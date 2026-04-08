Почему весной кожа тоже «цветёт» — отвечает дерматолог

С приходом долгожданного тепла многие замечают досадную закономерность: как только на деревьях появляются первые почки, кожа на лице тоже начинает «цвести». Появляются высыпания, усиливается покраснение и возвращается зуд. Врач-дерматолог, косметолог Ольга Логунова рассказала «Рамблеру, почему весной обостряются дерматологические заболевания и как ухаживать за кожей в этот период.

Весной агрессивные природные факторы встречаются с ослабленным за зиму защитным барьером кожи. Выделяют несколько механизмов обострения хронических кожных заболеваний в межсезонье.

Солнце

С приходом весны увеличивается световой день, а вместе с ним продолжительность воздействия ультрафиолета. Во-первых активнее становится UVA-излучение, которое ответственно за фотостарение кожи. Во-вторых, «просыпаются» более агрессивные UVB лучи, из-за которых появляются солнечные ожоги.

«После зимы кожа лишена защитной пигментации (загара), а уровень меланина снижен. Поэтому активное солнечное излучение может стать мощным триггером для ультрафиолет-зависимых кожных заболеваний: фотодерматозов, розацеа, периорального дерматита, дискоидная красная волчанка и др.». Логунова Ольга Алексеевна врач-дерматолог, косметолог Lahta Clinic

Температура

Резкие перепады между утренними заморозками и дневным теплом в сочетании с ветром и сухим из-за отопления воздухом в помещениях провоцируют трансэпидермальную (через кожу) потерю влаги. Это разрушает липидный барьер и делает кожу уязвимой к внешним раздражителям.

Контакт с окружающей средой

Весной активно цветёт берёза, ольха, лещина и другие растения. Пыльца может стать дополнительным фактором риска для пациентов с атопическим дерматитом, ихтиозом или крапивницей.

«Происходит сенсибилизация аллергенов (приобретение повышенной чувствительности к ним) через ослабленный кожный барьер, что в дальнейшем приводит к обострениям», — говорит врач.

Стресс

Нельзя сбрасывать со счетов психосоматический компонент. Сезонная смена активности и начало новых проектов может стать дополнительным стресс-фактором для кожи.

«Стресс усиливает выработку кортикотропин-рилизинг-гормона в коже, что усиливает воспаление при псориазе, атопическом дерматите и розацеа», — предупреждает дерматолог.

Кто в зоне риска

Весеннее солнце и повышение температуры служат пусковым механизмом нескольких хронических заболеваний кожи.

Розацеа

При этом заболевании кожа лица воспаляется и краснеет из-за расширения сосудов. Розацеа хорошо поддаётся лечению, но весной и летом у половины пациентов случаются обострения. Солнечный свет и высокая температура увеличивают приток крови к лицу, заставляя мелкие кровеносные сосуды расширяться. Это приводит к стойкому покраснение, высыпания и появлению характерной сосудистой сетки на лице.

Псориаз

Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает кожу, ногти и суставы. Проявляется в виде красных шелушащихся папул, которые могут сливаться в большие бляшки. Ультрафиолет иногда применяют для лечения псориаза составе фототерапии, поэтому некоторые пациенты отмечают улучшение весной и летом. Однако УФ-лучи и солнечные ожоги также могут вызывать обострение из-за каскада воспалительных реакций.

Атопический дерматит

При этом заболевании нарушается защитный барьер кожи. Весной такие пациенты сталкиваются с «двойным ударом». С одной стороны, пыльца растений через микротрещины в сухой коже проникает внутрь и запускает реакцию. С другой — повышение температуры усиливает потоотделение. Соли, содержащиеся в поте, раздражают и без того чувствительный эпидермис, вызывая зуд и новые очаги воспаления.

Дискоидная красная волчанка

Это аутоиммунное заболевание, при котором клетки кожи (кератиноциты) под воздействием ультрафиолета погибают быстрее, чем у здоровых людей. Иммунная система ошибочно принимает эти погибшие клетки за чужеродные и начинает атаковать. В результате на коже появляются плотные красные папул и бляшки в форме диска, которые оставляют после себя рубцы. Весной, когда ультрафиолета больше, дискоидная красная волчанка может давать рецидивы.

Фотодерматозы

В народе это состояние называют «аллергией на солнце». Самый частый её вид — полиморфная световая сыпь. Она обычно проявляется именно весной, когда кожа получает большую дозу ультрафиолетового облучения. Иммунитет воспринимает измененные солнцем белки кожи как токсины и отвечает на них мелкой зудящей сыпью, пузырьками или красными пятнами.

Как ухаживать за кожей весной

По словам врача-дерматолога, любая профилактика и терапия кожных заболеваний начинается с коррекции домашнего ухода. Он должен строиться на трёх базовых этапах.

Очищение

Для очищения лучше использовать мягкие средства без мыла. Такие средства называют синдетами или синтетическим мылом. Также важно умываться водой комфортной температуры, в пределах 28-35С.

«Избегайте агрессивных процедур: пилингов, скрабов, массажных щеток, — и откажитесь от горячих ванны и душа», — рекомендует врач.

Увлажнение

Важно поддерживать защитный слой кожи. Для этого желательно использовать увлажняющие кремы-эмоленты.

«В составе увлажняющих средств могут быть с церамиды, холестерин или жирные кислоты для восстановления кожного барьера», — говорит дерматолог.

Защита от солнца и пыльцы

Основа профилактики для чувствительных к ультрафиолету заболеваний — солнцезащитные кремы. Их важно наносить на кожу перед каждым выходом на улицу и регулярно обновлять в течение дня. Важно использовать SPF-крем широкого спектра (который защищает от UVA и UVB лучей) и маркировкой выше 50.

«Приоритет — средства на основе физических фильтров (оксид цинка или диоксид титана). Они лучше подходят для чувствительной и воспалённой кожи. Но при хорошей переносимости современные химические фильтры (Tinosorb или Uvinul) тоже можно использовать», — говорит врач.

Также важно снижать контакт с аллергенами. Для этого после улицы необходимо сменить одежду и умыть лицо.

«Можно использовать барьерные кремы перед выходом на улицу. Они защищают от раздражающего действия аллергенов», — говорит дерматолог Ольга Логунова.

Главное об обострении кожных проблем весной

Весеннее «цветение» кожи не случайное стечение обстоятельств, а предсказуемая реакция на смену сезона. Ультрафиолет, колебания температур и пыльца повышают проницаемость и чувствительность кожи и могут стать триггером для хронических дерматологических заболеваний: псориаза, розацеа, атипического дерматита и других. Поэтому весной важно мягко очищать кожу, увлажнять и защищать от солнца.

Текст проверила врач-дерматолог, косметолог Ольга Логунова, стаж 10 лет.

