Учёные рассказали, от чего поможет иглоукалывание

Практика вводить иглы в особые точки на теле для улучшения самочувствия появилась в Древнем Китае. Потребовалось два тысячелетия, чтобы найти физиологическое объяснение, почему иногда это работает. Разобрались, в чём секрет акупунктуры, какая от неё польза и вред.

© miljko/iStock.com

Как работает акупунктура

Иглоукалывание, или акупунктура — один из древнейших методов лечения. Он основан на концепции жизненной энергии ци, которая циркулирует по телу. Когда поток нарушается, возникают болезни, а введение игл в определённые точки восстанавливает его и, соответственно, лечит.

Современная медицина отрицает существование «жизненной энергии», однако признаёт, что механическое раздражение тканей может дать некоторые нейрофизиологические эффекты, в частности работать как анальгетик.

В ответ на микротравму в месте введения иглы выделяются вещества, регулирующие воспаление, в том числе аденозин. Также иглы активируют нервные волокна и стимулируют выработку эндогенных (которые синтезирует сам организм) опиоидов.

Всё это влияет на восприятие боли, поэтому после сеанса акупунктуры многие чувствуют облегчение. А ещё иглоукалывание — это ритуал с высокой степенью ожидания результата, с ним срабатывает эффект плацебо. Метаанализ Китайского университета Гонконга показал: необязательно вводить иглы в особые точки, имитация иглоукалывания, или шам-акупунктура (поверхностное введение игл вне специальных точек), даёт такие же результаты, как настоящая.

© Freepik

Когда может помочь

Основное показание для акупунктуры — болевой синдром. Исследования показывают, что при хронических болях разного происхождения иглоукалывание может быть эффективно, но есть нюансы. Это всегда только дополнительный метод, к которому прибегают, если консервативная терапия не даёт ожидаемого результата.

Мигрень и головные боли

Кокрейновский обзор, который включал 22 исследования с участием почти 5 тысяч человек, подтвердил: курс иглоукалывания может быть приемлемым вариантом для пациентов с мигренью. Результаты анализа такие:

Стандартная терапия сокращает количество дней с мигренью с 6 до 5 в месяц.

Стандартная терапия + ложная акупунктура — с 6 до 4 дней.

Стандартная терапия + настоящая акупунктура — с 6 до 3,5 дня.

Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) допускает, что курс иглоукалывания из 10 сеансов можно рассматривать как профилактику не только мигрени, но и хронической головной боли напряжения.

Боль в пояснице

Американская коллегия врачей считает, что немедикаментозное лечение может включать иглоукалывание, хотя и признаёт, что доказательства эффективности этого метода низкого качества.

Метаанализ 33 исследований показал: иглоукалывание облегчает боль в пояснице, хотя нет доказательств, что такое лечение лучше других немедикаментозных методов, например физкультуры.

Хронический болевой синдром

Это самостоятельное заболевание, при котором пациент испытывает постоянную боль в течение трёх месяцев или дольше. Как правило, синдром связан с изменениями в нервной системе или психогенными факторами, хотя могут быть и другие причины.

Британский национальный институт здравоохранения придерживается мнения, что иглоукалывание может помочь при первичной хронической боли, но подчёркивает, что эффект от метода краткосрочный и в среднем длится до трёх месяцев.

Остеоартрит

Есть данные, что акупунктура снижает болевой синдром при остеоартрите коленного или тазобедренного сустава. Метаанализ 2012 года показал, что после курса иглоукалывания пациенты меньше жаловались на боль. Эффект был незначительный, но лучше, чем плацебо.

Американский колледж ревматологии допускает применение акупунктуры как вспомогательного метода лечения остеоартрита. Составители подчёркивают, что оценить эффективность акупунктуры сложно, но, так как вреда от процедуры обычно нет, её можно практиковать.

Британский национальный институт здравоохранения придерживается другого мнения и считает иглоукалывание экономически неоправданной процедурой при остеоартрите, так как клинический эффект от неё небольшой, а затраты высокие.

© Freepik

Эти 4 безумных метода лечения правда работают

Когда бесполезно

К акупунктуре часто прибегают как к крайней мере, когда современная медицина оказывается бессильна. Однако иглоукалывание в таких случаях, как правило, тоже не помогает.

Деменция

Акупунктура не может восстановить нейроны или остановить их гибель при нейродегенеративных заболеваниях, например болезни Альцгеймера или других формах деменции. Кокрейновский обзор 2020 года также не нашёл убедительных данных, что иглоукалывание может улучшить когнитивные способности или двигательную активность при сосудистой деменции.

Систематический обзор 2020 года показал: все доказательства эффективности акупунктуры для лечения болезни Альцгеймера низкого качества и имеют методологические недостатки. Нужны крупные рандомизированные исследования, чтобы проверить эти выводы.

Инсульт

Иглоукалывание часто применяют в рамках реабилитации после инсульта. Однако Кокрейновский систематический обзор 33 исследований не подтвердил пользу такой практики. Улучшения, которые демонстрируют некоторые исследования, объясняются систематическими ошибками. Это подтверждают эксперименты, в которых эффективность иглоукалывания сравнивают с плацебо (шам-акупунктурой). В таких исследованиях иглоукалывание никак не улучшило неврологические показатели пациентов, перенёсших инсульт.

Бесплодие

Сочетание акупунктуры с вспомогательными репродуктивными технологиями (в том числе ЭКО) не повышает шансы на зачатие. Систематический обзор Кокрейна показал: иглоукалывание в период переноса эмбриона или забора яйцеклеток никак не влияет на частоту наступления беременности и живорождений. Хотя побочных эффектов акупунктура тоже не даёт и в целом безвредна, такая практика ни клинически, ни экономически не оправданна.

Как лечили в СССР: «Звёздочка», люголь, горчичники, банки

Что важно знать перед процедурой

Доказательства эффективности иглоукалывания ограниченны, тем не менее популярность процедуры растёт. ВОЗ даже пришлось разработать стандарты для этой практики, чтобы процедура была максимально безопасной. В документе прописаны следующие требования:

Подготовка

Иглы должны подбираться с учётом возраста и состояния пациента. Перед процедурой специалист должен проверить их на наличие дефектов и продезинфицировать. Специалисты и пациент должны соблюдать личную гигиену и местные требования к профилактике инфекций.

© Freepik

Техника

Специалист должен правильно держать иглу (обычно двумя-тремя пальцами), вводить её в правильное место и на нужную глубину. Процедура может включать не только введение, но и вращение, поднятие-опускание и подтягивание иглы.

Мониторинг

Специалист должен следить за реакцией пациента. При побочных эффектах (головокружении, слабости, боли, потере сознания) практику нужно остановить и обеспечить пациенту уход.

Главное

Доказательства эффективности иглоукалывания слабые. Есть данные, что такая практика помогает облегчить боль, например при мигрени. Это объясняется выработкой естественных опиоидов и других веществ, которые контролируют боль и воспаление, после введения иглы. Однако акупунктуру расценивают исключительно как дополнительный метод второй линии терапии, когда стандартные средства не помогли. Вылечить хронические заболевания иглоукалывание не может.

Важные исследования