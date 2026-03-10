Лабораторная диагностика — один из главных инструментов современной медицины. По анализам врачи выявляют заболевания, оценивают риски и контролируют лечение. Однако далеко не каждый тест действительно помогает поставить диагноз. Разобрали пять анализов, сдавать которые бессмысленно.

Инсулин и индексы инсулинорезистентности

Инсулин — гормон поджелудочной железы, который регулирует уровень глюкозы в крови. Он помогает клеткам усваивать сахар и использовать его как источник энергии. Однако для оценки риска сахарного диабета этот показатель подходит плохо.

Уровень инсулина сильно колеблется в течение дня и чувствителен к внешним факторам:

времени суток,

недавнему приёму пищи,

уровню физической активности.

Результаты анализа могут заметно различаться даже в течение одного дня. По той же причине малоинформативны расчётные показатели, например индекс HOMA. Его оценивают по уровням глюкозы и инсулина, формула выглядит так: инсулин × глюкоза ÷ 22,5. Но если показатели инсулина изначально ненадёжны, окончательный результат тоже нельзя считать достоверным.

Поэтому для оценки риска развития сахарного диабета Американская диабетическая ассоциация рекомендует прежде всего ориентироваться на показатели глюкозы крови и гликированного гемоглобина.

Витамин D

Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, какие показатели считать нормой. Одни врачебные ассоциации считают достаточным показатель 20 нг/мл, другие — 30 нг/мл. Единственное, с чем согласны все: уровень ниже 12нг/мл явно недостаточный. Обычно при таких показателях уже есть клинические симптомы дефицита и риск рахита или остеомаляции (системного размягчения костей).

Поэтому Общество эндокринологов не рекомендует рутинно определять уровень витамина D. Это не приносит пользы, но повышает тревожность у пациентов и увеличивает нагрузку на лаборатории. Сдавать этот анализ есть смысл только пациентам из группы высокого риска, например с заболеваниями костей или нарушениями всасывания (мальабсорбция).

У здоровых людей профилактика дефицита эффективнее и дешевле, чем регулярные лабораторные проверки. Однако консенсуса по дозировкам тоже нет: в разных странах нормы свои. Российская ассоциация эндокринологов рекомендует профилактический приём 800–1000 МЕ витамина D в день всем здоровым взрослым.

Что не так с анализами на витамины и кому они действительно нужны

Кровь на Helicobacter pylori

Helicobacter pylori — бактерия, которая может жить в слизистой оболочке желудка. Она связана с развитием гастрита, язвенной болезни и считается фактором риска рака желудка.

Анализ крови на Helicobacter pylori показывает, сталкивался ли иммунитет с бактерией. Однако у этого теста есть важное ограничение: антитела могут сохраняться в крови долгие месяцы, даже после того как инфекция уже прошла. Этот метод не помогает узнать, есть ли инфекция в данный момент, и не подходит для контроля лечения.

Киотский консенсус по гастриту предусматривает более точные методы диагностики: дыхательный уреазный тест или анализ кала на антиген. Эти исследования выявляют признаки активной инфекции и лучше подходят как для диагностики, так и для проверки эффективности терапии.

Гастрит: почему он не болит и как на самом деле его лечат

Кортизол

Это гормон, который вырабатывают надпочечники. Он участвует в обмене веществ, поддерживает иммунитет, регулирует артериальное давление и циркадные ритмы. Часто его называют «гормоном стресса», потому что его уровень повышается в ответ на физическое или эмоциональное напряжение.

Анализ на кортизол без конкретных показаний редко бывает полезен. Концентрация гормона сильно колеблется в течение суток и зависит от сна, питания, стресса, и даже сама процедура сдачи анализа может спровоцировать выработку кортизола. Из-за этого однократный тест может дать искажённую картину. Поэтому пытаться снижать уровень кортизола на основании одного только лабораторного теста не имеет смысла.

Диагностическую ценность этот анализ имеет только при подозрении на эндокринные заболевания: недостаточность надпочечников (гипокортицизм) или синдром Кушинга. Эти заболевания дают специфические симптомы (дефицит жидкости, низкое или высокое давление, падение уровня сахара, боли в животе, лихорадку, гиперпигментацию, деформацию лица), но даже в этом случае делают несколько исследований, например суточный анализ мочи, анализ слюны и пробу с дексаметазоном.

Антитела к тиреопероксидазе

Это белки, которые иммунная система вырабатывает против фермента тиреопероксидазы в щитовидной железе. Их присутствие может указывать на аутоиммунный процесс, например на хронический аутоиммунный тиреоидит.

Однако анализ на АТ-ТПО сам по себе малоинформативен для оценки функции щитовидной железы. Американская тиреоидологическая ассоциация подчёркивает, что высокие показатели АТ-ТПО могут встречаться у полностью здоровых людей и не обязательно означают заболевание. Основным маркером функции щитовидной железы остаётся тиреотропный гормон (ТТГ). Поэтому анализ на антитела к ТПО имеет значение, только если повышен уровень ТТГ (тиреотропного гормона). Причём сдают его один раз. Отслеживать изменения показателей даже при подтверждённом тиреоидите бессмысленно: на тактику лечения это никак не влияет.

Главное: не все анализы полезны на практике

Лабораторные анализы — важный инструмент медицины, но их ценность зависит от правильного применения. Многие популярные тесты, включая определение уровня инсулина, антител к Helicobacter pylori, кортизола, витамина D и антител к тиреопероксидазе, оказываются малоинформативными у здоровых людей или при отсутствии явных симптомов. Ненужные исследования могут увеличить тревожность пациентов, перегрузить лаборатории и привести к лишним процедурам без пользы для здоровья.

Сдавать любые анализы лучше строго по показаниям.