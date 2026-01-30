Названы анализы, которые спасут здоровье женщинам 50+

С возрастом в женском организме происходят физиологические изменения на уровне гормональной, костной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому профилактические обследования — это не формальность, а способ сохранить здоровье. Разобрались, какие анализы и обследования нужны женщинам после 50 лет.

Что именно меняется в организме

Речь не о внезапных нарушениях или острых проблемах, а о постепенных, естественных процессах. Их невозможно остановить, но нужно учитывать при планировании медицинских обследований.

Гормональный фон

Уровни гормонов эстрогенов и прогестерона устойчиво снижаются, начинается менопауза. Это влияет на кости, кожу, настроение, метаболизм и состояние других органов.

Сердце и сосуды

После 55 лет повышается риск развития гипертонии и других болезней сердца. Согласно данным анализа Framingham Heart Study, после менопаузы у женщин риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается в 2 раза. Это связано с потерей защитного эффекта эстрогенов и изменениями сосудистой функции.

Кости

С возрастом образование новой костной ткани замедляется, а разрушение существующей продолжается. Особенно сильно этот дисбаланс проявляется у женщин в менопаузе. В первый год без менструаций теряется до 20% костной массы. Это повышает риск остеопороза (снижения минеральной плотности костей) и переломов.

Повреждения ДНК

Чем старше человек, тем больше у него накапливается мутаций и повреждений в генах, которые запускают злокачественный процесс. Защитные функции организма тоже слабеют, поэтому после 50 лет растёт риск онкологических заболеваний. У женщин чаще всего развивается рак груди.

Какие анализы сдать после 50 лет

Базовый набор лабораторных исследований не такой обширный. Сделать их можно бесплатно в поликлинике по полису ОМС или в частной лаборатории.

Общий анализ крови

В нём отражены основные функции крови. Это позволяет оценить состояние здоровья и выявить анемию, воспаление и другие патологические процессы.

Особое внимание уделяют следующим показателям:

гемоглобин,

лейкоциты,

эритроциты,

белок,

глюкоза.

Биохимический анализ крови

Показывает особенности обмена веществ и работы внутренних органов. Помогает рассчитать риск развития диабета, атеросклероза, проблем с печенью и почками. Основные показатели:

общий холестерин и липиды;

печёночные ферменты (АЛТ, АСТ);

креатинин;

мочевина.

Гормоны

Дисфункция щитовидной железы может маскироваться под усталость и последствия стресса. Поэтому важно контролировать уровень тиреотропного гормона (ТТГ) — основной маркер работы органа. Если ТТГ повышен, возможен гипотиреоз (это значит, что щитовидная железа вырабатывает мало гормонов), а если снижен — гипертиреоз (когда гормонов, наоборот, много).

А вот рутинно сдавать анализы на половые гормоны необязательно. Показатели фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола (форма эстрогена) и лютеинизирующего гормона (ЛГ) могут понадобиться при раннем климаксе, но, если менопауза уже установлена, они обычно не нужны.

Кал на скрытую кровь

Позволяет оценить риск колоректального рака. Согласно рекомендациям Минздрава, анализ нужно сдавать раз в два года, после 65 лет — каждый год.

Дополнительные анализы

Список анализов может быть расширен по показаниям.

При подозрении на сахарный диабет дополнительно назначают анализ на гликированный гемоглобин. Он отражает среднее содержание глюкозы за три месяца. Женщинам после 60 с высоким риском остеопороза (например, у которых были падения или переломы) можно дополнительно оценить уровень витамина D (25(OH)D) в крови. При подозрении на анемию оценивают показатели ферритина. Этот анализ позволяет узнать запасы железы в организме. Если показатели ТТГ завышены, назначают дополнительные анализы крови на свободный тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), а также на антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО).

Инструментальные обследования

После 50 лет важно проходить скрининги на рак, сердечно-сосудистые заболевания и болезни скелета.

УЗИ органов малого таза

Раз в год независимо от возраста всем женщинам нужно проходить гинекологический скрининг. В первую очередь он подразумевает осмотр на кресле и забор мазка на цитологическое исследование (чтобы оценить риск развития рака шейки матки).

Также часто проводят УЗИ органов малого таза. Это помогает выявить на ранней стадии кисты, миомы и другие опухоли.

Кардиологический скрининг

Измеряют артериальное давление, оценивают уровень холестерина, возраст и образ жизни. По ним врач рассчитывает 10-летний риск инфаркта и инсульта по шкале SCORE2. Также всем женщинам старше 50 лет нужно раз в год делать ЭКГ.

На основе этих данных список обследований может быть расширен. Пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых катастроф направляют на дополнительное УЗИ артерий нижних конечностей и брахиоцефальных артерий. Оно позволяет оценить состояние эндотелия — клеток, которые выстилают сосуды изнутри.

Скрининг на рак груди

Риск заболеть раком молочной железы растёт пропорционально возрасту. Большинство случаев злокачественной опухоли выявляют у женщин старше 50 лет. Хотя рак груди успешно лечится, важно диагностировать его на ранней стадии. Для этого раз в два года нужно проходить маммографию — высокоточное рентгенологическое исследование молочной железы.

Проверка на остеопороз

Кости истончаются бессимптомно. Поэтому всем женщинам старше 50 лет рекомендуют рассчитать 10-летний риск переломов по алгоритму FRAX. Если система выдаёт высокую вероятность, желательно пройти денситометрию (DXA). Это рентгеновское исследование, которое измеряет минеральную плотность костной ткани.

Скрининг на колоректальный рак

Рак толстой или прямой кишки — один из самых распространённых. У молодых он встречается редко: 90% случаев приходится на пациентов старше 50 лет. Опухоль часто развивается из полипов в кишечнике, поэтому, если вовремя обнаружить и удалить их, можно предотвратить перерождение доброкачественных клеток в злокачественные. Для этого делают колоноскопию — обследование толстой кишки с помощью гибкой трубки с камерой. Процедуру нужно проходить раз в 5–7 лет начиная с 45 лет.

Если есть дополнительные факторы риска (положительный анализ на скрытую кровь в кале, случаи колоректального рака у родственников или воспалительные заболевания кишечника), обследование делают раньше и чаще.

Главное о женском чекапе после 50 лет

Регулярные обследования помогают выявить проблемы на ранней стадии, когда их легче всего устранить. Женщинам после 50 лет помимо общего и биохимического анализа крови также нужно сдать кал на скрытую кровь, пройти маммографию, колоноскопию и, если понадобится, УЗИ артерий и денситометрию. Также нужно продолжать ежегодные осмотры у гинеколога и оценивать риски сердечно-сосудистых катастроф.

