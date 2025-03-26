Как лечили в СССР: звездочка, люголь, горчичники, банки

В домашней аптечке советского человека было несколько простых и «надёжных» средств, которые, казалось, помогали от всего — от насморка до ноющей спины. Разобрались, что из этого действительно работает, а что можно выбросить.

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Бальзам «Звёздочка»

Красная баночка с золотой звездой — один из главных символов советской медицины. Вьетнамский бальзам появился в СССР в 1970-х годах и быстро стал популярным. Его применяли при насморке, кашле, головной боли, мышечных болях и укусах насекомых.

В состав «Звёздочки» входят камфора, ментол, масла эвкалипта, мяты, гвоздики и коричника китайского. Вещества раздражают кожу, создают ощущение тепла или холода. Именно это и воспринимается как облегчение.

При насморке бальзам наносят на крылья носа или грудную клетку, чтобы дышать стало легче. Но эффект связан не с лечением воспаления или уничтожением вирусов, а с действием ментола на рецепторы слизистой. При головной боли напряжения охлаждение кожи в области висков может на короткое время уменьшить дискомфорт. Но у некоторых людей, склонных к мигреням, резкий запах бальзама, наоборот, провоцирует приступ.

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При мышечных болях или укусах насекомых «Звёздочка» работает так же: охлаждение отвлекает от неприятных ощущений, но не устраняет их причину. В качестве защиты от комаров средство не подходит, потому что масло гвоздики — неэффективный репеллент.

Раствор Люголя

Основное действующее вещество — молекулярный йод, который обладает антисептическими свойствами и способен уничтожать бактерии, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы. Его наносят на воспалённые миндалины или заднюю стенку глотки с помощью ватной палочки или распыляют как спрей.

В пандемию COVID-19 изучали действие йода. Результаты показали его активность против вируса, но, чтобы подтвердить эти данные, необходимы более качественные исследования.

У раствора есть побочные эффекты: йод может раздражать слизистую, вызывать жжение и дискомфорт. Люголь не рекомендуется детям до 12 лет, потому что их слизистая особенно чувствительна.

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Оксолиновая мазь

Её наносят тонким слоем на слизистую носа перед выходом на улицу в надежде, что она предотвратит заражение вирусами. В СССР этот метод считался одной из главных мер профилактики гриппа и ОРВИ, особенно осенью и зимой.

В инструкции указывают, что действующее вещество способно блокировать проникновение вирусов в клетки слизистой оболочки носа и предотвращать развитие инфекции. Но качественных научных исследований эффективности оксолина нет.

Более того, вирусы передаются не только через носовую полость, но и через глаза, рот и контактным путём, поэтому, даже если бы вещество обладало антивирусной активностью, оно не обеспечило бы полноценной защиты.

Оксолиновая мазь не входит в рекомендации по профилактике и лечению вирусных инфекций. Гораздо более эффективные меры защиты: регулярно мыть руки, не общаться с больными людьми, проветривать помещения и делать прививки от гриппа.

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Горчичники

Их смачивают тёплой водой и прикладывают к коже, сверху накрывают полотенцем или тканью, чтобы усилить прогревание. В составе сухой горчицы есть вещество аллилизотиоцианат, которое при контакте с водой начинает активно воздействовать на кожу. Появляются раздражение, покраснение, жжение, расширяются капилляры, усиливается местный кровоток.

Научных доказательств, что горчичники помогают при вирусных и бактериальных инфекциях, нет. Они не уничтожают возбудителей болезни, а ощущение тепла — это реакция кожи, а не доказательство лечебного действия.

Кроме того, у людей с аллергией на горчицу возможны высыпания, зуд, воспалительная реакция и даже ожог. Их также не рекомендуют использовать при высокой температуре, потому что дополнительная термическая нагрузка может ухудшить самочувствие.

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Банки

Когда ставят банки, внутрь ёмкости помещают горящий ватный тампон, смоченный спиртом, чтобы нагреть воздух и создать вакуум. Затем банку быстро прикладывают к коже, где она плотно присасывается из-за разницы давления. Капилляры под банкой лопаются, кровь приливает к этому месту, образуя характерные тёмные круги.

Считалось, что усиленный приток крови помогает организму быстрее бороться с инфекцией, но как именно, неясно. Научные исследования не подтверждают этот эффект. Ни при ОРВИ, ни при бронхите, ни при воспалении лёгких банки не ускоряют выздоровление.

Напротив, они могут привести к повреждению кожи, образованию болезненных гематом и в некоторых случаях к ожогам, если стекло слишком сильно разогрелось.

Парить ноги

Ступни опускают в горячую воду, постепенно повышая температуру. Иногда в воду добавляют горчицу, чтобы усилить согревающий эффект. Предполагается, что тепло улучшает кровообращение и «выводит» простуду из организма.

Есть данные, что при согревании ног расширяются сосуды в слизистой носа, усиливается выделение слизи и дышать на время становится легче. Но этот эффект кратковременный — через несколько минут организм адаптируется, и носовая полость снова возвращается в обычное состояние. При этом прогревание ног не влияет на развитие инфекции.

Если вода слишком горячая, возможны ожоги, а людям с варикозным расширением вен или проблемами с сосудами парить ноги противопоказано.

Главное

Большинство методов, популярных в СССР, основывались на раздражающем или отвлекающем действии. Современная медицина предлагает более надёжные способы лечения простуды: обильное питьё, отдых, промывание носа солевыми растворами и при необходимости симптоматические средства. А традиционные способы лечения скорее связаны с эффектом плацебо, чем с реальной пользой.

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