Не только кошки и собаки: как заражаются лишаём и как его лечат

Лишай бывает разным. То, что помогает при одном виде заболевания, бесполезно при другом. Разобрались, от чего возникает лишай, какие симптомы на него указывают и как от него избавиться.

Лишай — это большая группа заболеваний кожи, которые проявляются в виде зудящих пятен, шелушения и воспаления. Эти болезни имеют разную природу, их могут вызывать грибки, вирусы или сбои в работе иммунитета.

Примечательно, что лишай окружён большим количеством мифов. Например, это заблуждение, что все виды лишая заразны или что заразиться этой болезнью можно только от уличных кошек или собак.

Основные виды лишая у человека

Выделяют следующие виды лишая:

— самый распространённый тип, его вызывают грибки, чаще всего передаётся от животных. Розовый (болезнь Жибера) — предположительно, инфекционно-аллергическое заболевание, не заразен и часто проходит самостоятельно.

— его вызывают вирусы ветряной оспы, проявляется болезненными высыпаниями в виде пузырьков. Красный плоский лишай — не заразное аутоиммунное заболевание.

(разноцветный) — его вызывает грибковая инфекция, при которой меняется пигментация кожи. Чешуйчатый лишай (псориаз) — хроническое неинфекционное заболевание.

Стригущий лишай

Причины и пути заражения

Лишай возникает по разным причинам, и далеко не всегда это результат заражения.

Контакт с заражённым человеком или животным

Инфекционные формы (например, стригущий лишай) передаются при прямом контакте с больным человеком или животным, а также через общие предметы — полотенца, расчёски, головные уборы и другие.

Снижение иммунитета

Некоторые виды лишая чаще развиваются на фоне снижения иммунной защиты. Например, это может быть сильный (или хронический) стресс или переохлаждение.

Вирус может годами «спать» в организме и активизироваться при благоприятных для него условиях. Некоторые грибки, например Malassezia, в норме присутствуют на коже, но при определённых условиях могут активно размножаться.

Наследственная предрасположенность и аутоиммунная агрессия

Для таких заболеваний, как красный плоский лишай или псориаз, определяющую роль играет наследственная предрасположенность и неправильная работа иммунитета (когда иммунная система начинает атаковать собственные клетки организма).

Симптомы лишая

Большинство форм лишая сопровождаются:

появлением пятен разного цвета (от бледно-розового до коричневого);

зудом разной интенсивности;

шелушением кожи.

В некоторых случаях, например при опоясывающем лишае, на коже образуются болезненные пузырьки с жидкостью.

Очаги могут располагаться практически на любом участке тела. Стригущий лишай часто поражает кожу головы, вызывая обламывание волос. Розовый лишай обычно поражает туловище, а отрубевидный проявляется на плечах, груди и спине.

Отрубевидный лишай

Диагностика

При появлении кожных симптомов нужно обратиться к дерматологу. Врач оценивает характер высыпаний, их границы и локализацию. Поскольку многие кожные заболевания похожи, ключевую роль играют лабораторные методы:

осмотр поражённых участков с использованием специальных ламп;

с использованием специальных ламп; исследование соскоба кожи под микроскопом;

кожи под микроскопом; ПЦР-тесты — для выявления инфекционного возбудителя.

Врачу важно провести дифференциальную диагностику, исключить экзему, аллергический дерматит и другие кожные болезни, при которых возможна похожая симптоматика.

Методы лечения

Схему терапии всегда подбирают индивидуально, в зависимости от типа лишая:

Грибковые формы (стригущий, отрубевидный). Пациенту назначают противогрибковые препараты (антимикотики) в виде мазей, кремов или таблеток.

(стригущий, отрубевидный). Пациенту назначают противогрибковые препараты (антимикотики) в виде мазей, кремов или таблеток. Опоясывающий лишай. Применяют противовирусные препараты от вирусов герпеса.

Применяют противовирусные препараты от вирусов герпеса. Снятие симптомов. Для устранения нестерпимого зуда и отёка в отдельных случаях назначают антигистаминные препараты, НПВС, а в сложных случаях — кортикостероиды.

Длительность лечения зависит от вида лишая, выраженности симптомов и других факторов. Чаще всего оно длится от 2 до 6 недель.

Гигиена и профилактика

Основа профилактики лишая — избегание контактов с бродячими животными и людьми с признаками поражения кожи. Если в семье кто-то уже заболел, нужно строго соблюдать правила личной гигиены (использовать только индивидуальные полотенца, расчёски, мочалки и постельное бельё).

Сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, физическая нагрузка и избегание стрессов — меры, направленные на укрепление иммунитета. Это снижает вероятность развития лишая, вызванного ослаблением иммунной защиты.

Прогнозы и возможные осложнения

При своевременном обращении к врачу прогноз в большинстве случаев благоприятный. Если проблему игнорировать, то болезнь может перейти в хроническую форму с рецидивами. Также есть опасность присоединения вторичной бактериальной инфекции, поскольку при сильном зуде и расчёсах в кожу могут проникать бактерии.

Ещё одно возможное осложнение опоясывающего лишая — постгерпетическая невралгия. Она возникает при поражении вирусом герпеса нервных волокон. Боль при этом может длиться несколько недель, месяцев, а иногда и до года. Чаще всего это лёгкая или умеренная боль, но некоторые пациенты жалуются на интенсивные ощущения. При постгерпетической невралгии назначают обезболивающие, но в некоторых случаях такое лечение малоэффективно.

Опоясывающий лишай

Главное про лишай

Лишай — группа кожных патологий с разной природой. Поэтому универсального лечения от этой болезни не существует. В одних случаях пациенту назначают противогрибковую терапию, в других — противовирусную, в третьих — поддерживающее лечение для облегчения симптомов.

Многие инфекционные формы лишая хорошо поддаются лечению, однако некоторые хронические заболевания кожи, например псориаз, могут протекать длительно и рецидивировать. Соблюдение правил личной гигиены и осторожность в контактах с уличными животными — это лучший способ защитить кожу от высыпаний.

