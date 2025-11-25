Косметологи рассказали, как вернуть кожу к жизни

Жёлтый пилинг — востребованная процедура для обновления и выравнивания тона лица. Она подходит разным типам кожи, но требует внимательного ухода. Разобрались, в чём его польза, как проходит сеанс и каких результатов можно ожидать.

© Lyashik/iStock.com

Что это такое

Жёлтый пилинг относят к химическим процедурам, которые обновляют кожу с помощью активных веществ. Этот метод используют для воздействия на эпидермис и поверхностные слои дермы. Такой подход улучшает тон, выравнивает рельеф и помогает справляться с разными косметическими проблемами.

В основе состава ретиноевая кислота — производное витамина А. Она ускоряет обмен в клетках, регулирует работу рецепторов, связанных с образованием меланина, и стимулирует обновление кожи. Эффективность ретиноевой кислоты подтверждена исследованием, опубликованным в Journal of Cosmetic Dermatology. Концентрация ретиноевой кислоты придаёт смеси характерный жёлтый цвет.

Процедура отличается от других пилингов глубиной действия и механизмом работы. Ретиноевая кислота проникает глубже, чем большинство поверхностных кислот, и запускает синтез коллагена и эластина. За счёт этого кожа становится плотнее и выглядит более ровной.

Показания

Жёлтый пилинг помогает уменьшить морщины, выровнить тон, улучшает внешний вид участков с фотоповреждением.

Процедура подходит людям с постакне и неглубокими рубцами. Жёлтый пилинг помогает осветлить пигментные пятна. Процедуру можно проводить в разном возрасте.

Врачи Mayo Clinic предупреждают: у пациентов с тёмным фототипом кожи более высокий риск поствоспалительной гиперпигментации. Специалист должен учитывать этот фактор при подборе метода и концентрации.

© Ekaterina Ilchenko/iStock.com

Из чего состоит процедура

Консультация. Врач осматривает кожу, уточняет цели и подбирает подходящую концентрацию состава.

Подготовка кожи. Лицо очищают от косметики и себума, глаза и волосы закрывают для защиты.

Нанесение состава. Смесь наносят кистью в несколько слоёв. Основу составляет ретиноевая кислота, но в некоторых формулах используют азелаиновую кислоту, она выравнивает поверхность кожи. Диметилсульфоксид добавляют, чтобы улучшить проникновение активных веществ и усилить их действие.

Время экспозиции. Состав держат от 15 минут до часа, в зависимости от концентрации и задач процедуры.

Ощущения во время пилинга. Пациент ощущает тепло или лёгкое жжение, которое проходит, когда состав смывают.

Ранний период восстановления. Появляется покраснение и сухость, через один–два дня начинается шелушение. Полное восстановление занимает несколько дней или недель.

Меры предосторожности

Врачи Mayo Clinic и Cleveland Clinic не советуют проводить жёлтый пилинг:

беременным и кормящим: в эти периоды ретиноевая кислота противопоказана;

в эти периоды ретиноевая кислота противопоказана; людям после курса системных ретиноидов: кожа после изотретиноина реагирует сильнее и дольше приходит в норму;

кожа после изотретиноина реагирует сильнее и дольше приходит в норму; пациентам со склонностью к келоидным рубцам: кожа формирует грубые рубцы даже после небольших повреждений;

кожа формирует грубые рубцы даже после небольших повреждений; людям с частыми эпизодами герпеса: пилинг может вызвать рецидив, поэтому пациент проходит профилактику заранее;

пилинг может вызвать рецидив, поэтому пациент проходит профилактику заранее; пациентам с воспалениями и инфекциями кожи: процедура усиливает раздражение и увеличивает риск осложнений;

процедура усиливает раздражение и увеличивает риск осложнений; людям с тёмным фототипом кожи: риск поствоспалительной гиперпигментации у них выше, поэтому врач выбирает мягкий режим и низкую концентрацию.

Эффект и сроки

Уже через несколько дней после процедуры кожа выглядит свежее, а более выраженные изменения заметны позже — после окончания активного шелушения. Поверхностный пилинг даёт мягкий, постепенно нарастающий эффект, который усиливается при курсовом подходе. Более интенсивная обработка сильнее влияет на рельеф и пигментацию, а заметные улучшения появляются через одну–две недели, когда обновление кожи завершается.

То, насколько результат долгосрочен, зависит от выбранного уровня воздействия. Лёгкие варианты дают кратковременные изменения и требуют периодического повторения. Более интенсивный пилинг сохраняет эффект несколько месяцев, если пациент ежедневно защищает кожу от солнца.

Особенности ухода после процедуры

Сразу после пилинга кожа становится чувствительной, поэтому ей нужен щадящий режим. Врачи советуют избегать солнца и наносить крем с высоким SPF каждый день. Ультрафиолет легко повреждает новые клетки, и регулярная защита снижает риск появления пигментных пятен.

© Wavebreakmedia/iStock.com

В первые дни лучше отказаться от скрабов, кислотных средств, устройств для глубокого очищения и любых процедур, которые создают трение. Такие действия усиливают раздражение и могут замедлить восстановление.

Кожу очищают мягкими средствами без отдушек и агрессивных компонентοв. Увлажняющий крем помогает уменьшить сухость и поддерживает защитный барьер.

Во время активного шелушения важно не снимать отслаивающиеся участки вручную. Любое механическое воздействие повышает риск воспаления и может оставить следы.

В течение нескольких дней лучше не посещать сауну, баню, бассейн и тренировки с высокой температурой воздуха. Перегрев усиливает покраснение и замедляет обновление кожи.

Главное

Жёлтый пилинг помогает уменьшить пигментацию, сгладить неровности и освежить кожу благодаря действию ретиноевой кислоты. Процедура подходит для разных типов кожи и решает многие задачи — от постакне до возрастных изменений. Результат появляется постепенно и зависит от глубины воздействия: лёгкие варианты требуют курса процедур, более интенсивные сохраняют эффект дольше. Ежедневная защита от солнца и бережный уход после сеанса помогают продлить улучшения и снизить риск побочных реакций.

