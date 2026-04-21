Врачи дали инструкцию, как пройти МРТ без паники

МРТ без паники: как победить страх замкнутого пространства

Аделина Ахунова
Романов Денис Сергеевич эксперт

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет увидеть опухоли на ранних стадиях, патологии сосудов и микротравмы. Однако для многих это обследование превращается в кошмар наяву. Некоторые пациенты испытывают тревогу и даже приступы клаустрофобии во время сканирования. Врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал «Рамблеру», как перестать бояться МРТ и почему спокойствие влияет на результаты.

Как работает МРТ и зачем нужна неподвижность

Магнитно-резонансная томография не использует ионизирующее излучение (радиацию). В основе метода — взаимодействие магнитного поля и радиочастотных импульсов с атомами водорода в теле.

«Многие смешивают МРТ и компьютерную томографию и считают, что при этом исследовании тоже используется облучение, чего и боятся. Но это не так, принцип действия МРТ совсем другой, поэтому никакой радиационной нагрузки этот метод не даёт. Бояться его не надо, как, впрочем, и делать без показаний. Любая медицинская манипуляция должна назначаться врачом и быть оправданной».

Романов Денис Сергеевич
Романов Денис Сергеевич врач-радиотерапевт сети клиник «Евроонко», к. м. н., член Ассоциации онкологов России, Российской ассоциации терапевтических радиационных онкологов и The European Society for Radiotherapy and Oncology

Во время сканирования аппарат делает серию снимков с длительной выдержкой, которые потом соединяются в трёхмерную модель. Если пациент дёргается из-за приступа паники или дискомфорта, картинка получается смазанной. Врачи называют такие искажения артефактами. Они мешают оценивать снимок и могут скрыть важные детали. Поэтому во время обследования нужно лежать неподвижно. Это непросто, если у пациента клаустрофобия — боязнь замкнутых пространств.

Откуда берётся страх

Процедура МРТ сама по себе безболезненная, пациенту нужно просто неподвижно лежать в аппарате несколько минут. Однако, по данным Радиологического общества Северной Америки, примерно у каждого 20-го возникает приступ тревоги или страха. В основном из-за замкнутого пространства, но триггером также могут стать:

  • Сенсорная перегрузка: МРТ-сканер издаёт громкий ритмичный стук и гул, которые могут доставлять дискомфорт.
  • Потеря контроля: некоторых пугает необходимость лежать неподвижно в беспомощном состоянии.
Тревога может усиливаться из-за ожидания результатов самого обследования.

«При всём понимании, что процедура необходима и ничем не угрожает, пациенты с клаустрофобией не могут абстрагироваться от страха пребывания в замкнутом пространстве. Иногда это становится большой медицинской проблемой, ведь для определённых патологий именно МРТ считается незаменимым диагностическим методом», — комментирует врач.

Как успокоиться перед МРТ

Чтобы побороть страх, пациент должен хорошо представлять, как проходит процедура. Поэтому лучше заранее познакомиться с помещением, где будет проходить исследование, томографом, порядком действий персонала.

«Можно обсудить с сотрудниками диагностического кабинета свои страхи, убедиться в своей готовности доверять им, договориться о возможности прервать процедуру в любую минуту, если начинается паника, и знать продолжительность и этапность выполнения исследования», — рекомендует врач.

Пациенту в день исследования нужно создать для себя максимально комфортные условия. Как минимум выспаться и не принимать возбуждающие препараты или напитки вроде кофе.

В качестве альтернативы иногда предлагают МРТ открытого типа без тоннеля. Однако этот вариант подходит не во всех случаях.

«Нельзя сказать, что томографы открытого типа решают проблему. Самое качественное изображение получается при использовании классических закрытых аппаратов», — объясняет радиотерапевт.

Некоторым отвлечься от страха помогают:

  • музыка,
  • аудиокнига,
  • присутствие близкого человека рядом,
  • дыхательные техники для расслабления.
Также легче пройти сканирование может помочь осознание этих фактов:

  • Вы не задохнётесь. Внутри аппарата работают мощные вентиляторы, они обеспечивают постоянный приток свежего воздуха.
  • Вас слышат и видят. Оператор наблюдает за вами через стекло и по видеосвязи на протяжении всего исследования.
  • Это не больно. Магнитное поле не вызывает физических ощущений.

Если страх мешает пройти обследование, можно обсудить с врачом приём лёгких седативных препаратов. Они помогают расслабиться и подавить чувство тревоги.

«Здесь важно понимать, что это не способ сделать процедуру комфортнее, а крайняя мера, к которой прибегают, когда все другие методы не помогают», — резюмирует врач.

Главное о том, как побороть страх перед МРТ

Страх перед МРТ — ожидаемая реакция на непривычные условия, но его можно контролировать. Тревога или клаустрофобия — не повод откладывать обследование. Современные методы позволяют подобрать решение для каждого пациента: от использования наушников с музыкой до лёгкой седации под контролем врача.

Текст проверил Денис Романов, врач-радиотерапевт, стаж 16 лет.

