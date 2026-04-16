Врачи объяснили, как часто можно делать КТ и рентген

Медицинские методы визуализации вроде рентгена, флюорографии или компьютерной томографии помогают врачам поставить диагноз и выбрать тактику лечения. Однако они основаны на ионизирующем излучении, которое может быть потенциально опасным. Возникает логичный вопрос: как часто можно делать рентген или КТ без вреда? Разобрались, что на этот счёт думают ведущие организации здравоохранения.

Если коротко, установленного лимита нет. Решение о необходимости сделать КТ или рентген принимает врач, оценивая потенциальную пользу и возможные риски.

Ионизирующее излучение — это поток энергии, который обладает достаточной мощностью, чтобы выбивать электроны из атомов. Когда этот процесс происходит в клетках организма, он может повреждать ДНК. При высоких дозах или частом воздействии это повышает риск развития рака.

Национальная академия наук США в своём отчёте BEIR VII заявила: любая доза облучения, даже минимальная, теоретически несёт небольшой риск повреждения ДНК. А риск развития рака увеличивается прямо пропорционально накопленной дозе в течение всей жизни. В то же время эксперты подчёркивают, что во время медицинских обследований применяют очень низкие дозы излучения, польза которых превышает потенциальные риски. Поэтому если есть показания, делать снимки нужно столько раз, сколько необходимо. Например, дозы при медицинской визуализации варьируют: при рентгене они низкие, при КТ — выше, но обычно оправданы клинической необходимостью.

Популярные, но бесполезные анализы: на что не стоит тратить деньги

Согласно российским нормам радиационной безопасности, для здоровых людей, которые проходят рентгенологические обследования для профилактики или медкомиссии, годовая лучевая нагрузка не должна превышать 1 мЗв. Это укладывается в рекомендуемые пределы годовой лучевой нагрузки для профилактических обследований. Лучевая нагрузка от цифровой флюорографии составляет всего 0,025–0,06 мЗв (это в 16-40 раз меньше лимита).

Доза облучения при КТ выше — примерно 2-7 мЗВ на обследование грудной клетки. Это объясняется тем, что аппарат делает не один снимок, а несколько срезов, которые соединяет в трёхмерную модель. Поэтому для рутинного скрининга или профилактических осмотров её обычно не используют.

При этом ограничений на КТ или рентген для пациентов с заболеваниями или травмами в России нет. Если есть показания, делать их можно столько раз, сколько требует клиническая ситуация. При этом врачи руководствуются принципом ALARA — настолько мало, насколько это возможно (As Low As Reasonably Achievable).

Стоит учесть, что медицинское излучение не единственное, которому подвергается человек. Согласно санитарным нормам, потенциально опасной для здоровья считается лучевая нагрузка выше 200 мЗв в год. Роспотребнадзор подсчитал, что годовая доза облучения в России в среднем составляет 4,29 мЗв на человека. Основной объём приходится на природные источники — 3,15 мЗв. Доля медицинского облучения составляет всего 1,13 мЗв, и основной вклад вносит компьютерная томография.

