зимой, когда на улице холодный воздух, а дома из-за отопления — сухой, этот защитный барьер нарушается. В итоге появляются сухость, стянутость и зуд. Особенно остро это замечают люди, у которых есть склонность к атопическому дерматиту и ксерозу (сухости).
«Зимой люди чаще принимают горячий душ, который тоже плохо влияет на кожу. Горячая вода быстрее вымывает липидный барьер, так кожа оголяется и становится беззащитной. На восстановление кожного барьера нужно время».Логунова Ольга Алексеевнаврач-дерматолог, косметолог Lahta Clinic
Чем эмоленты отличаются от обычных кремов
Чтобы увлажнить сильно сухую кожу или кожу с атопическим дерматитом, Американская академия дерматологов рекомендует использовать эмоленты. В отличие от обычных кремов, они не просто увлажняют, но ещё и помогают восстановить защитный барьер и удерживать влагу внутри кожи. Эмоленты бывают в форме кремов, бальзамов, эмульсий, лосьонов, молочка и содержат смягчающие, увлажняющие и окклюзионные (запирающие) компоненты.
Топ-10 эмолентов
A-Derma Exomega Control Emollient Balm
Что делает: снимает зуд, восстанавливает липидный барьер.
Ключевые компоненты: экстракт овса Rhealba (противовоспалительный эффект), филаксирин (комплекс липидов + витамин B3), растительные масла, глицерин.
Особенности: плотная текстура, но есть более мягкие варианты в виде кремов и спреев из этой же линейки.
Avene XeraCalm A.D Balm
Что делает: уменьшает зуд, защищает кожу от пересушивания.
Ключевые компоненты: I-modulia (снижает нейровоспаление), липиды, термальная вода Avene.
Atopic Бальзам
Что делает: восстанавливает кожный барьер, снижает трансэпидермальную потерю влаги (TEWL), устраняет стянутость.
Ключевые компоненты: глицерин, минеральные масла, масло ши, витамин Е.
Bioderma Atoderm Intensive Baume
Что делает: снижает зуд, уменьшает микробную нагрузку, быстро убирает сухость.
Ключевые компоненты: PEA (палмитоилэтаноламид), комплекс Lipigenium (церамиды, холестерин, фитосфингозин) и запатентованная формула Skin Barrier Therapy.
Особенности: плотная текстура бальзама, подходит для выраженной сухости.
Lipikar Baume AP+M La Roche-Posay
Что делает: успокаивает зуд, уменьшает воспаление, восстанавливает барьер.
Ключевые компоненты: Aqua Posae Filiformis (бактериальный лизат — нормализует микробиом), масло ши, ниацинамид, глицерин.
Особенности: подходит взрослым и детям, может пощипывать при нанесении.
SVR Topialyse Barrier Cream
Что делает: восстанавливает липидный барьер кожи, снижает раздражение и зуд.
Ключевые компоненты: жирные кислоты, фитостеролы, Омега-3,6,9, регулирующий пептид, глицирризиновая кислота и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, витамин Е.
Topicrem DA Baume Emollient
Что делает: уменьшает зуд и воспаление.
Ключевые компоненты: глицерин, минеральное масло, изопропил изостеарат, масло льняного семени, масло ши, пчелиный воск, аллантоин.
Особенности: плотная текстура, быстро впитывается, в линейке есть другие формы.
Uriage Xémose Cerat Creme
Что делает: длительно удерживает влагу, снижает зуд.
Ключевые компоненты: патентованная технология Chronoxine (быстро снимает зуд), масло карите, термальная вода, липидный комплекс церастерол-2F и комплекс TLR2-Regul (регулирует работу кожного иммунитета).
«Липобейз» крем
Что делает: восстанавливает липидный слой.
Ключевые компоненты: натуральные масла, церамиды, увлажняющие компоненты, витамины, D-пантенол.
Особенности: не содержит отдушек.
«Эмолентум» специальный крем
Что делает: питает и смягчает кожу, снимает зуд, помогает восстановить структуру.
Ключевые компоненты: фосфолипиды масла огуречника, триглицериды кукурузного масла, масла ши и макадамии, мочевина и гиалуронат натрия.
Особенности: в серии есть средства с разной текстурой.
Универсального крема, который бы подходил всем, нет. Ориентироваться при выборе средства нужно на собственные ощущения.
«Методом проб и ошибок выбираем тот бренд, который больше нравится по эффекту, текстуре, запаху, — рекомендует врач. — Обратить внимание стоит на состав. Некоторые эмоленты содержат отшелушивающие компоненты, например мочевину или кислоты, они подходят не всем, особенно в высокой концентрации. Если кожа склонна к атопическому дерматиту или гиперчувствительная, лучше выбирать средства без отдушек. Они могут спровоцировать обострение».
Как наносить эмоленты
С увлажняющими средствами действует правило «чем больше и чаще, тем лучше». Эмоленты используют каждый день — это базовый уход за сухой и атопичной кожей. Наносить их можно несколько раз в день.
«Желательно наносить средства в течение 3–5 минут после душа. Делать это лучше в ванной комнате, где высокая влажность, так средство сможет запечатать влагу внутри кожи. Первое время после нанесения эмолента кожа должна казаться немного липкой. Если крем впитался сразу и нет его ощущения на коже, надо нанести ещё», — говорит дерматолог.
Главное
Зимой кожа сильно сохнет из-за воздействия холода на улице и сухого воздуха в помещениях. Чтобы увлажнить кожу, можно использовать эмоленты — наружные средства в виде кремов или бальзамов, которые восстанавливают липидный барьерный слой кожи и помогают удерживать влагу. Выбор средства зависит от личных предпочтений, особенностей и заболеваний кожи и времени года. Врачи рекомендуют в первую очередь ориентироваться на собственные ощущения и пробовать разные варианты. Наносить эмоленты нужно каждый день, желательно после душа.