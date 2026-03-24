Названы лучшие лекарства, которые спасут от сезонной аллерги

Антигистаминные препараты — это основные лекарства для симптоматического лечения аллергии. Разобрались, как они работают, какими бывают и какие из этих лекарств считаются самыми безопасными.

© anuta23/123rf.com

Во время аллергической реакции иммунные клетки выбрасывают в кровь гистамин. Именно он связывается с гистаминовыми рецепторами, после чего запускается воспалительная реакция. Её следствием становится отёк, зуд, слезоточивость, чихание и другие симптомы аллергии.

Антигистаминные препараты блокируют рецепторы гистамина, тем самым не давая последнему реализовать аллергическую реакцию. Таким образом эти лекарства помогают людям с аллергией при контактах с аллергенами, что особенно важно в период цветения.

Классы антигистаминных препаратов

Антигистаминные препараты используются с 1940-х годов. Они постоянно совершенствуются, и сегодня уже выделяют три поколения этих лекарств.

Препараты первого поколения: мощные, но от них клонит ко сну

Препараты этого класса появились первыми. Они могут проникать в мозг, а также, помимо гистаминовых, связываться с другими рецепторами (например, холинорецепторами или серотониновыми рецепторами). Поэтому они и вызывает выраженную сонливость и заторможенность. Кроме того, действуют такие препараты быстро, но недолго ( до 6 часов, иногда дольше).

Распространённые антигистаминные препараты (действующие вещества, а не торговые названия лекарств) первого поколения:

хлоропирамин,

дифенгидрамин,

клемастин,

мебгидролин.



Препараты второго поколения: избирательность и длительный эффект

Эти лекарства практически не проникают в мозг, поэтому у большинства пациентов значительно реже вызывает сонливость. Кроме того, они избирательно связываются только с периферическими гистаминными рецепторами и действуют до 24 часов. Это позволяет принимать их только один раз в сутки.

Среди распространённых антигистаминных препаратов второго поколения:

лоратадин (золотой стандарт в лечении аллергии);

цетиризин;

эбастин.

«Третье поколение»: активные метаболиты

Официально антигистаминных препаратов «третьего поколения» не существует. Однако в некоторых источниках так называют активные метаболиты (производные) лекарств предыдущих поколений. Например, дезлоратадин — активный метаболит лоратадина, левоцетиризин — цетиризина.

В отличие от других антигистаминных препаратов, активные метаболиты в гораздо меньшем объеме перерабатываются в печени. Кроме того, они крайне редко вызывают сонливость даже при длительном приёме.

Распространённые антигистаминные препараты «третьего поколения»:

дезлоратадин,

левоцетиризин,

фексофенадин.

Когда показаны антигистаминные препараты

Аллергический ринит и конъюнктивит

Это самое частое показание для этих лекарств (в основном препаратов второго и «третьего» поколения). Они эффективно справляются с поллинозом, устраняя заложенность носа, обильные выделения, чихание и зуд.

Кожные аллергические реакции

Здесь также предпочтение отдают препаратам второго и «третьего» поколений. Но в некоторых случаях врач может прописать и антигистаминное средства первого поколения. Например, это случаи, когда кожный зуд мешает заснуть.

Бронхиальная астма

Антигистаминные препараты могут назначить, если бронхиальная астма сочетается с аллергией (например, с аллергическим ринитом). В этом случае крайне важна безопасность, поэтому в основном назначают препараты «третьего поколения».

Побочные эффекты антигистаминных препаратов

Для препаратов первого поколения характерны следующие побочные реакции:

сонливость,

заторможенность (поэтому при приёме этих лекарств нельзя водить автомобиль),

сухость во рту,

затуманенность зрения,

задержка мочеиспускания,

запоры.

Препараты второго и «третьего» поколений лишены большинства этих побочных эффектов. Однако у некоторых пациентов они всё же могут вызывать:

лёгкую головную боль,

повышенную утомляемость,

сухость слизистых оболочек,

дискомфорт в органах ЖКТ (редко).

В очень редких случаях антигистаминные препараты (особенно первого поколения) нарушают сердечный ритм. Лекарства «третьего поколения» считаются безопасными для сердца.

Важно. Принимать антигистаминные препараты можно только с разрешения врача. Если на фоне приёма лекарства появляются побочные реакции (даже лёгкие), это нужно обсудить. Возможно, специалист заменит препарат.

Выбор антигистаминного препарата

Чаще всего назначают препараты второго и «третьего» поколений (цетиризин, лоратадин, фексофенадин). Они более безопасны, особенно для водителей и представителей других профессий, требующих высокой концентрации внимания (поскольку не вызывают сонливости).

Для маленьких детей предпочтительны формы в виде капель или сиропов. Они позволяют точнее дозировать препарат. Пожилым пациентам стараются избегать назначения препаратов первого поколения. Метаанализ, опубликованный в журнале Osteoporosis International, показал, что эти лекарства повышают риск падений и травм (из-за снотворного эффекта).

Важно:

антигистамины первого поколения опасно сочетать с алкоголем, седативными средствами и антидепрессантами;

препараты второго и «третьего» поколений не стоит запивать грейпфрутовым соком.

Главное: антигистамины второго и «третьего» поколения оптимальны для лечения аллергических заболеваний

Антигистаминные препараты блокируют действие гистамина, тем самым устраняют основные симптомы аллергии — зуд, отёк, чихание, насморк и слезотечение. Сегодня чаще отдают предпочтение препаратам второго и «третьего» поколений, поскольку они действуют дольше и реже вызывают сонливость и другие побочные эффекты.

Выбор конкретного препарата зависит от возраста, сопутствующих заболеваний, профессии и ситуации, в которой его применяют. Подбором препарата занимается врач. Самостоятельно делать этого нельзя.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

Важные исследования