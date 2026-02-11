Железодефицит: причины, симптомы и способы лечения
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов людей на планете испытывают нехватку железа. Прежде всего этот элемент нужен для образования гемоглобина и транспорта кислорода. Разобрались, какие анализы отображают уровень железа и что делать, если его не хватает.
Для чего нужно железо
Железо — жизненно важный микроэлемент, без которого организм не может нормально работать. Его основные функции:
- входит в состав гемоглобина — красного пигмента эритроцитов, который переносит кислород к тканям;
- входит в состав миоглобина — белка, который обеспечивает энергией и кислородом мышцы;
- необходимо для работы многих ферментов, обеспечивающих обмен веществ.
Поскольку железо — крайне важный элемент, то организм откладывает его про запас в виде белка ферритина. Его особенно много в печени, селезёнке и костном мозге. Именно уровень ферритина отражает, есть ли дефицит (даже если гемоглобин пока в норме).
Стадии дефицита железа
Дефицит железа развивается постепенно и проходит несколько этапов:
- прелатентный дефицит — истощаются запасы (снижается ферритин), но гемоглобин в норме, поэтому симптомы обычно отсутствуют;
- латентный дефицит — железа уже не хватает тканям, однако гемоглобин всё ещё в норме;
- железодефицитная анемия — падает уровень гемоглобина, возникают слабость, одышка, головокружение, бледность кожи.
Важно. Плохое самочувствие может начинаться задолго до анемии, когда гемоглобин ещё в пределах нормы.
Причины железодефицита
Дефицит железа возникает, когда элемент выводится из организма быстрее, чем поступает с едой. Вот основные причины:
- скудный рацион, отказ от мяса (основного источника железа);
- хронические кровопотери, например обильные менструации;
- нарушение всасывания железа при заболеваниях органов ЖКТ;
- беременность, период активного роста у детей и подростков (в это время потребность в железе повышена);
- регулярное донорство крови.
Таким образом, к основным группам риска относятся:
- женщины репродуктивного возраста,
- беременные,
- дети и подростки,
- доноры крови,
- пожилые люди.
Симптомы дефицита железа
Проявления железодефицита разнообразны:
- постоянная утомляемость, снижение работоспособности;
- бледность кожи и слизистых;
- одышка при физической нагрузке;
- учащённое сердцебиение;
- ломкость ногтей;
- выпадение волос;
- глоссит (воспаление языка);
- пикацизм — тяга к поеданию несъедобного (мел, лёд, земля).
Все эти симптомы неспецифичны, поэтому единственный способ понять, есть ли дефицит железа, — пройти обследование.
Как и зачем проверять щитовидную железу: пошаговая инструкция
Диагностика железодефицита
Первым делом врач назначит общий анализ крови, который покажет:
- уровень гемоглобина — норма 120–140 г/л для женщин и 130–160 г/л для мужчин;
- характеристики эритроцитов (красных кровяных телец) — MCV (средний объём эритроцита), MCH (содержание гемоглобина в клетке), RDW (разброс по размеру — как сильно отличаются самые маленькие эритроциты от самых больших).
При дефиците железа эритроциты становятся меньше и беднее гемоглобином, а показатель RDW часто увеличивается.
Поскольку дефицит железа может быть и при нормальном гемоглобине, также делают анализ на ферритин в сыворотке крови (норма — 11–306 нг/мл). Если ферритин низкий, то врач расценивает это как железодефицит. Если же он в норме или повышен (на фоне неблагоприятных симптомов), то, возможно, речь идёт о воспалительном процессе (что требует дополнительной диагностики).
В некоторых случаях для оценки железодефицита назначают дополнительные анализы:
- сывороточное железо — показывает, сколько железа циркулирует в крови (норма — 10,7–32,2 мкмоль/л),
- общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС, норма — 46–78 мкмоль/л) и насыщение трансферрина (норма — 200–360 мг/дл) — показывают, насколько активно организм пытается захватить железо из запасов (при железодефиците ОЖСС повышается, а насыщение трансферрина снижается).
Лечение железодефицита
Лечение при нехватке железа направлено на устранение причины дефицита и восполнение запасов микроэлемента. Для этого назначают:
- Препараты железа. Это основной вид терапии. Минимальная длительность курса — 1,5–3 месяца, но чаще лечение длится 3–6 месяцев, чтобы восстановить не только гемоглобин, но и депо (ферритин).
- Инъекции или капельницы. Применяют при непереносимости таблеток, нарушении всасывания, выраженном дефиците или необходимости быстрого восполнения. Такое лечение проводится только под контролем врача, иногда — в стационаре.
- Переливание эритроцитарной массы. Это крайняя мера, к которой прибегают при критически низком уровне гемоглобина (примерно <70 г/л).
Чекап для женщин после 50 лет: какие анализы и обследования пройти обязательно
Питание при дефиците железа
Железо поступает с пищей в двух формах:
- гемовое (усваивается лучше) — красное мясо, печень, птица, рыба;
- негемовое — бобовые, цельнозерновые, орехи, семена, зелёные овощи.
Чтобы повысить усвоение железа:
- сочетайте продукты с железом с источниками витамина C (овощи, фрукты);
- замачивайте бобовые и злаки (это снизит влияние фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов, в том числе железа).
Важно понимать, что вылечить железодефицит диетой невозможно, питание играет вспомогательную роль.
Контрольные анализы, осложнения и профилактика
Эффективность лечения оценивают по анализам:
- гемоглобин проверяют через 3–4 недели после начала лечения;
- ферритин — через 3 месяца.
Если дефицит железа не лечить, то:
- повышается нагрузка на сердце;
- снижается иммунитет;
- ухудшается выносливость;
- возрастает риск осложнений при беременности;
- задерживается рост и развитие у детей.
Профилактика железодефицита включает сбалансированное питание, скрининговые исследования у групп риска, а также своевременное лечение болезней органов ЖКТ (из-за чего ухудшается усвояемость железа).
Главное о дефиците железа
Железодефицит — распространённое состояние, которое часто развивается незаметно и может долго протекать даже при нормальном гемоглобине. Последствия могут быть разными — от общей слабости до проблем с сердцем. Ключевую роль играет ранняя диагностика. Лечение всегда включает устранение причины дефицита и восполнение запасов микроэлемента — чаще всего с помощью препаратов.