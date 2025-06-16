Гигиенист назвала 6 причин неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта по-научному называется галитозом. С точки зрения медицины это не самостоятельное заболевание, а только симптом. Разобрались, из-за чего он возникает и можно ли что-то с этим сделать.

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Как появляется

Полость рта не стерильна: на языке, дёснах и слизистой щёк живут сотни микроорганизмов, в том числе анаэробные бактерии (они могут размножаться в среде без кислорода). Некоторые из них способны производить летучие соединения серы, например сероводород, метилмеркаптан и диметилсульфид. Именно из-за этих веществ дыхание приобретает неприятный запах.

В норме анаэробные бактерии есть у всех, но за счёт слюны и гигиены удаётся контролировать их рост и держать баланс. Ночью слюны вырабатывается меньше, поэтому по утрам может быть неприятный запах изо рта. Это считают вариантом нормы, если он проходит после чистки зубов.

Однако у некоторых развивается стойкий галитоз, который не проходит даже после тщательной чистки зубов. И причин может быть несколько.

«Галитоз может сопровождаться сухостью полости рта, недостаточным количеством слюны, появлением налёта на языке и неприятного привкуса во рту», — комментирует ведущий гигиенист Lahta Clinic Дарья Кокарева. Дарья Кокарева ведущий гигиенист

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Причины галитоза

Исследование Католического университета Лёвена показало: в подавляющем большинстве случаев жалобы на неприятный запах изо рта вызваны оральными причинами. У 76% пациентов галитоз появляется из-за проблем с зубами и дёснами.

На внеротовые причины приходится всего 4% случаев. В основном это заболевания лор-органов и желудочно-кишечного тракта.

Остальные 16% — это псевдогалитоз, когда пациенту кажется, что у него плохо пахнет изо рта, но на самом деле всё в норме.

Налёт на языке

Спинка языка — идеальное место для размножения бактерий. На её поверхности скапливаются остатки пищи, эпителиальные клетки и лейкоциты. В итоге язык становится резервуаром для патогенов, которые могут провоцировать неприятный запах.

Гингивит и пародонтит

Гингивит — это воспаление дёсен. Обычно он возникает из-за плохой гигиены. В полости рта скапливаются микробы, которые запускают воспалительную реакцию.

Если гингивит не лечить, поражается костная ткань, которая удерживает зуб, так развивается пародонтит. Оба этих состояния часто сопровождаются галитозом. Дело в том, что бактерии, которые провоцируют пародонтит, похожи на те, что производят дурно пахнущие летучие соединения серы.

При этом неприятный запах изо рта не единственная проблема при заболеваниях дёсен. Без лечения они могут привести к потере зубов.

Кариес и пульпит

Исследования показывают, что любые заболевания полости рта, при которых создаются условия для размножения анаэробных бактерий, могут сопровождаться неприятным запахом изо рта. Кариес и пульпит тоже к ним относятся, хоть и в меньшей степени, чем заболевания дёсен.

В запущенных случаях кариеса ткани зуба разрушаются настолько, что в них появляются кариозные полости. В них застревает остатки пищи и слюны, которые со временем начинают гнить.

Синусит

Галитоз — второстепенный симптом риносинусита. Это воспаление полости носа и околоносовых пазух, при котором выделяется слизь и иногда гной. В такой среде активно размножаются бактерии, в том числе те, которые вызывают галитоз. Особенно часто неприятный запах изо рта бывает у пациентов с хроническим риносинуситом, который длится дольше 12 недель.

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Тонзиллит

Ещё одна лор-патология, которая связана с неприятным запахом изо рта. При тонзиллите поражаются миндалины, они плохо справляются с самоочищением, и тогда в них образуются казеозные пробки. Это плотные сгустки бело-жёлтого цвета из остатков пищи и отмерших клеток эпителия. В таких пробках размножаются бактерии, поэтому изо рта плохо пахнет.

Исследование Государственного университета Кампинаса в Бразилии показало: тонзиллит в 10 раз увеличивает вероятность развития галитоза.

ГЭРБ и Helicobacter pylori

Некоторые желудочно-кишечные заболевания тоже могут вызывать галитоз. Особенно это характерно для патологий верхнего отдела ЖКТ, например гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

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При ГЭРБ из-за слабого сфинктера содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Исследование Тель-Авивского университета показало, что неприятный запах изо рта может рассматриваться как один из симптомов рефлюксной болезни.

А вот связь галитоза и бактерии Helicobacter pylori, которая вызывает гастрит, остаётся спорной. Упомянутое выше исследование не обнаружило никакой связи между ними.

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Однако эксперимент учёных из Ирана показал противоположное: у 90% пациентов с неприятным запахом изо рта обнаружена бактерия Helicobacter pylori. В контрольной группе этот показатель был всего 32%. Правда, в этом исследовании была маленькая выборка — всего 44 человека. Для окончательных выводов нужны масштабные рандомизированные исследования.

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«А ещё причина может быть в плохой гигиене ортодонтических или ортопедических конструкций, например съёмной челюсти. На запах изо рта могут также повлиять питание и вредные привычки. На микробиоту полости рта влияют продукты с высоким содержанием белка, сладкое, кислое, алкоголь и курение», — комментирует врач.

Как лечат

Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, нужно устранить причину его появления, будь то пародонтит или синусит. Средства «для свежего дыхания», как правило, дают слабый и краткосрочный эффект.

«Спреи, ополаскиватели и жвачки не работают. Если галитоз вызван оральными причинами, нужно воздействовать на них. Провести санацию полости рта (вылечить кариес и стабилизировать пародонтит) и профессиональную гигиену. Также врач должен подобрать средства для домашнего ухода и научить пациента правильной технике чистки зубов», — комментирует специалист.

Что касается чистки языка скребком, эта процедура может быть полезна как дополнительная мера. Исследование Католического университета Лёвена показало, что такая чистка слабо влияет на микробную нагрузку спинки языка. Однако это может уменьшить объём налёта и улучшить вкусовые ощущения.

Вместе с тем систематический обзор 2013 года показал, что чистка языка в сочетании с чисткой зубов снижает показатели галитоза и объём налёта. Хотя имеющихся доказательств недостаточно, чтобы рекомендовать длительность и конкретную технику процедуры.

Вывод можно сделать такой: чистить язык желательно всем, но надеяться, что это полностью избавит от запаха изо рта, не стоит.

Главное

Запах изо рта называется галитозом. Это не заболевание, а только симптом. В большинстве случаев он связан с заболеваниями зубов и дёсен, хотя причиной могут стать синусит и тонзиллит. Запах появляется из-за бактерий, которые выделяют летучие соединения серы. Чтобы избавиться от запаха изо рта, нужно устранить причину — санировать полость рта и вылечить сопутствующие заболевания. Также важна домашняя гигиена.

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