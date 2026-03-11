Стоматологи рассказали, как выглядит идеальная зубная щётка

Ключевой фактор эффективности зубной щётки — щетина. Именно от её характеристик зависит, насколько качественной будет чистка зубов. Разобрались, какие щётки рекомендуют стоматологи и на что обращать внимание при выборе.

Тип управления

Кокрейновский обзор показал: электрические зубные щетки лучше удаляют налёт и снижают риск воспаления дёсен (гингивита) при долгосрочном использовании. Однако разница во многом обусловлена техникой чистки зубов, а не самим инструментом. Американская ассоциация стоматологов уверена, что обычная щётка может быть такой же эффективной, если чистить зубы правильно (все стороны зубов круговыми, вертикальными и выметающими движениями).

Поэтому в этом вопросе однозначных рекомендаций нет. Оба типа щёток эффективны, хотя электрические лучше подходят пациентам, которым не хватает навыков или силы для работы мануальной щёткой, например детям или пожилым людям.

Материал

Вопреки экотрендам, стоматологи выступают против натуральной щетины. На это есть две причины:

Гигиеничность. Натуральные волоски имеют пористую структуру и полый канал внутри, который становится идеальным местом для размножения бактерий.

Натуральные волоски имеют пористую структуру и полый канал внутри, который становится идеальным местом для размножения бактерий. Травматичность. Кончики натуральных щетинок невозможно идеально скруглить, что приводит к микроцарапинам на дёснах.

Оптимальный материал для щетины — нейлон или полиэстер. Они гидрофобны (не впитывают воду), быстро сохнут и позволяют производителям на заводском уровне обрабатывать кончик каждой щетинки.

Жёсткость

Мягкая щетина (Soft) универсальна и подходит большинству людей. Она достаточно гибкая, чтобы проникать в десневую борозду (место соединения десны и зуба), но при этом не травмирует дёсны.

универсальна и подходит большинству людей. Она достаточно гибкая, чтобы проникать в десневую борозду (место соединения десны и зуба), но при этом не травмирует дёсны. Щетинки средней жёсткости (Medium). Они лучше удаляют биоплёнку с зубов, но могут травмировать дёсны. Такая щетина подходит людям с плотной эмалью и здоровым пародонтом (тканями, окружающими зуб). Однако её не рекомендует использовать без персональной рекомендации врача на постоянной основе.

Они лучше удаляют биоплёнку с зубов, но могут травмировать дёсны. Такая щетина подходит людям с плотной эмалью и здоровым пародонтом (тканями, окружающими зуб). Однако её не рекомендует использовать без персональной рекомендации врача на постоянной основе. Жёсткая щетина (Hard). Такие щётки предназначены для профессиональной гигиены в кабинете стоматолога или для очистки зубных протезов. При ежедневном использовании жёсткая щетина может повредить эмаль и дёсны.

Форма среза

Плоский срез щетины остаётся классическим вариантом для зубных щёток. В теории многоуровневые или наклонные щетинки лучше очищают труднодоступные места. Однако исследований пока недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Например, в рандомизированном исследовании 2025 года сравнивали три разных среза щетины (ровный, зигзагообразный и перекрёстный). Авторы пришли к выводу, что все они эффективны для борьбы с зубным налётом и уменьшения воспаления дёсен. Разница между показателями была статистически незначима.

Другой обзор, опубликованный в International Journal of Dental Hygiene, показал, что зубные щётки с перекрёстной щетиной лучше удаляют налёт, чем щётки с плоским срезом. При этом авторы подчёркивали, что уровень доказательности слабый и преимущества таких щёток в долгосрочной перспективе неизвестны. Поэтому выбирать можно щётку с любой геометрией щетинок.

Размер головки

От него зависит манёвренность и техника чистки зубов. Если щётка слишком большая, она не сможет вычистить налёт с внутренней стороны нижних зубов или зайти за «восьмёрки». Поэтому Британский фонд здоровья полости рта рекомендуют выбирать щётки с маленькой головкой. Универсального размера нет, ориентироваться нужно на анатомические особенности. Обычно рекомендуют щётки с рабочей поверхностью, которая покрывает максимум два зуба.

Вставки

Современные щётки бывают оснащены дополнительными элементами: резиновыми вставками, массажными насадками или щетинками‑индикаторами. В гигиене полости рта они играют вспомогательную роль — основную работу делают щетинки. Однако некоторые вставки могут быть полезны, например щетинки‑индикаторы, которые со временем бледнеют. Это помогает контролировать степень износа щётки и не забывать её заменить.

Со временем любая щетина теряет упругость, лохматится и перестаёт эффективно очищать зубы. Поэтому менять зубную щётку нужно минимум каждые 3–4 месяца.

Чек-лист: как выбрать идеальную зубную щётку

Материал щетины. Только синтетика (нейлон или полиэстер). Натуральная щетина — рассадник бактерий. Жёсткость. Лучше выбирать мягкую, если нет других указаний от стоматолога. Это самый безопасный вариант для эмали и дёсен. Тип управления. Мануальная — если вы готовы тщательно соблюдать технику чистки. Электрическая — если хотите упростить процесс. Форма. Ровный, зигзаг или перекрёстный — большой разницы нет. Берите ту, что кажется удобнее. Размер головки. Она должна охватывать примерно два рядом стоящих зуба. Слишком большая головка не даст прочистить зубы мудрости и труднодоступные места.

Помните, что любую щётку нужно менять каждые 3 месяца.

Главное: правильно подобранная зубная щётка помогает сохранить здоровье зубов

Оптимальный вариант для большинства людей — зубная щётка с мягкой синтетической щетиной и компактной головкой. И мануальная, и электрическая щётка одинаково эффективно удаляют налёт при правильной технике. Дополнительные вставки делают щётку удобнее, но в гигиене полости рта они играют второстепенную роль. Даже самая качественная щётка со временем теряет упругость и перестаёт эффективно вычищать налёт. Поэтому менять её нужно минимум раз в три месяца.

