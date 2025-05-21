Врач объяснила, почему можно делать УЗИ щитовидки без показаний

Если щитовидная железа работает неправильно, в организме происходит тотальный сбой. Нарушаются сердечный ритм, концентрация внимания, терморегуляция и многие другие процессы. При этом симптомы могут быть смазанными и маскироваться под другие заболевания. Врач-эндокринолог медицинского центра «UNI Клиник» Ульвия Гулизаде рассказала «Рамблеру», какие анализы нужно сдавать, чтобы проверить щитовидную железу, и когда делать УЗИ.

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Зачем проверяться, если ничего не болит

В щитовидной железе нет нервных окончаний, поэтому она не болит и почти все патологические состояния протекают незаметно.

Те симптомы, которые замечает пациент, часто принимают за другие болезни. Изменение веса, отёки, утомляемость, потливость, нарушения менструального цикла, перепады настроения — это подходит к десятку диагнозов и состояний, среди которых простуда, стресс и банальная усталость.

К тому же Россия относится к йододефицитным регионам, а нехватка йода провоцирует заболевания щитовидной железы. Поэтому важно регулярно проходить обследования.

Как проверяют

Обследование условно можно поделить на две части:

Структурную оценку — смотрят на размер и параметры органа. Сюда входит ручной осмотр у эндокринолога, когда врач прощупывает переднюю часть шеи, и УЗИ.

— смотрят на размер и параметры органа. Сюда входит ручной осмотр у эндокринолога, когда врач прощупывает переднюю часть шеи, и УЗИ. Функциональную — когда анализируют работу железы. Для этого проверяют уровень гормонов в крови.

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Основные анализы и обследования

Чтобы оценить состояние органа, важны очный осмотр, жалобы и история болезни. Только врач может определить нужные анализы и обследования. Вот основные методы диагностики (на практике могут потребоваться дополнительные исследования и процедуры).

Тиреотропный гормон (ТТГ)

Он играет ключевую роль в эндокринной системе. Его вырабатывает гипофиз (структура в мозге, центральная часть эндокринной системы). Этот гормон контролирует работу щитовидной железы и запускает синтез двух других гормонов: тироксина и трийодтиронина. В норме показатели ТТГ должны быть в пределах 0,3–4 мЕд/л.

«Если приходит высокий ТТГ, это может говорить о гипотиреозе, когда гормонов самой щитовидной железы недостаточно. Если ТТГ низкий, это может быть тиреотоксикоз, когда гормонов, наоборот, слишком много. Но чтобы поставить точный диагноз и назначить лечение, нужны дополнительные анализы». Ульвия Гулизаде врач-эндокринолог, диетолог

Дело в том, что само по себе повышение ТТГ ещё не повод начинать лечение. Возможен субклинический гипотиреоз (когда ТТГ высокий, а уровень Т3 и Т4 в норме) или субклинический тиреотоксикоз (ТТГ низкий, а Т3 и Т4 в норме). В таких случаях большинству пациентов (беременных и пожилых это не касается) рекомендуют пересдать анализы через 2–3 месяца.

Свободный Т3 и Т4

Тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) — два основных гормона, которые вырабатывает сама щитовидная железа. Они отвечают за обмен веществ, и, если их недостаточно или, наоборот, слишком много, выстроенные биохимические процессы ломаются и начинаются проблемы.

«Бывают спорные моменты, когда после неоднозначных или подозрительных анализов на ТТГ, Т3 и Т4 дополнительно проводят сцинтиграфию с контрастным веществом — это высокотехнологичное исследование тканей с помощью радиоизотопов», — уточняет специалист.

Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО)

Они вырабатываются, когда иммунная система ошибочно действует против здоровых клеток щитовидной железы. Такое бывает при аутоиммунных заболеваниях. Анализ обычно сдают один раз, так как уже имеющиеся антитела значимо не снижаются даже после лечения.

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Антитела к рецепторам ТТГ (анти-рТТГ)

Анти-рТТГ считают специфическим биомаркером болезни Грейвса (форма тиреотоксикоза), поэтому их сдают при низком уровне ТТГ. Показатель обычно смотрят в динамике: сначала при постановке диагноза, а потом — чтобы оценить эффективность лечения.

УЗИ

Его делают, если во время ручного осмотра эндокринолог обнаружил узлы или заметил изменение размеров органа. Также на УЗИ направляют всех пациентов с функциональными нарушениями («плохими» анализами).

Врач оценивает размеры органа, структуру и наличие узлов (приподнятые участки ткани). При этом Американская ассоциация эндокринологов не рекомендует делать рутинное УЗИ без показаний. Однако в йододефицитных регионах его допустимо делать чаще без показаний.

«УЗИ желательно проходить раз в три года, потому что мы живём в зоне йододефицита, и узловые образования встречаются практически у каждого пятого», — объясняет врач Ульвия Гулизаде.

Пункция

Это процедура для диагностики рака, когда специальной тонкой иглой берут кусочек ткани щитовидной железы для исследования. Пункцию делают, если обнаружен большой или подозрительный узел. Есть отдельная классификация EU-TIRADS, по которой врачи определяют, делать процедуру или нет.

«Рекомендовано делать пункцию всех узлов больше одного сантиметра. Также её проводят, если в узле усилен кровоток или есть другие признаки злокачественности, размер в этом случае значения не имеет», — говорит эндокринолог.

Узлы без признаков злокачественности и меньше одного сантиметра в диаметре не имеют клинической значимости. Их можно просто наблюдать.

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Стандартная схема обследований выглядит примерно так:

Ручной осмотр у эндокринолога и анализы на ТТГ (УЗИ опционально). Если всё в норме, обследование можно считать пройденным.

Если врач замечает узел или увеличение щитовидной железы, делают УЗИ.

Если уровень ТТГ высокий, делают УЗИ, сдают анализы на свободные Т3, Т4 и антитела к ТПО.

Если ТТГ низкий, делают УЗИ, сдают анализы на свободные Т3, Т4 и антитела к рецепторам ТТГ.

Важно: не нужно заниматься самолечением и гипердиагностикой. Заранее сдавать все доступные анализы на гормоны бессмысленно. Лучше сначала проконсультироваться с врачом, а потом идти в лабораторию — это сэкономит и деньги, и нервы.

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Главное

Большинство патологических процессов в щитовидной железе происходят бессимптомно, поэтому проверять здоровье нужно, даже если ничего не беспокоит. Всем взрослым рекомендовано раз в год оценивать уровень гормона ТТГ и проходить ручной осмотр у эндокринолога. Допустимо раз в три года делать УЗИ. Также ультразвуковое исследование понадобится, если врач обнаружит изменения в размерах или структуре органа. Если уровень ТТГ повышен или снижен, нужно сдать анализ крови на Т3 и Т4. В зависимости от результатов, врач может направить на дополнительные анализы, например антитела к ТПО или антитела к рецепторам ТТГ. Лучше не сдавать лишние анализы заранее без консультации врача, чтобы не повышать тревожность.

Важные исследования