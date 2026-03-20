Перекрёстная аллергия: список продуктов, которые усиливают реакцию на пыльцу
Иногда привычные симптомы поллиноза — зуд в носу и слезотечение — дополняет странное жжение во рту после съеденного яблока или персика. Это не новая аллергия, а перекрёстная реактивность. Врач — аллерголог-иммунолог Елена Нор рассказала «Рамблеру», почему организм реагирует на безобидные морковь и яблоко и как составить безопасное меню в сезон цветения.
Что такое перекрёстная аллергия
Её ещё называют кросс-аллергией. Иммунитет распознаёт аллергены по специфическим белкам. Проблема в том, что молекулы некоторых растений-аллергенов очень похожи на молекулы фруктов, овощей и орехов. Поэтому, когда человек съедает такой продукт, иммунная система по ошибке принимает еду за пыльцу и атакует её. Такое случается с 50–75% пациентов с поллинозом.
«Перекрёстная реактивность может проявляться как респираторная аллергия с чиханием и заложенностью носа, но чаще возникает как пищевая аллергия».Нор Елена Александровна аллерголог-иммунолог UNI Клиник
Типичные симптомы кросс-аллергии:
- покалывание и зуд во рту;
- отёк губ, языка или нёба;
- першение в горле,
- кожный зуд.
Американский колледж аллергологии, астмы и иммунологии подчёркивает, что симптомы обычно ограничиваются областью рта и редко распространяются дальше. Анафилаксия при перекрёстной аллергии маловероятна, хотя небольшой риск всё же есть.
Любопытно, что этот синдром чаще всего обычно возникает только в период цветения. В остальное время пациенты с аллергией на пыльцу могут спокойно есть любые овощи и фрукты.
«В период сезонного пыления, когда иммунные клетки уже активизированы, они "бомбят" не только пыльцевые, но и схожие пищевые компоненты. Вне сезона нагрузка меньше, и иммунная система может какое-то время не замечать аллергены», — объясняет врач.
Главные пары кросс-аллергии
Чтобы понимать, каких продуктов нужно опасаться, важно знать главного врага среди растений. Триггерами могут стать даже безобидные на первый взгляд овощи и фрукты.
Как снизить риск: советы аллерголога
Часть перекрёстных аллергенов — это нестабильные белки, которые быстро разрушаются под действием температуры или кислоты. К ним, в частности, относятся белки PR-10 в пыльце букоцветных растений (берёзы, орешника, ольхи). Обезвредить их помогают:
- Термическая обработка. Большинство людей с аллергией на берёзу не могут съесть свежее яблоко, но спокойно едят запечённые или пьют компот.
- Удаление кожуры. Концентрация аллергенов в кожице фруктов выше, чем в мякоти. Если чистить яблоки или персики, вероятно, реакция будет меньше.
- Консервация. Овощи и фрукты из банок обычно не вызывают симптомов кросс-аллергии.
Однако это касается не всех продуктов-триггеров. Есть термостабильные белки, которые не боятся нагрева. Они в основном содержатся в орехах и некоторых овощах (например, сельдерее).
«Белки в орехах от термообработки становятся более агрессивными. От них лучше отказаться полностью во время цветения, — говорит аллерголог. — Имейте в виду, дубовые жёлуди и кокос, которые иногда добавляют в кофе и выпечку, — это тоже орехи».
Как лечить кросс-аллергию
При любой аллергической реакции в первую очередь нужно уменьшить контакт с аллергеном. Например, меньше бывать на улице в период цветения и не есть продукты из списка возможных триггеров без обработки.
«Это поможет уменьшить количество чужеродных молекул в организме, тогда ответная атака иммунной системы, возможно, будет не такой сильной», — говорит врач.
Симптомы как основной, так и перекрёстной аллергии можно держать под контролем при помощи лекарств, например антигистаминных средств. Также может сработать антиген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), когда с помощью микродоз аллергена иммунитет учат не реагировать на него. В любом случае лечение должен назначать врач.
Главное о перекрёстной аллергии во время цветения
Перекрёстная аллергия — частое явление при поллинозе. Иммунная система путает похожие белки пыльцы и пищи, чаще фруктов, овощей и орехов. Поэтому привычные продукты могут вызывать симптомы, особенно в сезон цветения. Уменьшить реакцию обычно помогают термическая обработка и удаление кожуры. Тем не менее некоторые аллергены (например, в орехах) устойчивы к нагреву и требуют полного исключения.
Контроль перекрёстной аллергии строится на сочетании диеты, снижения контакта с пыльцой и правильно подобранной терапии. Оптимальную тактику лечения и список ограничений должен определять врач с учётом индивидуальной чувствительности.
Текст проверила врач — аллерголог-иммунолог «UNI Клиник» Елена Александровна Нор. Стаж работы 35 лет.
Важные исследования
Если вы подозреваете у себя любой вид аллергии, проконсультируйтесь с врачом.