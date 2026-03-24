Названы лучшие лекарства, которые спасут от сезонной аллерги

Лучшие лекарства от аллергии: как они работают и какими бывают
Антигистаминные препараты — это основные лекарства для симптоматического лечения аллергии. Разобрались, как они работают, какими бывают и какие из этих лекарств считаются самыми безопасными.
Во время аллергической реакции иммунные клетки выбрасывают в кровь гистамин. Именно он связывается с гистаминовыми рецепторами, после чего запускается воспалительная реакция. Её следствием становится отёк, зуд, слезоточивость, чихание и другие симптомы аллергии.
Антигистаминные препараты блокируют рецепторы гистамина, тем самым не давая последнему реализовать аллергическую реакцию. Таким образом эти лекарства помогают людям с аллергией при контактах с аллергенами, что особенно важно в период цветения.
Классы антигистаминных препаратов
Антигистаминные препараты используются с 1940-х годов. Они постоянно совершенствуются, и сегодня уже выделяют три поколения этих лекарств.
Препараты первого поколения: мощные, но от них клонит ко сну
Препараты этого класса появились первыми. Они могут проникать в мозг, а также, помимо гистаминовых, связываться с другими рецепторами (например, холинорецепторами или серотониновыми рецепторами). Поэтому они и вызывает выраженную сонливость и заторможенность. Кроме того, действуют такие препараты быстро, но недолго ( до 6 часов, иногда дольше).
Распространённые антигистаминные препараты (действующие вещества, а не торговые названия лекарств) первого поколения:
- хлоропирамин,
- дифенгидрамин,
- клемастин,
- мебгидролин.
Препараты второго поколения: избирательность и длительный эффект
Эти лекарства практически не проникают в мозг, поэтому у большинства пациентов значительно реже вызывает сонливость. Кроме того, они избирательно связываются только с периферическими гистаминными рецепторами и действуют до 24 часов. Это позволяет принимать их только один раз в сутки.
Среди распространённых антигистаминных препаратов второго поколения:
- лоратадин (золотой стандарт в лечении аллергии);
- цетиризин;
- эбастин.
«Третье поколение»: активные метаболиты
Официально антигистаминных препаратов «третьего поколения» не существует. Однако в некоторых источниках так называют активные метаболиты (производные) лекарств предыдущих поколений. Например, дезлоратадин — активный метаболит лоратадина, левоцетиризин — цетиризина.
В отличие от других антигистаминных препаратов, активные метаболиты в гораздо меньшем объеме перерабатываются в печени. Кроме того, они крайне редко вызывают сонливость даже при длительном приёме.
Распространённые антигистаминные препараты «третьего поколения»:
- дезлоратадин,
- левоцетиризин,
- фексофенадин.
Когда показаны антигистаминные препараты
Аллергический ринит и конъюнктивит
Это самое частое показание для этих лекарств (в основном препаратов второго и «третьего» поколения). Они эффективно справляются с поллинозом, устраняя заложенность носа, обильные выделения, чихание и зуд.
Кожные аллергические реакции
Здесь также предпочтение отдают препаратам второго и «третьего» поколений. Но в некоторых случаях врач может прописать и антигистаминное средства первого поколения. Например, это случаи, когда кожный зуд мешает заснуть.
Бронхиальная астма
Антигистаминные препараты могут назначить, если бронхиальная астма сочетается с аллергией (например, с аллергическим ринитом). В этом случае крайне важна безопасность, поэтому в основном назначают препараты «третьего поколения».
Побочные эффекты антигистаминных препаратов
Для препаратов первого поколения характерны следующие побочные реакции:
- сонливость,
- заторможенность (поэтому при приёме этих лекарств нельзя водить автомобиль),
- сухость во рту,
- затуманенность зрения,
- задержка мочеиспускания,
- запоры.
Препараты второго и «третьего» поколений лишены большинства этих побочных эффектов. Однако у некоторых пациентов они всё же могут вызывать:
- лёгкую головную боль,
- повышенную утомляемость,
- сухость слизистых оболочек,
- дискомфорт в органах ЖКТ (редко).
В очень редких случаях антигистаминные препараты (особенно первого поколения) нарушают сердечный ритм. Лекарства «третьего поколения» считаются безопасными для сердца.
Важно. Принимать антигистаминные препараты можно только с разрешения врача. Если на фоне приёма лекарства появляются побочные реакции (даже лёгкие), это нужно обсудить. Возможно, специалист заменит препарат.
Выбор антигистаминного препарата
Чаще всего назначают препараты второго и «третьего» поколений (цетиризин, лоратадин, фексофенадин). Они более безопасны, особенно для водителей и представителей других профессий, требующих высокой концентрации внимания (поскольку не вызывают сонливости).
Для маленьких детей предпочтительны формы в виде капель или сиропов. Они позволяют точнее дозировать препарат. Пожилым пациентам стараются избегать назначения препаратов первого поколения. Метаанализ, опубликованный в журнале Osteoporosis International, показал, что эти лекарства повышают риск падений и травм (из-за снотворного эффекта).
Важно:
- антигистамины первого поколения опасно сочетать с алкоголем, седативными средствами и антидепрессантами;
- препараты второго и «третьего» поколений не стоит запивать грейпфрутовым соком.
Главное: антигистамины второго и «третьего» поколения оптимальны для лечения аллергических заболеваний
Антигистаминные препараты блокируют действие гистамина, тем самым устраняют основные симптомы аллергии — зуд, отёк, чихание, насморк и слезотечение. Сегодня чаще отдают предпочтение препаратам второго и «третьего» поколений, поскольку они действуют дольше и реже вызывают сонливость и другие побочные эффекты.
Выбор конкретного препарата зависит от возраста, сопутствующих заболеваний, профессии и ситуации, в которой его применяют. Подбором препарата занимается врач. Самостоятельно делать этого нельзя.
Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.