Эти 4 безумных метода лечения правда работают

Некоторые современные терапевтические подходы кажутся абсурдными. Но практика показывает, что они работают, а исследования подтверждают их эффект. Разобрали самые невероятные методы лечения, к которым прибегают, если обычные способы не помогают.

© Виталий Тимкив/РИА Новости

Купание в белизне

В состав этого чистящего средства входит гипохлорит натрия. Кроме отбеливающих свойств он обладает антибактериальным, противогрибковым и противовирусным действием, поэтому используется в медицине, в частности в дерматологии.

В очень слабой концентрации белизна убивает бактерии (например, золотистый стафилококк) и снижает воспаление, не повреждая при этом кожный барьер. Это особенно важно для пациентов с тяжёлой формой атопического дерматита.

Согласно рекомендациям Американской академии дерматологии, ванну с отбеливателем можно принимать 5–10 минут. При этом важно правильно приготовить раствор. Белизна может вызвать раздражение, аллергию, и её нельзя наносить на повреждённые участки кожи. Поэтому нужно обязательно проконсультироваться с врачом и получить индивидуальную инструкцию.

Систематический обзор и метаанализ Университета Макмастера в Канаде показал: такие ванны могут снижать выраженность симптомов атопического дерматита в среднем на 22%. Однако метод эффективен только в составе комплексной терапии — вместе с увлажняющими кремами и другими наружными средствами.

Лечение личинками

Этот метод называется ларвотерапией, его используют для очистки труднозаживающих или инфицированных ран. На повреждённый участок кожи помещают личинок мух (их выращивают в лабораториях в стерильных условиях), закрывают повязкой и оставляют на несколько дней. В это время личинки поедают умершие ткани, но не трогают здоровые. Кроме того, секрет, который они выделяют, оказывает антибактериальное действие. В результате рана очищается, дезинфицируется и быстрее заживает.

Суперзрение, двойное влагалище и ещё три редкие аномалии

К ларвотерапии прибегают при устойчивых к антибиотикам инфекциях, ожогах и хронических ранах, например при трофических язвах или пролежнях. Действенность этого метода подтверждают исследования.

Систематический обзор и метаанализ 2022 года показал: личинки могут быть эффективны для санации ран и применяться как альтернатива у пациентов, которые не переносят хирургические методы. А исследователи из Гранадского университета пришли к выводу, что ларвотерапия может помочь предотвратить ампутацию и снизить необходимость в системных антибиотиках.

© Rosendo Serrano Valera/iStock.com

Пересадка фекалий

Перенос микрофлоры кишечника от здорового донора — относительно новый и экспериментальный метод лечения. Его применяют для лечения тяжёлой рецидивирующей кишечной инфекции, вызванной бактерией Clostridioides difficile, которая часто оказывается устойчива к антибиотикам.

Также есть предварительные данные об эффективности фекальной трансплантации при язвенном колите. Однако нужны последующие наблюдения, чтобы окончательно убедиться в этом.

Задача пересадки — восстановить микробиоту кишечника. Для этого у здорового донора берут образец кала, фильтруют его и разбавляют растворами. Готовую суспензию вводят пациенту во время колоноскопии через зонд или с помощью ректальных капсул.

Иногда требуется несколько процедур. Успех лечения варьируется от 81 до 92%, но у него могут быть осложнения. Например, обострение язвенного колита, диарея или боли в животе.

© ChrisChrisW/iStock.com

Правое ухо быстрее обрабатывает речь, а у аппендикса есть своя роль — интересные факты о теле человека

Лекарства-пустышки

Плацебо может сработать, даже если пациент заранее знает, что в таблетке нет действующего вещества. Этот парадокс объясняется психофизиологическими процессами, хотя точные механизмы остаются предметом дискуссий. Считается, что сам факт участия в терапии и ритуал лечения запускают цепочку реакций в префронтальной коре и системе вознаграждения и боли. За счёт этого улучшается самочувствие пациента.

Рандомизированное контролируемое исследование Гарвардской медицинской школы показало, что через три недели приёма открытого плацебо 59% пациентов с синдромом раздражённого кишечника заявили об ослаблении симптомов.

Исследование Университетского института психологических, социальных и наук о жизни (ISPA) показало: против боли в спине открытое плацебо тоже эффективно. Лекарство-пустышка снизило выраженность боли у участников эксперимента на 30%.

Важно понимать, что метод работает только при нетяжёлых симптомах, зависимых от психоэмоционального состояния, например при тревоге, синдроме раздражённого кишечника или бессоннице. На саму болезнь плацебо не влияет, оно только облегчает симптомы. Поэтому лечить ими инфекции, сахарный диабет или рак нельзя.

© KamranAydinov/iStock.com

Главное

Некоторые современные методы лечения могут показаться странными, но они действительно работают. Ванны с белизной эффективны для лечения атопического дерматита, но только по согласованию с врачом и в сочетании с наружной терапией. С помощью личинок мух заживляют инфицированные раны и ожоги. Насекомые поедают омертвевшие ткани, а здоровые не трогают. Пациентам с кишечной инфекцией пересаживают фекалии здорового донора, чтобы восстановить микробиоту. Плацебо может снимать болевой синдром и некоторые симптомы. Причём лекарства-пустышки работают, даже если пациент знает, что в них нет действующего вещества.

Важные источники