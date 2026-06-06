Обычный продукт защитит от рака, а простые упражнения продлят жизнь

Исследователи также выяснили, что государствам выгоднее обеспечить людей здоровой пищей, чем тратиться на лекарства. Китайские исследователи узнали, как иглоукалывание помогает восстановиться после инсульта, а специалисты из США установили, что проблемы с психикой у «сов» связаны с одиночеством, а не поздним отходом ко сну.

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Доставка здоровой еды сократила госпитализации бедных пациентов

Качественный рацион способен разгрузить больницы. К такому выводу пришли учёные, оценив результаты эксперимента в американском штате Массачусетс в рамках программы «Медикейд». Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Диетологи разработали специальное меню для малообеспеченных людей с хроническими болезнями (диабет, болезни сердца, депрессия) и трудностями с покупкой качественных продуктов. В течение полугода им бесплатно привозили по 10 готовых полезных блюд в неделю.

Результаты удивили. Участники эксперимента стали попадать в больницы на 30% реже, а в отделения экстренной помощи — на 20% реже, чем пациенты из контрольной группы. Это позволило сэкономить затраты на каждого пациента в среднем на 3433 доллара.

Такой эффект учёные объясняют тем, что полноценный рацион снизил уровень стресса и дал людям возможность не выбирать между покупкой продуктов и дорогих лекарств.

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Учёные описали две погодные ситуации, которые провоцируют мигрень

Йогурт может избавить от изжоги и защитить от рака пищевода

В лабораторных исследованиях некоторые пробиотические бактерии уменьшали воспалительные изменения, связанные с рефлюксом. Это показало исследование под руководством Клаудии Андл из Колледжа медицины Университета Центральной Флориды.

При забросе кислоты из желудка в пищевод слизистая оболочка последнего получает химический ожог. Это приводит к хроническому воспалению и повреждению ДНК, что увеличивает риск развития рака пищевода. Кроме того, кислота уничтожает здоровую микрофлору, замещая её опасными бактериями.

Доклинические эксперименты (на клетках и животных) показали, что заселение пищевода полезными лактобактериями (Lactobacillus spp.) может избавить от обеих проблем.

Пробиотики не только восстанавливают здоровый микробиом, но и подавляют воспаление. В тестовых моделях такое лечение значительно уменьшило проявления пищевода Барретта (предракового состояния), и это сильно снижало вероятность развития злокачественной опухоли.

Иглоукалывание помогло восстанавливать движение после инсульта

Акупунктура (иглоукалывание) значительно ускоряет восстановление двигательных функций у людей, перенёсших инсульт. Исследование опубликовано в журнале CNS Neuroscience & Therapeutics.

В небольшом эксперименте приняли участие 56 пациентов с гемиплегией (параличом одной половины тела после инсульта). Их разделили на две группы:

одним проводили «истинное» иглоукалывание (иглы ставили в определённые точки);

вторым иглы ставили в случайном порядке.

Через две недели у добровольцев первой группы (по сравнению со второй) существенно улучшилась двигательная активность конечностей и координация движений.

Сканирование мозга пациентов позволило учёным понять причину такого эффекта. Оказалось, что «истинное» иглоукалывание способствует восстановлению нервных связей (нейропластичности). У таких пациентов увеличился объём серого вещества в зонах, отвечающих за инициацию движений и координацию. Важно понимать ограничение работы — это небольшой эксперимент, для подтверждения результатов нужны крупные исследования.

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«Совы» чаще страдают от тревоги из-за одиночества

К такому выводу пришли учёные из Университета Бригама Янга. Результаты своих исследований они представили на международной конференции SLEEP 2026.

Учёные опросили 442 добровольца с помощью специальных шкал, по которым оценивали:

хронотип человека,

уровень тревожности,

чувство одиночества (как днём, так и ночью).

Затем с помощью математического моделирования учёные выяснили, что сам по себе поздний отход ко сну не увеличивает уровень тревожности. Возникает она по другой причине — из-за того, что «совы» остаются наедине со своими мыслями, пока остальные люди спят.

Именно это ощущение изоляции и одиночества может способствовать тревоге. Авторы работы подчёркивают, что эту информацию нужно взять на вооружение психотерапевтам. При работе с «совами» специалистам следует прорабатывать ночные переживания своих пациентов.

Учёные объяснили, почему лучше ходить в магазин сытым

Учёные выяснили, сколько нужно приседать и отжиматься, чтобы жить дольше

От 90 до 120 минут силовых тренировок в неделю — это идеальный объём нагрузок для максимального снижения риска преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные за 30 лет наблюдений. Работа опубликована в British Journal of Sports Medicine.

В масштабном исследовании приняли участие более 147 тысяч человек. Добровольцы регулярно отчитывались о времени, потраченном на:

аэробные упражнения — бег, плавание, ходьбу;

силовые тренировки — упражнения с весами, отжимания, приседания.

Оказалось, что 1,5–2 часа силовых упражнений в неделю снижают:

общий риск смерти (от любых причин) на 13%;

риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%;

риск смерти от неврологических болезней на целых 27%.

Интересно, что превышение порога в 120 минут силовых упражнений уже не приносило дополнительной пользы. Однако этого удалось достичь их комбинацией с аэробными нагрузками. В этом случае риск ранней смерти снижался на 45–58%.

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Главное в новостях науки за неделю

Обеспечение бедных людей здоровой пищей снижает уровень госпитализации на треть, что позволяет сэкономить существенные средства. Пробиотики, например йогурт, показали потенциал в борьбе с изжогой и снижением риска рака пищевода.

Китайское исследование продемонстрировало эффективность иглоукалывания при восстановлении от инсульта. Для любителей спорта учёные определили идеальную норму — 1,5–2 часа силовых упражнений. Такой объём продлевает жизнь эффективнее всего. Психологи выяснили, что «совы» гораздо чаще страдают от тревожности из-за специфического ночного одиночества.

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