Стоматологи рассказали, как правильно выбрать зубную щётку

От того, чем и как чистить зубы, напрямую зависит состояние полости рта. Разобрались, как правильно выбирать зубную щётку и есть ли смысл переходить на электрическую.

© StefaNikolic/iStock.com

Электрические зубные щётки

Современные модели бывают нескольких типов:

Ротационные (осциллирующе-вращательные): щётки с круглой головкой, которая совершают возвратно-вращательные движения. Это самый популярный и хорошо изученный тип.

(осциллирующе-вращательные): щётки с круглой головкой, которая совершают возвратно-вращательные движения. Это самый популярный и хорошо изученный тип. Звуковые: работают за счёт быстрых высокочастотных вибраций. Это создаёт гидродинамический эффект, который позволяет разрушать и удалять налёт, причём даже в труднодоступных межзубных промежутках.

работают за счёт быстрых высокочастотных вибраций. Это создаёт гидродинамический эффект, который позволяет разрушать и удалять налёт, причём даже в труднодоступных межзубных промежутках. Ультразвуковые: используют частоты выше слышимого диапазона. Они проникают вглубь зубного налёта и разрушают его.

используют частоты выше слышимого диапазона. Они проникают вглубь зубного налёта и разрушают его. Ионные: создают слабый электрический заряд, который может менять адгезию налёта — способность прилипать к зубу. Это относительно новая технология, поэтому доказательная база по ней небольшая.

© SergeyKlopotov/iStock.com

Преимущества

Электрические щётки совершают десятки тысяч движений в минуту. Обычной щёткой человек за то же время успевает сделать несколько сотен движений. Эта разница в скорости и интенсивности позволяет более эффективно удалять зубной налёт и остатки пищи.

Кокрейновский обзор показал: регулярное использование электрических щёток связано с более высокими показателями здоровья полости рта. Например, за 6 месяцев использования электрической щётки уровень зубного налёта в среднем снижался на 21%, а выраженность воспаления зубов (гингивита) — на 11%.

Кроме того, современные электрические щётки часто оснащены дополнительными функциями.

Таймер помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки зубов (минимум 2 минуты).

помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки зубов (минимум 2 минуты). Датчики давления предупреждают о слишком сильном нажатии и предотвращают травмы дёсен.

предупреждают о слишком сильном нажатии и предотвращают травмы дёсен. Индикаторы износа подсказывают, когда пора заменить насадку.

Недостатки

В первую очередь — цена. Стоимость электрической щётки и регулярная замена насадок обходятся дороже, чем покупка обычной щётки. Кроме того, им нужна регулярная подзарядка или замена батареек. Наконец, с ними труднее контролировать движения и силу нажатия. При слишком агрессивном использовании или неправильном выборе режима электрическая щётка может травмировать дёсны или эмаль.

Мануальные щётки

Это классический инструмент для чистки зубов, который требует активного участия пользователя. Мануальная зубная щётка тоже может отличаться по характеристикам:

По жёсткости щетины: мягкая, средняя, жёсткая. Выбор зависит от состояния дёсен и чувствительности зубов.

щетины: мягкая, средняя, жёсткая. Выбор зависит от состояния дёсен и чувствительности зубов. По форме головки: компактная, стандартная, с наклонной головкой для лучшего доступа к задним зубам.

головки: компактная, стандартная, с наклонной головкой для лучшего доступа к задним зубам. По материалу щетины: натуральная или синтетическая (чаще всего используют нейлон).

© Daniil Dubov/iStock.com

Преимущества

Главной плюс — доступность. Такая щётка стоит недорого и всегда готова к использованию. Кроме того, с обычной щёткой человек полностью контролирует процесс чистки. Он сам регулирует силу нажатия, угол наклона и продолжительность процедуры. Это особенно важно для пациентов с чувствительными зубами или дёснами.

Недостатки

Эффективность обычной щётки зависит от правильной техники. Без должных навыков и внимательности качественно почистить зубы не получится. Это особенно важно для пациентов с ограниченной моторикой и детей.

Что думают стоматологи

Американская ассоциация стоматологов считает, что при правильной технике обычная щётка работает не хуже электрической.

Британский фонд здоровья полости рта рекомендует перейти на электрические щётки пациентам, которым не хватает навыков, силы и способностей (например, детям или взрослым с ментальными особенностями) правильно чистить зубы обычной щёткой.

Европейская федерация пародонтологии отмечает, что оба типа щёток эффективны, но электрические облегчают чистку в труднодоступных местах и в долгосрочной перспективе снижают риск заболевания дёсен и потери зубов.

Правильная щётка и техника

Жёсткие щетины лучше удаляют налёт, но могут травмировать дёсны. Поэтому Американская ассоциация стоматологов рекомендуют для постоянного использования щётки с мягкой щетиной. Рабочая поверхность (головка) должна быть не слишком большой, максимум покрывать один-два зуба.

Что касается техники, большинству людей подходит классическая:

Держать щётку под углом 45 градусов к линии десны.

Сначала сделать короткие мягкие движения вперёд‑назад, потом круговые по внешней и жевательной поверхности зубов.

Взять щётку вертикально и сделать несколько движений вверх‑вниз, чтобы очистить внутреннюю поверхность передних зубов.

Не стоит сильно давить на щётку. Чтобы контролировать силу нажатия, лучше держать её как ручку для письма. Чистить зубы нужно минимум 2 минуты. После желательно использовать зубную нить или ирригатор.

Главное: при правильной технике обычная щётка не хуже электрической

Выбор между электрической и мануальной зубной щёткой зависит от личных предпочтений и индивидуальных особенностей. При правильной технике и регулярности оба типа щёток одинаково эффективно удаляют налёт. Главное — чистить зубы регулярно, соблюдать технику и своевременно менять щётку или насадку.

