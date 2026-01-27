Эти 4 бьюти-совета из TikTok доведут до реанимации

В погоне за красотой и молодостью многие готовы экспериментировать с внешностью и доверяют модным трендам и обещаниям быстрых результатов. Однако некоторые домашние процедуры могут серьёзно навредить. Разобрали четыре опасных бьюти-совета из TikTok.

Ошибки с косметологическими процедурами могут привести к тяжёлым последствиям: от аллергических реакций до обезображивания. Поэтому важно осознанно подходить к любым манипуляциям, даже безобидным на первый взгляд. Особенно опасны домашние бьюти-процедуры. Их выполняют без диагностики кожи и понимания основ физиологии, часто с нарушением стерильности.

Пчелиный ботокс

Косметические продукты и маски с пчелиным ядом часто позиционируют как «натуральный ботокс» и средство для подтяжки кожи. Небольшие исследования на клеточных культурах показали, что пчелиный яд (апитоксин) может стимулировать процессы заживления: в ответ на него повышается выработка коллагена и эластина, а также усиливается кровообращение. В теории это может положительно влиять на состояние кожи и замедлять признаки старения.

Исследование южнокорейских учёных подтвердило, что сыворотка с пчелиным ядом способна уменьшать выраженность морщин. При этом речь шла об экспериментальном косметическом средстве, созданном в лаборатории и прошедшем контроль качества, а не о домашних масках или самодельных кремах.

Использование пчелиного яда вне лаборатории или без контроля специалиста может быть опасным. Это сильный аллерген, который раздражает кожу и провоцирует воспалительные реакции. У чувствительных людей или при частом применении возможны покраснение, зуд, высыпания, а в тяжёлых случаях — аллергическая реакция вплоть до анафилаксии и угрозы жизни.

Кровавый массаж

Для этого используют мезороллеры — небольшие валики с микроскопическими иглами. Их катают по коже лица, иногда встречаются рекомендации доводить процедуру до «кровавого пота». Иглы якобы стимулируют выработку коллагена и активируют естественные процессы регенерации кожи.

На самом деле микроигольчатая терапия, или микронидлинг, существует как медицинская процедура. Её применяют для лечения рубцов, морщин, гиперпигментации и растяжек. При этом врачи используют не пластиковые мезороллеры, а профессиональные аппараты — дермапены или ручки-манипулы с одноразовыми сменными картриджами, что обеспечивает точность и стерильность.

При микронидлинге важно строго соблюдать технику и контролировать глубину проколов. Американская академия дерматологов предупреждает: домашний микронидлинг — рискованная затея, которая не даёт такого эффекта, как процедура у косметолога. Агрессивный массаж иглами может закончиться раздражением, гиперпигментацией или рубцами. К тому же мезороллеры обычно многоразовые и недостаточно стерильные, что создаёт риск инфекций, распространения бородавок и герпеса по коже.

Кухонные пилинги

Ингредиенты для домашнего химического пилинга можно найти на любой кухне. Чаще всего используют лимонный сок, уксус, пищевую соду или фруктовые смеси. На первый взгляд это выглядит безопасно и натурально, но такие эксперименты могут быть крайне опасны.

Профессиональные косметологи для пилингов используют проверенные кислоты в точно рассчитанной концентрации, контролируют время воздействия и глубину проникновения. Они также умеют нейтрализовать кислоту, чтобы избежать ожогов, воспаления и повреждения кожи.

Домашние составы нарушают защитный барьер кожи и повышают риск гиперпигментации. После их применения возможны ожоги, раздражение, покраснение и шелушение. В тяжёлых случаях появляются рубцы, стойкое воспаление и инфекции.

Зубная паста от прыщей

В коротких видео советуют наносить обычную зубную пасту на прыщ, чтобы «подсушить» его. Однако дерматологи предупреждаю: это плохая идея.

Некоторые зубные пасты содержат триклозан — антибактериальное вещество, которое может подавлять рост бактерий на коже и теоретически уменьшать высыпания. Но это не основной способ лечения акне: антибиотик назначается только при необходимости и применяется в виде специализированных мазей или лосьонов, а не зубной пасты.

Кроме того, паста часто содержит ментол, фтор, лаурилсульфат натрия и другие ингредиенты, которые раздражают кожу, нарушают её защитный барьер и могут усилить воспаление. В некоторых случаях это провоцирует периоральный дерматит — сыпь вокруг рта, которая особенно трудно поддаётся лечению.

Главное: бьюти-лайфхаки из интернета могут быть опасны для кожи

Домашние косметические эксперименты могут казаться безопасными и натуральными, но на деле часто представляют серьёзный риск для кожи и здоровья. Пчелиный яд, мезороллеры, кухонные пилинги и даже зубная паста могут вызвать раздражение, воспаление, ожоги, рубцы и аллергические реакции. Многие из этих методов основаны на реально существующих косметологических процедурах, которые доказали свою эффективность и безопасность. Однако в салонах их проводят под контролем специалистов, используют проверенные составы и строго соблюдают технику безопасности. В домашних условиях этого контроля нет, поэтому последствия могут быть непредсказуемыми и опасными.

