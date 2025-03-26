Как лечили в СССР: звездочка, люголь, горчичники, банки

Как лечили в СССР: «Звёздочка», люголь, горчичники, банки
В домашней аптечке советского человека было несколько простых и «надёжных» средств, которые, казалось, помогали от всего — от насморка до ноющей спины. Разобрались, что из этого действительно работает, а что можно выбросить.
Бальзам «Звёздочка»
Красная баночка с золотой звездой — один из главных символов советской медицины. Вьетнамский бальзам появился в СССР в 1970-х годах и быстро стал популярным. Его применяли при насморке, кашле, головной боли, мышечных болях и укусах насекомых.
В состав «Звёздочки» входят камфора, ментол, масла эвкалипта, мяты, гвоздики и коричника китайского. Вещества раздражают кожу, создают ощущение тепла или холода. Именно это и воспринимается как облегчение.
При насморке бальзам наносят на крылья носа или грудную клетку, чтобы дышать стало легче. Но эффект связан не с лечением воспаления или уничтожением вирусов, а с действием ментола на рецепторы слизистой. При головной боли напряжения охлаждение кожи в области висков может на короткое время уменьшить дискомфорт. Но у некоторых людей, склонных к мигреням, резкий запах бальзама, наоборот, провоцирует приступ.
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При мышечных болях или укусах насекомых «Звёздочка» работает так же: охлаждение отвлекает от неприятных ощущений, но не устраняет их причину. В качестве защиты от комаров средство не подходит, потому что масло гвоздики — неэффективный репеллент.
Раствор Люголя
Основное действующее вещество — молекулярный йод, который обладает антисептическими свойствами и способен уничтожать бактерии, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы. Его наносят на воспалённые миндалины или заднюю стенку глотки с помощью ватной палочки или распыляют как спрей.
В пандемию COVID-19 изучали действие йода. Результаты показали его активность против вируса, но, чтобы подтвердить эти данные, необходимы более качественные исследования.
У раствора есть побочные эффекты: йод может раздражать слизистую, вызывать жжение и дискомфорт. Люголь не рекомендуется детям до 12 лет, потому что их слизистая особенно чувствительна.
Оксолиновая мазь
Её наносят тонким слоем на слизистую носа перед выходом на улицу в надежде, что она предотвратит заражение вирусами. В СССР этот метод считался одной из главных мер профилактики гриппа и ОРВИ, особенно осенью и зимой.
В инструкции указывают, что действующее вещество способно блокировать проникновение вирусов в клетки слизистой оболочки носа и предотвращать развитие инфекции. Но качественных научных исследований эффективности оксолина нет.
Более того, вирусы передаются не только через носовую полость, но и через глаза, рот и контактным путём, поэтому, даже если бы вещество обладало антивирусной активностью, оно не обеспечило бы полноценной защиты.
Оксолиновая мазь не входит в рекомендации по профилактике и лечению вирусных инфекций. Гораздо более эффективные меры защиты: регулярно мыть руки, не общаться с больными людьми, проветривать помещения и делать прививки от гриппа.
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Горчичники
Их смачивают тёплой водой и прикладывают к коже, сверху накрывают полотенцем или тканью, чтобы усилить прогревание. В составе сухой горчицы есть вещество аллилизотиоцианат, которое при контакте с водой начинает активно воздействовать на кожу. Появляются раздражение, покраснение, жжение, расширяются капилляры, усиливается местный кровоток.
Научных доказательств, что горчичники помогают при вирусных и бактериальных инфекциях, нет. Они не уничтожают возбудителей болезни, а ощущение тепла — это реакция кожи, а не доказательство лечебного действия.
Кроме того, у людей с аллергией на горчицу возможны высыпания, зуд, воспалительная реакция и даже ожог. Их также не рекомендуют использовать при высокой температуре, потому что дополнительная термическая нагрузка может ухудшить самочувствие.
Банки
Когда ставят банки, внутрь ёмкости помещают горящий ватный тампон, смоченный спиртом, чтобы нагреть воздух и создать вакуум. Затем банку быстро прикладывают к коже, где она плотно присасывается из-за разницы давления. Капилляры под банкой лопаются, кровь приливает к этому месту, образуя характерные тёмные круги.
Считалось, что усиленный приток крови помогает организму быстрее бороться с инфекцией, но как именно, неясно. Научные исследования не подтверждают этот эффект. Ни при ОРВИ, ни при бронхите, ни при воспалении лёгких банки не ускоряют выздоровление.
Напротив, они могут привести к повреждению кожи, образованию болезненных гематом и в некоторых случаях к ожогам, если стекло слишком сильно разогрелось.
Парить ноги
Ступни опускают в горячую воду, постепенно повышая температуру. Иногда в воду добавляют горчицу, чтобы усилить согревающий эффект. Предполагается, что тепло улучшает кровообращение и «выводит» простуду из организма.
Есть данные, что при согревании ног расширяются сосуды в слизистой носа, усиливается выделение слизи и дышать на время становится легче. Но этот эффект кратковременный — через несколько минут организм адаптируется, и носовая полость снова возвращается в обычное состояние. При этом прогревание ног не влияет на развитие инфекции.
Если вода слишком горячая, возможны ожоги, а людям с варикозным расширением вен или проблемами с сосудами парить ноги противопоказано.
Главное
Большинство методов, популярных в СССР, основывались на раздражающем или отвлекающем действии. Современная медицина предлагает более надёжные способы лечения простуды: обильное питьё, отдых, промывание носа солевыми растворами и при необходимости симптоматические средства. А традиционные способы лечения скорее связаны с эффектом плацебо, чем с реальной пользой.
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Важные исследования:
- Влияние паров камфоры, эвкалипта и ментола на проходимость носовых путей и ощущения в носовой полости — исследование оценивает, как пары этих компонентов влияют на дыхание через нос.
- Раствор Люголя уничтожает биоплёнку золотистого стафилококка — исследование демонстрирует эффективность раствора Люголя против биоплёнок стафилококка Staphylococcus aureus.
- Лечение банками — в систематическом обзоре оценивалась эффективность баночного массажа при различных заболеваниях.