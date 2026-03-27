Врач рассказала о необычной реакции на солнце

Солнце ассоциируется с теплом и пользой, но у людей с аллергией оно вызывает сыпь, зуд и волдыри. Врач-дерматолог, косметолог Ирина Комарова рассказала «Рамблеру», почему появляется аллергия на солнце и как с ней справляться.

Что такое аллергия на солнце

Это собирательный термин, описывающий несколько состояний, при которых после пребывания на солнце на коже появляются сыпь и волдыри. В медицине их называют фотодерматозами. В отличие от обычного солнечного ожога, это не внешнее повреждение кожи, а ответ организма на ультрафиолет.

«Ожог обычно проявляется через 2–6 часов после пребывания на солнце в виде выраженного покраснения, болезненности, ощущения жара, иногда волдырей. Кожа при этом горячая, и может быть общее недомогание. Аллергия на солнце характеризуется появлением зудящей сыпи, мелких папул или волдырей, напоминающих крапивницу. Симптомы могут возникнуть сразу (через 1–2 часа) или через сутки». Комарова Ирина Андреевна врач-дерматовенеролог, косметолог медицинского центра «UNI Клиник»

Есть несколько типов аллергии на солнце.

Полиморфный фотодерматоз

Это самый распространённый вид аллергии на солнце. Британский фонд кожи сообщает, что полиморфный фотодерматоз встречается у 10–20% населения. Обычно он проявляется в виде небольших бугорков, пятен или волдырей через несколько часов после воздействия ультрафиолета.

Солнечная крапивница

При этом типе фотодерматоза на коже появляются характерные высыпания, похожие на ожог от крапивы. Солнечная крапивница обычно появляется уже через несколько минут после пребывания на солнце.

Фотоаллергическая реакция

Этот тип аллергии на солнце возникает, когда химическое вещество, которое нанесли на кожу, реагирует на солнечный свет. Это могут быть лекарственные мази, косметические средства, макияж или духи.

Причины аллергии на солнце

Точно неизвестно, почему одни люди чувствительны к солнечному свету, а другие нет. Однако есть факторы, которые увеличивают риск фотодерматозов.

Длинноволновое ультрафиолетовое излучение

Основным триггером считают UVA-лучи, которые проникают глубоко в дерму. Под их воздействием белки в коже меняют структуру. Иммунная система начинает считать их чужими и запускает воспалительный процесс.

Генетика

У некоторых форм аллергии на солнце прослеживается генетическая предрасположенность. По данным Британской ассоциации дерматологов, у 15% пациентов с полиморфным фотодерматозом есть кровные родственники с таким же диагнозом.

Контакт с химическими веществами

Аллергия на солнце может возникать из-за реакции химических веществ на ультрафиолет. Это могут быть:

Лекарства. Симптомы могут вызвать антибиотики тетрациклинового ряда, противогрибковые и антигистаминные препараты, мочегонные средства и противозачаточные таблетки.

Косметика и парфюмерия. Некоторые компоненты в креме или духах реагируют на солнечный свет и провоцируют кожную реакцию. Например, брелковый фотодерматит возникает, когда на кожу наносят парфюм, содержащий бергаптен (фурокумарин из масла бергамота). В этом случае после воздействия ультрафиолета в местах нанесения духов (обычно на шее и запястьях) появляются тёмные пятна в виде капель или подтёков, похожих на подвеску, отсюда и название.

«Контакт с растениями также повышает риск фотодерматозов. Для кожи потенциально опасен сок борщевика, пастернака, цитрусовых и других растений, содержащих фуранокумарины», — говорит врач.

Симптомы аллергии на солнце

Клиническая картина зависит от типа реакции, но общие признаки аллергии на солнце включают:

Сыпь: может выглядеть как мелкие красные точки, папулы или бляшки.

может выглядеть как мелкие красные точки, папулы или бляшки. Зуд: интенсивный зуд часто предшествует появлению видимых высыпаний.

интенсивный зуд часто предшествует появлению видимых высыпаний. Покраснение: изменение цвета поражённых участков обычно не проходит даже через несколько часов после ухода в тень.

изменение цвета поражённых участков обычно не проходит даже через несколько часов после ухода в тень. Отёк: может наблюдаться локальная припухлость тканей.

может наблюдаться локальная припухлость тканей. Волдыри: характерны для тяжёлых форм аллергии. Они могут лопаться, образуя мокнущие участки и корки.

Диагностика аллергии на солнце

Самостоятельно отличить аллергию от других дерматозов и тем более определить её тип вряд ли получится. Поэтому при подозрении на фотодерматоз нужно обратиться к врачу.

Обычно достаточно осмотра и подробного сбора истории болезни. Но иногда нужны дополнительные обследования:

Фототестирование: врач определяет минимальную дозу, при которой появляются симптомы.

врач определяет минимальную дозу, при которой появляются симптомы. Фотопатч-тест: на кожу наносят потенциальные аллергены и облучают их ультрафиолетом, чтобы подтвердить реакцию на конкретное вещество.

Лечение и профилактика

Первое, что нужно сделать, — уйти в тень или в помещение. Чем дольше воздействие ультрафиолета, тем тяжелее реакция.

«В качестве самопомощи можно охладить кожу с помощью душа или компресса и нанести на поражённый участок пантенол или крем с декспантенолом, — комментирует дерматолог. — Также важно пить больше воды и не расчёсывать кожу».

Часто аллергия на солнце проходит без лечения, если ограничить воздействие ультрафиолета. Однако в некоторых случаях нужна медикаментозная терапия.

Антигистаминные препараты. Помогают блокировать выброс гистамина (вещества, которое участвует в аллергической реакции) и уменьшают зуд.

Помогают блокировать выброс гистамина (вещества, которое участвует в аллергической реакции) и уменьшают зуд. Кортикостероиды. Гормональные мази или кремы снимают воспаление.

Профилактические меры сводятся к защите кожи от солнца. Для этого важно регулярно наносить солнцезащитный крем не ниже SPF 30 и ограничить время пребывания на солнце, особенно в часы максимальной активности (с 12:00 до 16:00).

«Если есть склонность к фотодерматозам, можно заранее приучать кожу к ультрафиолету. Например, получать небольшие дозы солнца утром и вечером», — рекомендует врач-дерматолог.

Главное об аллергии на солнце

Так называют целую группу фотодерматозов. В отличие от ожога, аллергия на солнце связана с реакцией иммунной системы на ультрафиолет и может проявляться по-разному — от лёгкой сыпи до выраженных волдырей. Генетика, некоторые лекарства, косметика и контакт с растениями повышают риск фотодерматоза. Обычно аллергия на солнце проходит без лечения, но иногда применяют антигистаминные средства и гормональные мази. Для профилактики важно защищать кожу от ультрафиолета.

Текст проверила врач-дерматолог, косметолог Ирина Комарова, стаж 11 лет.

Важные исследования

Если вы заметили у себя признаки аллергии на солнце, обратитесь к врачу.