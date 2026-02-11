По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов людей на планете испытывают нехватку железа. Прежде всего этот элемент нужен для образования гемоглобина и транспорта кислорода. Разобрались, какие анализы отображают уровень железа и что делать, если его не хватает.

© Сгенерировано GigaChat

Для чего нужно железо

Железо — жизненно важный микроэлемент, без которого организм не может нормально работать. Его основные функции:

входит в состав гемоглобина — красного пигмента эритроцитов, который переносит кислород к тканям;

входит в состав миоглобина — белка, который обеспечивает энергией и кислородом мышцы;

необходимо для работы многих ферментов, обеспечивающих обмен веществ.

Поскольку железо — крайне важный элемент, то организм откладывает его про запас в виде белка ферритина. Его особенно много в печени, селезёнке и костном мозге. Именно уровень ферритина отражает, есть ли дефицит (даже если гемоглобин пока в норме).

Стадии дефицита железа

Дефицит железа развивается постепенно и проходит несколько этапов:

прелатентный дефицит — истощаются запасы (снижается ферритин), но гемоглобин в норме, поэтому симптомы обычно отсутствуют;

латентный дефицит — железа уже не хватает тканям, однако гемоглобин всё ещё в норме;

железодефицитная анемия — падает уровень гемоглобина, возникают слабость, одышка, головокружение, бледность кожи.

Важно. Плохое самочувствие может начинаться задолго до анемии, когда гемоглобин ещё в пределах нормы.

Причины железодефицита

Дефицит железа возникает, когда элемент выводится из организма быстрее, чем поступает с едой. Вот основные причины:

скудный рацион, отказ от мяса (основного источника железа);

хронические кровопотери, например обильные менструации;

нарушение всасывания железа при заболеваниях органов ЖКТ;

беременность, период активного роста у детей и подростков (в это время потребность в железе повышена);

период активного роста у детей и подростков (в это время потребность в железе повышена); регулярное донорство крови.

Таким образом, к основным группам риска относятся:

женщины репродуктивного возраста,

беременные,

дети и подростки,

доноры крови,

пожилые люди.

© Freepik

Симптомы дефицита железа

Проявления железодефицита разнообразны:

постоянная утомляемость, снижение работоспособности;

бледность кожи и слизистых;

одышка при физической нагрузке;

при физической нагрузке; учащённое сердцебиение;

ломкость ногтей;

выпадение волос;

глоссит (воспаление языка);

пикацизм — тяга к поеданию несъедобного (мел, лёд, земля).

Все эти симптомы неспецифичны, поэтому единственный способ понять, есть ли дефицит железа, — пройти обследование.

Как и зачем проверять щитовидную железу: пошаговая инструкция

Диагностика железодефицита

Первым делом врач назначит общий анализ крови, который покажет:

уровень гемоглобина — норма 120–140 г/л для женщин и 130–160 г/л для мужчин;

характеристики эритроцитов (красных кровяных телец) — MCV (средний объём эритроцита), MCH (содержание гемоглобина в клетке), RDW (разброс по размеру — как сильно отличаются самые маленькие эритроциты от самых больших).

При дефиците железа эритроциты становятся меньше и беднее гемоглобином, а показатель RDW часто увеличивается.

Поскольку дефицит железа может быть и при нормальном гемоглобине, также делают анализ на ферритин в сыворотке крови (норма — 11–306 нг/мл). Если ферритин низкий, то врач расценивает это как железодефицит. Если же он в норме или повышен (на фоне неблагоприятных симптомов), то, возможно, речь идёт о воспалительном процессе (что требует дополнительной диагностики).

В некоторых случаях для оценки железодефицита назначают дополнительные анализы:

сывороточное железо — показывает, сколько железа циркулирует в крови (норма — 10,7–32,2 мкмоль/л),

общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС, норма — 46–78 мкмоль/л) и насыщение трансферрина (норма — 200–360 мг/дл) — показывают, насколько активно организм пытается захватить железо из запасов (при железодефиците ОЖСС повышается, а насыщение трансферрина снижается).

© Freepik

Лечение железодефицита

Лечение при нехватке железа направлено на устранение причины дефицита и восполнение запасов микроэлемента. Для этого назначают:

Препараты железа. Это основной вид терапии. Минимальная длительность курса — 1,5–3 месяца, но чаще лечение длится 3–6 месяцев, чтобы восстановить не только гемоглобин, но и депо (ферритин).

Инъекции или капельницы. Применяют при непереносимости таблеток, нарушении всасывания, выраженном дефиците или необходимости быстрого восполнения. Такое лечение проводится только под контролем врача, иногда — в стационаре.

Переливание эритроцитарной массы. Это крайняя мера, к которой прибегают при критически низком уровне гемоглобина (примерно <70 г/л).

Чекап для женщин после 50 лет: какие анализы и обследования пройти обязательно

Питание при дефиците железа

Железо поступает с пищей в двух формах:

гемовое (усваивается лучше) — красное мясо, печень, птица, рыба;

негемовое — бобовые, цельнозерновые, орехи, семена, зелёные овощи.

Чтобы повысить усвоение железа:

сочетайте продукты с железом с источниками витамина C (овощи, фрукты);

замачивайте бобовые и злаки (это снизит влияние фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов, в том числе железа).

Важно понимать, что вылечить железодефицит диетой невозможно, питание играет вспомогательную роль.

© jcomp/Freepik

Контрольные анализы, осложнения и профилактика

Эффективность лечения оценивают по анализам:

гемоглобин проверяют через 3–4 недели после начала лечения;

ферритин — через 3 месяца.

Если дефицит железа не лечить, то:

повышается нагрузка на сердце;

снижается иммунитет;

ухудшается выносливость;

возрастает риск осложнений при беременности;

задерживается рост и развитие у детей.

Профилактика железодефицита включает сбалансированное питание, скрининговые исследования у групп риска, а также своевременное лечение болезней органов ЖКТ (из-за чего ухудшается усвояемость железа).

Главное о дефиците железа

Железодефицит — распространённое состояние, которое часто развивается незаметно и может долго протекать даже при нормальном гемоглобине. Последствия могут быть разными — от общей слабости до проблем с сердцем. Ключевую роль играет ранняя диагностика. Лечение всегда включает устранение причины дефицита и восполнение запасов микроэлемента — чаще всего с помощью препаратов.

Важные исследования