Учёные объяснили, почему лучше ходить в магазин сытым

Новозеландские учёные из Университета Отаго экспериментально подтвердили то, о чём догадывались многие диетологи: голод не просто усиливает желание поесть, а заставляет человека более ярко и детально воображать еду.

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Исследование, опубликованное в журнале Appetite, объясняет, почему так трудно устоять перед соблазном, когда желудок пуст. Целью работы было выяснить, связаны ли пищевые фантазии исключительно с психологией или же их сила зависит от реального физиологического состояния. Учёные хотели понять, как меняется способность человека мысленно воспроизводить запах, вкус и текстуру продуктов в зависимости от того, сыт он или голоден. По словам авторов, понимание этого механизма необходимо, чтобы помочь людям лучше управлять своим пищевым поведением и не поддаваться внезапному сильному желанию съесть что-то конкретное.

В эксперименте приняли участие 60 добровольцев. Им предложили выполнять одинаковые задания на воображение в двух разных состояниях: когда они были голодны и сыты. Участников просили как можно более детально представить сенсорные характеристики еды — текстуру, аромат и вкус — и оценить, насколько легко и живо у них это получается.

Основные выводы оказались очень показательными. Во-первых, голодным участникам было легче и проще представлять вкусовые характеристики пищи. Это объясняет, почему пустой холодильник и приближение обеда делают любые продукты на витрине привлекательными: голодные участники сообщали о более ярких вкусовых образах еды. Во-вторых, исследователи обнаружили неожиданное различие между сенсорными каналами. Оказалось, что текстуру продуктов (например, хруст или мягкость) воображать проще, чем вкус или запах. Более того, голод сильно влиял на яркость вкусовых образов, но практически не менял способность представлять текстуру.

Результаты помогают лучше понять, почему голод может усиливать мысли о еде и контролировать это состояние. Например, планировать походы в магазин сразу после еды, а когда наступает острый приступ тяги к определённому продукту, спрашивать себя: а так ли хорош будет его настоящий вкус или это просто голодный мозг рисует радужную картинку?

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