Учёные описали две погодные ситуации, которые  провоцируют мигрень

Вопрос о том, почему у части людей голова болит «на погоду», получил более детальное научное рассмотрение. Исследователи предполагают, что приступы чаще связаны не с отдельными явлениями вроде дождя или солнца, а с целостными атмосферными паттернами. Масштабная работа выделила два таких климатических сценария и одновременно предложила профилактическую терапию.

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Работу провела команда из Университета Цинциннати совместно с экспертами Медицинской школы Икана на горе Синай, аналитиками Errex Inc. и исследователями Teva Pharmaceuticals. Учёные проанализировали десятки тысяч записей из дневников пациентов с эпизодической формой мигрени. Участниками стали жители северо-востока США, проходившие клинические испытания HALO-EM и HALO-LTS. Результаты исследования представлены на встрече Американского общества головной боли.

Специалисты наложили ежедневные отчёты пациентов о приступах на статистику Национального центра климатических данных за четыре года. Анализ строился вокруг трёхдневных временных окон: исследователи отслеживали, какие атмосферные условия складывались в день приступа, за сутки до него и через день после. Такой подход позволил изучить, какие сочетания погодных факторов чаще наблюдались в периоды приступов мигрени.

В результате анализа исследователи предположили, что погода может провоцировать головную боль в виде целостных комплексов — паттернов. У той части пациентов, чья мигрень связана с погодой, реакция, по-видимому, возникает на комбинацию факторов, а не на изолированный триггер.

Учёные рассказали, как погода влияет на давление

Первый сценарий — классическая ситуация приближающегося холодного фронта. Это резкое падение атмосферного давления и дождь. Здесь, как предполагают авторы, может работать именно связка: падающее давление плюс влажность, а не каждый элемент сам по себе.

Второй сценарий — длительное нахождение человека в зоне Бермудского антициклона, то есть в устойчивой области высокого давления. В отличие от обычного антициклона, который может быть сухим и кратковременным, Бермудский формирует стабильный жаркий и влажный режим, способный удерживаться над регионом многие дни.

Исследователи также проверили один из методов медикаментозной защиты — препарат фреманезумаб, эффективность которого изучали в формате двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. Это золотой стандарт клинических испытаний: ни пациенты, ни врачи не знали, кто получает действующее вещество, а кто плацебо, распределение было случайным.

Результаты позволили предположить: профилактика мигрени с использованием фреманезумаба может снижать влияние обоих погодных паттернов у тех, кто к ним чувствителен. Участники, получавшие терапию на протяжении шести месяцев, в среднем демонстрировали снижение частоты новых приступов независимо от того, надвигался ли холодный фронт или регион накрывал Бермудский антициклон.

В практике действительно часто встречаются пациенты, которые метеочувствительны до такой степени, что могут безошибочно предсказать приближение грозы по своей головной боли. У кого-то приступ способно спровоцировать даже лёгкое дуновение ветра, у других же триггерами выступают определённые запахи. Заболевание протекает очень неоднородно, люди страдают по-разному, поэтому подводить всех под одну гребенку нельзя». Андрей Петрович Кондрахин врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук

По словам врача, результаты представленного исследования выглядят очень похожими на правду, однако их нельзя переносить на всех пациентов.

«Чтобы окончательно доказать прямую связь мигрени и климата, необходимо провести масштабное международное многоцентровое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование», — сказал Кондрахин «Рамблер Здоровью».

Нужно не просто накладывать погодную статистику на дневники пациентов в одном конкретном регионе, а отслеживать эти параметры одновременно по всему миру с чёткой фиксацией погодных изменений.