Врачи дали инструкцию, как пройти МРТ без паники

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет увидеть опухоли на ранних стадиях, патологии сосудов и микротравмы. Однако для многих это обследование превращается в кошмар наяву. Некоторые пациенты испытывают тревогу и даже приступы клаустрофобии во время сканирования. Врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал «Рамблеру», как перестать бояться МРТ и почему спокойствие влияет на результаты.

Как работает МРТ и зачем нужна неподвижность

Магнитно-резонансная томография не использует ионизирующее излучение (радиацию). В основе метода — взаимодействие магнитного поля и радиочастотных импульсов с атомами водорода в теле.

«Многие смешивают МРТ и компьютерную томографию и считают, что при этом исследовании тоже используется облучение, чего и боятся. Но это не так, принцип действия МРТ совсем другой, поэтому никакой радиационной нагрузки этот метод не даёт. Бояться его не надо, как, впрочем, и делать без показаний. Любая медицинская манипуляция должна назначаться врачом и быть оправданной». Романов Денис Сергеевич врач-радиотерапевт сети клиник «Евроонко», к. м. н., член Ассоциации онкологов России, Российской ассоциации терапевтических радиационных онкологов и The European Society for Radiotherapy and Oncology

Во время сканирования аппарат делает серию снимков с длительной выдержкой, которые потом соединяются в трёхмерную модель. Если пациент дёргается из-за приступа паники или дискомфорта, картинка получается смазанной. Врачи называют такие искажения артефактами. Они мешают оценивать снимок и могут скрыть важные детали. Поэтому во время обследования нужно лежать неподвижно. Это непросто, если у пациента клаустрофобия — боязнь замкнутых пространств.

Откуда берётся страх

Процедура МРТ сама по себе безболезненная, пациенту нужно просто неподвижно лежать в аппарате несколько минут. Однако, по данным Радиологического общества Северной Америки, примерно у каждого 20-го возникает приступ тревоги или страха. В основном из-за замкнутого пространства, но триггером также могут стать:

МРТ-сканер издаёт громкий ритмичный стук и гул, которые могут доставлять дискомфорт. Потеря контроля: некоторых пугает необходимость лежать неподвижно в беспомощном состоянии.

Тревога может усиливаться из-за ожидания результатов самого обследования.

«При всём понимании, что процедура необходима и ничем не угрожает, пациенты с клаустрофобией не могут абстрагироваться от страха пребывания в замкнутом пространстве. Иногда это становится большой медицинской проблемой, ведь для определённых патологий именно МРТ считается незаменимым диагностическим методом», — комментирует врач.

Как успокоиться перед МРТ

Чтобы побороть страх, пациент должен хорошо представлять, как проходит процедура. Поэтому лучше заранее познакомиться с помещением, где будет проходить исследование, томографом, порядком действий персонала.

«Можно обсудить с сотрудниками диагностического кабинета свои страхи, убедиться в своей готовности доверять им, договориться о возможности прервать процедуру в любую минуту, если начинается паника, и знать продолжительность и этапность выполнения исследования», — рекомендует врач.

Пациенту в день исследования нужно создать для себя максимально комфортные условия. Как минимум выспаться и не принимать возбуждающие препараты или напитки вроде кофе.

В качестве альтернативы иногда предлагают МРТ открытого типа — без тоннеля. Однако этот вариант подходит не во всех случаях.

«Нельзя сказать, что томографы открытого типа решают проблему. Самое качественное изображение получается при использовании классических закрытых аппаратов», — объясняет радиотерапевт.

Некоторым отвлечься от страха помогают:

музыка,

аудиокнига,

присутствие близкого человека рядом,

дыхательные техники для расслабления.

Также легче пройти сканирование может помочь осознание этих фактов:

Магнитное поле не вызывает физических ощущений.

Если страх мешает пройти обследование, можно обсудить с врачом приём лёгких седативных препаратов. Они помогают расслабиться и подавить чувство тревоги.

«Здесь важно понимать, что это не способ сделать процедуру комфортнее, а крайняя мера, к которой прибегают, когда все другие методы не помогают», — резюмирует врач.

Главное о том, как побороть страх перед МРТ

Страх перед МРТ — ожидаемая реакция на непривычные условия, но его можно контролировать. Тревога или клаустрофобия — не повод откладывать обследование. Современные методы позволяют подобрать решение для каждого пациента: от использования наушников с музыкой до лёгкой седации под контролем врача.

Текст проверил Денис Романов, врач-радиотерапевт, стаж 16 лет.

